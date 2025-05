Krieg in der Ukraine: Nordkoreas Außenministerin besucht Moskau

Von Euronews

Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui ist in Russland eingetroffen. Der Besuch fällt mit Berichten über nordkoreanische Truppen in der Ukraine zusammen, die nach Angaben der NATO zur Unterstützung der russischen Streitkräfte in Kursk stationiert wurden.

Die südkoreanische Spionagebehörde glaubt, dass die beiden Länder die Entsendung weiterer Truppen besprechen wollen - und was Nordkorea im Gegenzug erhalten könnte.

Lee Seong-kweun, Abgeordneter der Partei der Volksmacht sagte:

"Es wird vermutet, dass Truppenverschiebungen zwischen Nordkorea und Russland im Gange sind, und sie prüfen derzeit die Möglichkeit, einige ihrer Mitarbeiter, darunter hochrangige Beamte und Militärgeneräle, an die Front (nach Kursk) zu verlegen."

Die Besorgnis über die sich vertiefende Partnerschaft zwischen den beiden Nationen wächst.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte, die militärische Zusammenarbeit sei eine gefährliche Ausweitung des Krieges.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die nordkoreanischen Schritte würden den Krieg in eine neue Phase führen. Er glaubt, dass nordkoreanische Truppen bereits an diesem Wochenende auf dem Schlachtfeld in der Ukraine an der Seite Russlands eingesetzt werden könnten.

Südkorea sagte, dass es möglicherweise Waffen an die Ukraine liefern würde, wenn nordkoreanische Truppen in den russischen Krieg eintreten.