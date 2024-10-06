Präsidentschaftswahl in Tunesien ohne echte Gegenkandidaten

WERBUNG

Am Sonntag waren die Tunesier aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Aber nur wenige glauben, dass Amtsinhaber Kais Saied nicht wiedergewählt werden wird.

Das liegt daran, dass er kaum Hindernisse bei seiner Wiederwahl hat – seine größten Gegner sitzen entweder im Gefängnis oder wurden von der Wahl ausgeschlossen.

Was steht auf dem Spiel?

Vor nicht allzu langer Zeit wurde Tunesien als die einzige Erfolgsgeschichte des Arabischen Frühlings gefeiert. Während Putsche, Konterrevolutionen und Bürgerkriege die Region erschütterten, verabschiedete das nordafrikanische Land eine neue demokratische Verfassung und seine führenden zivilgesellschaftlichen Gruppen erhielten den Friedensnobelpreis für die Vermittlung politischer Kompromisse.

Doch die neuen Führer waren nicht in der Lage, die schwächelnde Wirtschaft des Landes wieder anzukurbeln und wurden von politischen Machtkämpfen sowie Gewalt- und Terroranschlägen geplagt.

Vor diesem Hintergrund gewann Saied, damals 61 und ein politischer Außenseiter, 2019 die Präsidentschafswahl. Er kam in eine Stichwahl mit dem Versprechen, ein „Neues Tunesien“ einzuläuten und jungen Menschen und lokalen Regierungen mehr Macht zu geben.

Die Wahlen in diesem Jahr werden einen Einblick in die öffentliche Meinung über die Entwicklung geben, die Tunesiens schwindende Demokratie seit Saieds Amtsantritt genommen hat.

Saieds Anhänger scheinen ihm und seinem Versprechen, Tunesien zu verändern, treu geblieben zu sein. Aber er gehört keiner politischen Partei an, und es ist unklar, wie groß seine Unterstützung unter den Tunesiern ist.

Es ist der erste Präsidentschaftswahlkampf seit Saieds Staatsstreich im Juli 2021, als er den Ausnahmezustand verhängte, seinen Ministerpräsidenten entließ, das Parlament auflöste und die tunesische Verfassung umschrieb, um seine eigene Macht zu festigen.

Diese Aktionen empörten prodemokratische Gruppen und führende Oppositionsparteien, die sie als Putsch bezeichneten. Doch trotz der Wut der Berufspolitiker stimmten die Wähler im folgenden Jahr bei einem Referendum mit geringer Wahlbeteiligung für Saieds neue Verfassung.

Anschließend begannen die Behörden damit, Saieds Kritiker, darunter Journalisten, Anwälte, Politiker und Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft, zu verhaften. Sie beschuldigten sie der Gefährdung der Staatssicherheit und des Verstoßes gegen ein umstrittenes Gesetz gegen Falschmeldungen, das laut Beobachtern abweichende Meinungen unterdrückt.

Angesichts wirtschaftlicher Probleme und weit verbreiteter politischer Apathie nahmen 2022 und 2023 weniger Wähler an den Parlaments- und Kommunalwahlen teil.

Wer kandidiert?

Viele wollten Saied herausfordern, aber nur wenige konnten es. Siebzehn potenzielle Kandidaten reichten Unterlagen für ihre Kandidatur ein, und die tunesische Wahlbehörde genehmigte nur drei: Saied, Zouhair Maghzaoui und Ayachi Zammel.

Maghzaoui ist ein erfahrener Politiker, der gegen Saieds Wirtschaftsprogramm und die jüngsten politischen Verhaftungen gekämpft hat. Dennoch wird er von den Oppositionsparteien abgelehnt, weil er Saieds Verfassung und frühere Schritte zur Festigung seiner Macht unterstützt.

Zammel ist ein Geschäftsmann, der von Politikern unterstützt wird, die den Wahlkampf nicht boykottieren. Während des Wahlkampfs wurde er in vier Fällen von Wahlbetrug im Zusammenhang mit Unterschriften, die sein Team gesammelt hatte, um sich für die Wahl zu qualifizieren, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Andere hatten gehofft, anzutreten, wurden aber daran gehindert. Die Wahlbehörde hob letzten Monat ein Gerichtsurteil auf, das sie anwies, drei weitere Herausforderer wieder einzusetzen.

Da viele wegen ihrer politischen Aktivitäten verhaftet, inhaftiert oder verurteilt wurden, nehmen auch Tunesiens bekannteste Oppositionsfiguren nicht teil.

Dazu gehört der 83-jährige Führer von Tunesiens am besten organisierter politischer Partei Ennahda, die nach dem Arabischen Frühling an die Macht kam. Rached Ghannouchi, Mitbegründer der islamistischen Partei und ehemaliger Parlamentssprecher Tunesiens, sitzt seit letztem Jahr im Gefängnis, nachdem er Saied kritisiert hatte.

An dem harten Vorgehen ist auch einer von Ghannouchis lautstärksten Kritikern beteiligt: ​​Abir Moussi, ein rechtsgerichteter Abgeordneter, der dafür bekannt ist, gegen Islamisten zu wettern und nostalgische Erinnerungen an Tunesien vor dem Arabischen Frühling zu wecken. Der Präsident der Freien Destourischen Partei wurde letztes Jahr ebenfalls inhaftiert, nachdem er Saied kritisiert hatte.

Andere weniger bekannte Politiker, die ihre Kandidatur angekündigt hatten, wurden seitdem ebenfalls inhaftiert oder wegen ähnlicher Vorwürfe verurteilt.

Oppositionsgruppen haben zum Boykott des Wahlkampfs aufgerufen. Die Nationale Heilsfront – eine Koalition aus säkularen und islamistischen Parteien, darunter Ennahda – hat den Prozess als Farce angeprangert und die Rechtmäßigkeit der Wahl in Frage gestellt.

Welche weiteren Probleme gibt es?

Die Wirtschaft des Landes steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Trotz Saieds Versprechen, einen neuen Kurs für Tunesien einzuschlagen, ist die Arbeitslosigkeit stetig gestiegen und liegt mit 16 % auf einem der höchsten Werte der Region. Besonders hart trifft es junge Tunesier.

Seit der COVID-19-Pandemie ist das Wachstum langsam und Tunesien ist weiterhin auf multilaterale Kreditgeber wie die Weltbank und die Europäische Union angewiesen. Heute schuldet Tunesien ihnen mehr als acht Milliarden Euro.

Die Verhandlungen über ein Rettungspaket des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 1,7 Milliarden Euro für 2022 sind seit langem ins Stocken geraten. Saied war nicht bereit, dessen Bedingungen zu akzeptieren, zu denen die Umstrukturierung verschuldeter Staatsunternehmen und die Kürzung der öffentlichen Gehälter gehören. Einige der Bedingungen des IWF – darunter die Aufhebung der Subventionen für Strom, Mehl und Treibstoff – dürften bei den Tunesiern, die auf die niedrigen Kosten angewiesen sind, auf unpopuläres Verhalten stoßen.

Wirtschaftsanalysten sagen, dass ausländische und lokale Investoren aufgrund anhaltender politischer Risiken und fehlender Zusicherungen zögern, in Tunesien zu investieren.

Die schlimmen wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben einen zweigleisigen Effekt auf eines der wichtigsten politischen Themen Tunesiens: die Migration. Von 2019 bis 2023 versuchten immer mehr Tunesier, ohne Genehmigung nach Europa auszuwandern. Unterdessen verfolgte Saieds Regierung einen harten Ansatz gegen Migranten aus Subsahara-Afrika, von denen viele auf dem Weg nach Europa in Tunesien festsaßen.

Saied mobilisierte seine Anhänger Anfang 2023, indem er Migranten der Gewalt und Kriminalität beschuldigte und sie als Teil einer Verschwörung zur Veränderung der Demografie des Landes darstellte. Die migrantenfeindliche Rhetorik löste extreme Gewalt gegen Migranten und ein hartes Vorgehen der Behörden aus. Letztes Jahr nahmen Sicherheitskräfte Migrantengemeinschaften von der Küste bis zur Hauptstadt ins Visier, führten eine Reihe von Verhaftungen durch, deportierten in die Wüste und zerstörten Zeltlager in Tunis und Küstenstädten.

An der Küste Tunesiens werden weiterhin Leichen angeschwemmt, während Boote mit Tunesiern und Migranten aus Subsahara-Afrika nur wenige Seemeilen weit kommen, bevor sie sinken.

Was bedeutet das für das Ausland?

Tunesien hat die Beziehungen zu seinen traditionellen westlichen Verbündeten aufrechterhalten, aber unter Saied auch neue Partnerschaften geschmiedet.

Ähnlich wie viele populistische Führer, die weltweit die Macht übernommen haben, betont Saied die Souveränität und die Befreiung Tunesiens von dem, was er „ausländische Diktate“ nennt. Er hat darauf bestanden, dass Tunesien kein „Grenzschutz“ für Europa werden werde, das mit ihm Vereinbarungen zur besseren Überwachung des Mittelmeers angestrebt hat.

Tunesien und der Iran haben die Visumspflicht aufgehoben und im Mai Pläne zur Stärkung der Handelsbeziehungen angekündigt. Im Rahmen der chinesischen Belt and Road Initiative hat das Land außerdem Millionenkredite für den Bau von Krankenhäusern, Stadien und Häfen angenommen.

Dennoch bleiben die europäischen Länder Tunesiens wichtigste Handelspartner und ihre Staats- und Regierungschefs pflegen produktive Beziehungen zu Saied und preisen Vereinbarungen zur Steuerung der Migration als „Modell“ für die Region.