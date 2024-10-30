Russland führt umfangreiche Atomwaffentests durch

Russland hat mit umfangreichen Übungen seiner Nuklearstreitkräfte begonnen, bei denen auch Testraketen abgefeuert werden, um einen Vergeltungsschlag zu simulieren.

Präsident Putin begründete die Entscheidung, mit den Übungen zu beginnen, mit dem "Auftreten neuer äußerer Bedrohungen und Risiken" und fügte hinzu, dass "es wichtig ist, über moderne und ständig einsatzbereite strategische Kräfte zu verfügen".

Die Übungen umfassten den Testabschuss einer ballistischen Interkontinentalrakete des Typs Yars von der Startrampe in Plesetsk auf der Halbinsel Kamtschatka sowie weiterer Interkontinentalraketen von den Atom-U-Booten Nowomoskowsk und Knyaz Oleg.

Darüber hinaus gehörten zu den Übungen Testabschüsse von Langstrecken-Marschflugkörpern aus nuklearfähigen strategischen Bombern des Typs Tu-95.

Putin spricht über die Atomwaffentests

Putin wies darauf hin, dass Moskau seine Nuklearstreitkräfte weiter modernisieren und neue Raketen mit höherer Präzision, kürzeren Startzeiten und besseren Fähigkeiten zur Überwindung von Raketenabwehrsystemen einsetzen werde.

Die Übungen finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Spannungen mit dem Westen zunehmen. Russland hat seit Wochen signalisiert, dass Moskau reagieren wird, wenn die Ukraine eine Erlaubnis des Westens erhält, mit den dort hergestellten Waffen militärische Ziele tief in Russland anzugreifen.

Eine ballistische Rakete vom Typ Bulawa wird bei Übungen der russischen Atomstreitkräfte vom Ochotskischen Meer aus abgefeuert. AP/Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums

Im vergangenen Monat warnte Putin, dass ein solcher Schritt die NATO in einen Krieg mit Russland führen würde. Außerdem kündigte er eine neue Version der Nukleardoktrin an, die einen konventionellen Angriff auf Russland durch eine nicht-nukleare Nation, die von einer Atommacht unterstützt wird, als gemeinsamen Angriff auf sein Land betrachtet.

Putin erklärte auch, dass die überarbeitete Doktrin den möglichen Einsatz von Atomwaffen im Falle eines massiven Luftangriffs vorsieht und damit die Tür für eine mögliche nukleare Antwort auf jeden Luftangriff offen hält. Diese zweideutige Formulierung soll den Westen davon abschrecken, die Ukraine zu unterstützen.

Finnlands Präsident in China

Bei seinem Besuch in Peking forderte der finnische Präsident Alexander Stubb China auf, bei der Deeskalation zu helfen. "Der fünfte und letzte Punkt, den ich angesprochen habe, ist, dass es sehr schwierig ist, Präsident Putin zu vertrauen, besonders wenn es um Atomwaffen geht, und deshalb ist es extrem wichtig, dass eine Großmacht wie China den Dialog mit Russland fortsetzt und sicherstellt, dass wir so viel wie möglich deeskalieren können ", sagte Stubb auf einer Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping.

Die Manöver vom Dienstag folgen auf eine Reihe anderer Übungen der russischen Atomstreitkräfte.

Anfang dieses Jahres hielt das russische Militär eine gemeinsame Nuklearübung mit Moskaus Verbündetem Belarus ab, das einige der taktischen Atomwaffen Russlands beherbergt.