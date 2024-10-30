Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Klimawandel: Einige Regionen der Welt besonders stark betroffen

Ein Freiwilliger gießt einem Mann Wasser über den Kopf, um sich an einem heißen Sommertag in Karachi, Pakistan, abzukühlen
Ein Freiwilliger gießt einem Mann Wasser über den Kopf, um sich an einem heißen Sommertag in Karachi, Pakistan, abzukühlen Copyright  Fareed Khan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Fareed Khan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Von Sertac Aktan mit AP
Zuerst veröffentlicht am
Teilen Kommentare
Teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Link kopiert!

Einem neuen Bericht zufolge, der von 120 führenden globalen Experten veröffentlicht wurde, haben die Gesundheitsgefahren des Klimawandels inzwischen ein "rekordverdächtiges Ausmaß“ erreicht. Besonders in Pakistan, Somalia, aber auch in Südamerika.

In diesem Sommer beeinträchtigte eine tagelange Hitzewelle das Leben in Pakistan, insbesondere in der größten Stadt Karatschi, wo Ärzte Tausende von Hitzeschlagopfern behandelten.

Die Temperaturen stiegen in der Provinz Sindh auf bis zu 47 Grad Celsius. Mehrere Menschen wurden in der Stadt bewusstlos, einige starben später, wie lokale Medien berichteten.

Die Behörden in der Provinzhauptstadt forderten die Menschen auf, in ihren Häusern zu bleiben, Wasser zu trinken und unnötige Reisen zu vermeiden.

Das pakistanische Klima erwärmt sich viel schneller als der globale Durchschnitt. Laut einem Expertengremium der Weltbank zum Klimawandel könnte die Temperatur bis 2090 um 1,3 bis 4,9 Grad Celsius gegenüber dem Zeitraum 1986-2005 ansteigen.

Einem neuen Bericht zufolge ist das eventuell ein Vorzeichen für die Zukunft. In dem am Mittwoch veröffentlichten 8. Lancet Countdown-Jahresbericht von 120 führenden globalen Experten heißt es, die Gesundheitsgefahren des Klimawandels hätten ein "rekordverdächtiges Ausmaß" erreicht.

"Unsere Daten und Erkenntnisse zeigen, dass der Klimawandel ein grundlegendes Gesundheitsproblem darstellt", sagt Dr. Marina Romanello, Geschäftsführerin des Lancet Countdown am University College London.

"Er beeinträchtigt die Grundlagen von Gesundheit, Wohlbefinden und gesunder Lebensweise. Wir wissen, dass der Klimawandel die größte Bedrohung für unsere Gesundheit darstellt, der wir kurz- und langfristig ausgesetzt sind. Es geht also um die Gesundheit".

Hitzebedingte Todesfälle könnten kältebedingte Todesfälle übertreffen

Dem Bericht zufolge nehmen die hitzebedingten Todesfälle weiter zu und könnten eines Tages die kältebedingten Todesfälle übersteigen.

Im Jahr 2023 waren die Menschen im Schnitt 50 Tage mehr gesundheitsgefährdenden Temperaturen ausgesetzt sein als ohne Klimawandel zu erwarten wäre.

Das, so Romanello, kostet Leben und hat sogar Auswirkungen auf die Arbeitskräfte.

"Wir haben im letzten Jahr neue, sehr besorgniserregende Rekordwerte bei den Daten erreicht. Wir stellen fest, dass die Zahl der Todesfälle in der besonders gefährdeten Altersgruppe der über 65-Jährigen, die auf extreme Hitzeeinwirkung zurückzuführen sind, gestiegen ist."

"Wir sehen auch, dass die Fähigkeit der Menschen, im Freien zu arbeiten, aufgrund der extremen Hitzeexposition zunehmend eingeschränkt ist. Die Gesundheit der Arbeitnehmer ist gefährdet", fügte sie hinzu.

Millionen Menschen leiden unter mäßiger bis schwerer Ernährungsunsicherheit

Dem Bericht zufolge sind häufigere Hitzewellen und Dürren dafür verantwortlich, dass im Jahr 2022 in 124 Ländern 151 Millionen Menschen mehr von mäßiger bis schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen waren.

"Fast 50 % der weltweiten Landfläche ist heute von extremen Dürren betroffen. Und wir haben gesehen, wie sich das auf die Gesundheit der Menschen auswirkt", betonte Romanello.

An Orten wie Somalia am Horn von Afrika wurde die akute Hungersituation durch die Dürre noch verschärft. Die Situation isolierte auch indigene Gemeinschaften im Amazonasgebiet, die auf Flüsse angewiesen sind, um sich fortzubewegen.

Der 8. Lancet-Countdown-Jahresindikatorenbericht wurde im Vorfeld der COP29 veröffentlicht, die im November in Baku (Aserbaidschan) stattfindet. Er soll politische Entscheidungsträger mit Informationen versorgen und möglicherweise die Diskussion beeinflussen.

Die Autoren fordern die Regierungen auf, nicht mehr in fossile Brennstoffe zu investieren, sondern diese Gelder in saubere erneuerbare Energien umzuleiten.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

62 Tote nach schweren Unwettern in Spanien

"Night Stars of the Arctic": Fotoausstellung dokumentiert Auswirkungen des Klimawandels

Studie: Klimawandel verdoppelt die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen