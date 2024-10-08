WERBUNG

Nach den Daten der "Wir werden Frauenmorde stoppen"-Plattform, die Berichte über Femizide und verdächtige Todesfälle von Frauen erstellt, sind die verdächtigen Todesfälle von Frauen in der Türkei zwischen 2017 und 2023 um 82 Prozent gestiegen.

Die Plattform wurde nach dem Mord an Münevver Karabulut im Jahr 2010 als Bürgerinitiative gegründet und spielte eine entscheidende Rolle im Kampf der Frauen. Zwischen 2010 und Oktober 2024 gab es in der Türkei 4.255 Femizide, die von Männern begangen wurden.

Zusammen mit den seit 2010 verzeichneten Femiziden haben in den letzten sieben Jahren insgesamt 5.696 Frauen ihr Leben verloren. Davon wurden 1.441 Todesfälle als verdächtig eingestuft.

Allein von Anfang 2024 bis Oktober wurden 296 Femizide begangen. In diesem Zeitraum von zehn Monaten wurden zusätzlich 184 Frauen mit verdächtiger Todesursache aufgefunden.

Die höchste Zahl an Femiziden in den letzten 14 Jahren wurde im Jahr 2017 registriert, als 408 Frauen ermordet wurden.

Das Jahr mit der niedrigsten Zahl an Femiziden war 2011. In diesem Jahr, in dem die Türkei der Istanbul-Konvention beigetreten war, gab es 121 Femizide.

Die Türkei war der erste Unterzeichner des "Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt", auch bekannt als "Istanbul-Konvention", die im Mai 2011 in Istanbul zur Unterzeichnung aufgelegt wurde. Obwohl die Türkei als erstes Land die Konvention im Parlament ratifiziert hatte, kündigte sie im Juli 2021 ihren Austritt an.

Im Jahr des Austritts der Türkei gab es in dem Land 280 Femizide. Im darauffolgenden Jahr 2022 stieg die Zahl der Femizide um 20 Prozent auf 334.

Der Anstieg der verdächtigen Todesfälle von Frauen ist auf den Mangel an effektiven Ermittlungen zurückzuführen

Der Anstieg der verdächtigen Todesfälle von Frauen ist laut Esin İzel Uysal, Rechtsanwältin der Plattform zur Beendigung von Femiziden, auf den Mangel an effektiven Ermittlungen zurückzuführen.

In einem Gespräch mit Euronews Türk erklärte Uysal, dass der Grund für die Zunahme der verdächtigen Todesfälle oft darin liege, dass keine gründlichen Untersuchungen durchgeführt werden. "Wir haben seit 2010 versucht zu erklären, was Femizid ist. Wenn Sie sich erinnern, wurde er immer als 'Liebesmord', 'Ehrenmord' oder 'Eifersuchtsmord' bezeichnet", sagte Uysal.

Bei den verdächtigen Todesfällen von Frauen falle besonders auf, dass sie häufig durch Sturz aus großer Höhe sterben. "Frauen haben kein Gleichgewichtsproblem", fügte sie hinzu und wies darauf hin, dass diese Todesfälle oft vorschnell als Suizid abgetan werden, ohne dass die Staatsanwaltschaft eine gründliche Untersuchung einleite.

Rechtsanwältin Esin Izel Uysal. Kişisel Arşiv

Uysal machte deutlich, dass verdächtige Todesfälle von Frauen immer häufiger vertuscht werden. "In unserem Land werden keine Maßnahmen ergriffen, um Frauen zu schützen und so erneuert sich diese Ungleichheit im Rahmen der männlichen Vorherrschaft ständig. Wenn eine Frau getötet wird, wird versucht, die Fakten zu vertuschen, was zu einem deutlichen Anstieg verdächtiger Todesfälle führt", erklärte sie.

Die Politik der Straflosigkeit ermutigt

Die Politik der Straflosigkeit ermutigt laut Uysal zur Gewalt gegen Frauen. Sie sieht die Hauptursache für Femizide in dieser "Politik der Straflosigkeit". Sie wies auch darauf hin, dass das Gesetz Nr. 6284, das den Schutz der Familie und die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen regelt, stark unter Druck steht. Laut diesem Gesetz können Verstöße gegen Schutzanordnungen zu "Zwangshaft" führen. Es werde jedoch versucht, den Weg für Berufungen gegen solche Zwangsverhaftungen zu ebnen.

"6284 steht stark unter Beschuss", sagte Uysal und erklärte, dass seit den Wahlen im Mai 2023 kontinuierliche Bemühungen im Gange seien, das Gesetz auszuhöhlen. Auch im 8. und 9. Justizpaket sei dies deutlich geworden. Der Gesetzesentwurf habe zum Ziel, eine Berufungsmöglichkeit gegen Zwangsverhaftungen zu schaffen, was in der Praxis bereits geschehe, so Uysal.

"Wenn man das toleriert, gefährdet man das Leben anderer Frauen"

Uysal erklärte, dass sich nach der Istanbul-Konvention einige Frauen an sie wandten und sagten: "Es gibt keine Istanbul-Konvention mehr. Wie will der Staat mich schützen? Ich bin Gewalt ausgesetzt." Sie fügte hinzu: "Wenn man keine Strafen gegen diese Person verhängt, geht es weiter. Denn das macht Mut", sagte sie.

Uysal sagte: "Vor zehn Tagen wurde eine Freundin von uns von zwei Personen mitten auf der Straße in Beyoğlu belästigt. Die Täter wurden dann wieder freigelassen. Nachdem jedoch die Bilder des Vorfalls in den sozialen Medien aufgetaucht sind, wurden diese Personen festgenommen und aufgrund der Reaktionen verhaftet. Das ist die Politik der Straflosigkeit", sagte sie.

Sie erklärte, dass Straflosigkeit das Leben von Frauen gefährde: "Wenn jemand einer Frau Gewalt angetan und sie getötet hat und sie ihn trotzdem dulden, gefährden sie das Leben anderer Frauen. Ihnen wird das Recht auf Leben genommen", sagte sie.

Die Rechtsanwältin erklärte, dass das Gesetz Nr. 6284 wirksam umgesetzt werden müsse, um Gewalt gegen Frauen und Femizide zu bekämpfen. Sie wies darauf hin, dass 6284 in vielerlei Hinsicht ein gut vorbereitetes Gesetz sei: "Es gibt einen Beschluss über eine obligatorische Haftstrafe. Es regelt auch die Weiterverfolgung von Gewalt und die Verwarnungsentscheidung. Es gibt auch technische Vorschriften. Elektronische Handschellen zum Beispiel. Eine einstweilige Verfügung wurde ausgestellt, aber sie lässt Sie nicht frei und wartet nicht auf Ihre Beschwerde für eine zwangsweise Inhaftierung."

Uysal erklärte zudem, dass die Vorteile des Gesetzes zwar gut seien, es in der Praxis jedoch große Mängel gebe: "Wir müssen weiter dafür kämpfen, dass 6284 umgesetzt und die Istanbul-Konvention erneut unterzeichnet wird. Trotz dieser reaktionären Schritte und Angriffe der Regierung gibt es meiner Meinung nach noch Hoffnung."