Ungarn, die Slowakei und Serbien: Ein neues Rezept gegen Migration

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, sein ungarischer Amtskollege Viktor Orbán und der serbische Präsident Aleksandar Vučić sind überzeugt, dass sie im Gegensatz zu ihren europäischen Kollegen eine Lösung für die Migration gefunden haben.

Bei ihrem Treffen in der slowakischen Stadt Komárno am Dienstag stellten sie ein Konzept vor, das auf die Errichtung von Lagern in den Herkunftsländern der Migranten oder in sicheren Drittstaaten baut.

"Wir sprechen über eine verbesserte Rückführungspolitik", erklärte Fico. "Denn von den illegalen Migranten, die in Europa ankommen, bleiben 80 % hier, während nur 20 % zurückgeführt werden."

Indirekt lobten die Anführer das Modell der Hot-Spot-Auslagerung, das die italienische Premierministerin Giorgia Meloni in Albanien eingeführt hat. So betonte Orbán auf X: "In Brüssel gibt es eine Rebellion gegen die Migration. Der Migrationspakt ist Teil des Problems, nicht der Lösung. Der einzige Weg, die europäische Migrationskrise zu bewältigen, besteht darin, unsere Grenzen zu schützen und die Migration zu stoppen."

Laut Orbán wurden im Jahr 2023 430.000 illegale Migranten aus EU-Ländern zur Rückführung vorgesehen, bisher seien jedoch nur 84.000 zurückgekehrt.

Fico und Orbán boten Vučić im Namen ihrer trilateralen Zusammenarbeit vollste Unterstützung für Serbiens EU-Beitritt an.

Vučić sagte, dass in diesem Jahr 80 % weniger Migranten in Serbien seien als im Vorjahr: "Im Moment befinden sich nur 477 Migranten in unseren Aufnahmezentren. Wir werden unsere Arbeit im Interesse Europas fortsetzen." Er wies jedoch darauf hin, dass Serbien niemals Aufnahmezentren für andere Länder wie Albanien beherbergen werde.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bespricht die Ehrengarde mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic bei seiner Ankunft in Nis, 20. November 2016 AP Photo/Darko Vojinovic

Serbiens Nutzen: Fragen zum Beitritt und zur Migrationspolitik

Während die Slowakei und Ungarn als EU-Mitglieder von Serbien profitieren könnten, indem sie Migranten an den Grenzen abhalten, bleibt die Frage: Was hat Serbien davon?

Oliver Röpke, Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, äußerte Skepsis: "Wir können keinen schnellen Weg einschlagen, ohne alle Kriterien zu erfüllen. Es muss ein leistungsorientierter Prozess sein, der die Zivilgesellschaft einbezieht."

Röpke betonte die Bedeutung einer gemeinsamen Migrationspolitik und einen ausgewogenen Ansatz, der nicht nur auf Abschiebungen fokussiert ist.

Das neue trilaterale Format gewinnt zunehmend an Bedeutung, während die Visegrad-Gruppe in Bezug auf die Ukraine-Krise unterschiedliche Positionen vertritt. Ungarn, die Slowakei und Serbien zeigen sich zurückhaltend gegenüber Russland, während Polen und die Tschechische Republik eine pro-transatlantische Haltung einnehmen.

"Das BBB-Format (Bratislava, Budapest, Belgrad) ist ein opportunistisches Forum für den Austausch von Meinungen unter politisch ähnlichen Führungspersönlichkeiten", erklärte der slowakische Journalist Andrej Matisak gegenüber Euronews. Dennoch werde es die Višegrad-Gruppe nicht ersetzen, da deren Ressourcen nach wie vor von Bedeutung seien. "Für Serbien ist es vorteilhaft, zwei Fürsprecher innerhalb der EU zu haben, wenn es um die Erweiterungsgespräche geht", so Matisak.