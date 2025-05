62 Tote nach schweren Unwettern in Spanien

WERBUNG

Bei einer schweren Gewitterfront, die am Dienstag mit Regengüssen, Stürmen und Überschwemmungen über das spanische Festland zog, sind mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen werden am Mittwochmorgen noch vermisst. Das haben die Rettungskräfte bekannt gegeben.

Vor allem die Region Valencia war besonders stark von den Unwettern betroffen. Unter den Toten im Ort Paiporta könnten sich eine junge Frau und zwei Beamte der Guardia Civil befinden. Mindestens sechs Menschen wurden bei Albacete vermisst.

Wie die spanische Presse berichtete, starb ein Mann in der Stadt Malsana (Valencia), als er in einem Aufzug eingeschlossen wurde, um den Wasserschaden in seiner Garage zu überprüfen. Der Präsident der Region Valencia, Carlos Mazón, rief die Bewohner und Bewohnerinnen zur Vorsicht" auf. „Uns steht eine lange Nacht bevor“, warnte er in den sozialen Netzwerken.

In Valencia ist eine Brücke eingestürzt und in Málaga ein Zug entgleist. Die Halbinsel wurde am Dienstag von einem schweren Sturm mit Regenschauern, Wind und Überschwemmungen heimgesucht.

Alarmstufe Rot im Raum Valencia

Die Staatliche Meteorologische Agentur (AEMET) hat wegen der Regenfälle in der Autonomen Gemeinschaft Valencia die Alarmstufe Rot ausgelöst, da in Picaña eine Brücke durch die Überschwemmung eines Flusses eingestürzt ist.

"In Gemeinden wie Turís und Utiel (Valencia) wurden bisher rund 200 l/m² gemessen, aber es gibt zahlreiche Orte im Süden und Osten der Halbinsel, die heute mehr als 100 l/m² registriert haben", so die AEMET im sozialen Netzwerk X.

Die staatliche Behörde hat auch eine besondere Unwetter-Warnung für ganz Spanien herausgegeben und mahnt die Bürger zur Vorsicht: "Der heutige Dienstag ist der ungünstigste Tag der Episode, aber die sehr starken Regenfälle werden in den folgenden Tagen anhalten", heißt es dort.

Mehrere Personen werden noch vermisst

Während der Rettungsdienst von Valencia an einem Tag mehr als 500 Vorfälle in der Comunitat registriert hat, sucht die Guardia Civil in verschiedenen Gebieten nach mehreren vermissten Personen.

In der valencianischen Gemeinde l'Alcúdia versuchen die Behörden, einen vermissten Lastwagenfahrer zu finden, während die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Diputación de Albacete versuchen, sechs Personen zu finden, die nach schweren Regenfällen in Letur vermisst werden.

In einigen Gebieten der Autonomen Gemeinschaft Valencia mussten die Rettungsdienste Gebäude und Geschäfte evakuieren, weil die Regenfälle Überschwemmungen verursacht und in mehreren Dörfern eine Spur der Verwüstung hinterlassen hatten.

Der Hochgeschwindigkeitszugverkehr zwischen Madrid und Valencia wurde eingestellt

Das isolierte Sturmtief DANA hat die Eisenbahngesellschaften gezwungen, den Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Madrid und Valencia sowie zwischen Valencia und Barcelona am Dienstag auszusetzen. Außerdem wurden mehrere Straßen, darunter die A-7 bei Picassent in Richtung Alicante und die A-92N in Baza, Granada, gesperrt.

Am Dienstag entgleiste in Málaga ein Zug, in dem sich 291 Fahrgäste befanden. Bei dem Vorfall gab es weder Verletzte noch Tote, und die Reisenden konnten nach Angaben der Adif mit anderen Verkehrsmitteln nach Malaga gebracht werden..