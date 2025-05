WERBUNG

Alle aktuellen Umfragen zu den US-Präsidentschaftswahlen zeigen dasselbe Ergebnis: Vizepräsidentin Kamala Harris und der ehemalige Präsident Donald Trump liegen in der landesweiten Abstimmung praktisch gleichauf.

Einige wenige Umfragen sehen zwar den einen oder den anderen vorne, doch liegen die Ergebnisse im Allgemeinen innerhalb der Fehlermarge.

Aufgrund des Systems des Wahlmännerkollegiums in den USA wird die Wahl jedoch nicht durch die landesweite Wahlbeteiligung entschieden, sondern durch die Kombination der Bundesstaaten, die jeder der beiden Kandidaten gewinnt.

Wie bei jeder Wahl gibt es auch in diesem Jahr nur eine Handvoll Staaten, die wirklich umkämpft sind, so dass in den letzten Wochen des Wahlkampfes beide Seiten versuchen werden, sich einen Vorteil in einer Handvoll umkippbarer Staaten zu verschaffen.

Bei den letzten beiden Wahlen wurden einige dieser Staaten durch nur zehntausende von Millionen abgegebenen Stimmen entschieden, was bedeutet, dass entweder Harris oder Trump am Ende mit einem winzigen Vorsprung gewinnen könnten, unabhängig davon, wie das nationale Gesamtergebnis ausfällt.

Auf der Grundlage der letzten Wahlen und aktueller Umfragen gibt es sieben Staaten, die definitiv im Spiel sind - plus einige weitere, die für eine Überraschung sorgen könnten.

1. Arizona - der Staat, in dem der Unterschied in Hunderten gezählt wird

11 Wahlmännerstimmen

2016: Trump +3,5%

2020: Biden +0,3%

In der Wahlnacht 2020 verärgerte der republikanerfreundliche Sender Fox News die Trump-Kampagne, indem er als erster großer Sender Arizona für Joe Biden ausrief.

Es dauerte mehrere Tage, bis sich die meisten anderen Sender auf ein endgültiges Ergebnis einigen konnten, und Bidens Vorsprung war erstaunlich gering: weniger als 10 500 Stimmen von fast 3,4 Millionen abgegebenen Stimmen.

Dieses Ergebnis war umso erstaunlicher, als seit Bill Clinton im Jahr 1996 kein Demokrat mehr in diesem Bundesstaat gewonnen hatte. Die Demokraten hatten zwar einige Erfolge bei landesweiten Wahlen zu verzeichnen, doch das Gerede von einer demografischen Verschiebung zugunsten der Demokraten hatte noch nicht zu einem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen geführt, obwohl sich der Staat 2016 in ihre Richtung bewegte.

Die Demokraten gewannen sowohl das Gouverneursrennen als auch einen der Senatssitze im Jahr 2022, was darauf hindeutet, dass die Parteibasis und die Wahlbeteiligung in diesem Bundesstaat weiterhin stark sind. Doch obwohl Harris in diesem Bundesstaat Wahlkampf gemacht hat, gilt er immer noch als einer der schwierigsten von Bidens Wahlkreisen, in denen sie sich halten kann.

Zwei parallel stattfindende Wahlen könnten ihr jedoch helfen, sich zu behaupten.

Kamala Harris in Chandler, Arizona. Matt York/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Das Rennen um den Senatssitz, der von der zur Unabhängigen gewordenen Demokratin Kyrsten Sinema frei wird, wird wahrscheinlich zugunsten der Demokraten ausgehen, während die Republikaner in Arizona mit der gescheiterten Gouverneurskandidatin Kari Lake eine notorisch unpopuläre Hardcore-Trumpistin nominieren.

Noch wichtiger ist jedoch, dass Arizona einer von 10 Bundesstaaten ist, in denen die Wähler über das Recht auf Abtreibung abstimmen können.

Als der Oberste Gerichtshof Roe v. Wade aufhob und damit das Recht der Frauen auf Abtreibung auf Bundesebene abschaffte, kehrte Arizona zu einem drakonischen Gesetz aus dem 19. Jahrhundert zurück, das die Abtreibung in fast allen Fällen verbot.

Jahrhundert zurück, das die Abtreibung unter fast allen Umständen verbietet. Die Befürworter der Abtreibungsfreiheit werben nun für eine Maßnahme, mit der das Recht auf Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus in der Verfassung des Bundesstaates verankert werden soll - und diese Kampagne wird die Wahlbeteiligung unter den Harris wohlgesonnenen Wählern mit Sicherheit in die Höhe treiben.

2. Georgia - der Staat, in dem der Sieg fälschlicherweise behauptet wurde

16 Wahlmännerstimmen

2016: Trump +5,13%

2020: Biden +0,23%

Der äußerst knappe Sieg von Joe Biden in Georgia war eine weitere verblüffende Niederlage für Trump im Jahr 2020, und der Bundesstaat wurde sofort zu einem der Hauptziele des ehemaligen Präsidenten in seiner Kampagne zur Aufhebung des Wahlergebnisses.

Mitglieder von Trumps Anwaltsteam müssen sich seither wegen ihrer Aktionen in dem Bundesstaat vor Gericht verantworten - insbesondere wegen Angriffen auf zwei unparteiische Wahlhelfer - und Trump selbst sieht sich mit einem Strafverfahren konfrontiert, in dem ihm vorgeworfen wird, er habe versucht, das Wahlergebnis unzulässig zu beeinflussen, indem er Druck auf staatliche Beamte ausgeübt habe.

Das Verfahren stützt sich zum Teil auf einen berüchtigten Telefonanruf vor dem Aufstand am 6. Januar, in dem Trump fälschlicherweise behauptete, gewonnen zu haben, falsche Behauptungen über Wahleinmischungen aufstellte und den Staatssekretär bat, die rund 12 000 Stimmen zu "finden", die nötig gewesen wären, um die Wahl zu seinen Gunsten zu drehen.

Mit seiner vielfältigen Bevölkerung und den wachsenden städtischen Gebieten tendiert Georgia demografisch schon seit einiger Zeit in Richtung der Demokraten, und es hat jetzt zwei demokratische Senatoren.

Dennoch hat Harris angesichts des knappen Ergebnisses im Jahr 2020 und der Einsetzung von Trump-Loyalisten im staatlichen Wahlausschuss keinen Grund zur Selbstzufriedenheit.

Georgia wurde kürzlich vom Hurrikan Helene schwer getroffen, was den republikanischen Gouverneur Brian Kemp dazu veranlasste, in allen Bezirken des Staates den Notstand auszurufen.

In der Folgezeit gab es zahlreiche Fehlinformationen über die Reaktion der Regierung Biden-Harris auf die Katastrophe, aber Kemp hat dem Präsidenten ein offenes Ohr für seine Hilfsanfragen bescheinigt.

3. Michigan - das Land, das Trump einst zum Sieg verhalf

15 Wahlmännerstimmen

2016: Trump +0,23%

2020: Biden +2,78%

Zusammen mit Pennsylvania und Wisconsin (mehr dazu weiter unten) war Michigan einer der drei Staaten, die Trump 2016 den Sieg im Wahlmännerkollegium bescherten und ihn zum ersten Mal seit 1988 in die Hände der Republikaner brachten.

Dass er Hillary Clinton in diesem Bundesstaat besiegte, lag unter anderem an der leicht rückläufigen Wahlbeteiligung der den Demokraten zugeneigten Wähler in der größten Stadt des Bundesstaates, Detroit. Nachdem Biden diese Stadt 2020 mit einem Vorsprung von 2,78 Punkten zurückerobert hat, hofft Harris, den Staat durch eine hohe Wahlbeteiligung in einer Stadt, die nach wie vor eine Parteihochburg ist, in der Hand der Demokraten zu halten.

Sie rechnet auch damit, dass sich die Wähler von den sehr negativen Botschaften ihrer Konkurrentin abwenden werden. In einer kürzlich gehaltenen Rede vor dem Detroit Economic Club wiederholte Trump Sätze, die er schon früher über die Stadt - einst berüchtigt für Kriminalität und städtischen Verfall - gesagt hatte, und beschwor sie als Warnung für die gesamten USA.

Natürlich hat die Harris-Kampagne Trumps Worte und andere Äußerungen in einem Werbespot aufgegriffen, wenn auch in einer positiven Variante.

4. Nevada - von den Demokraten gehalten (meistens)

6 Wahlmännerstimmen

2016: Clinton +2,42%

2020: Biden +2,39%

Nevada ist der einzige der diesjährigen Swing States, der sowohl für Clinton als auch für Biden gestimmt hat, und hat seit 2004 nicht mehr die Republikaner gewählt.

Seitdem wurde Nevada in jedem Jahr als entscheidender "Swing State" betrachtet, dessen Ansehen durch einen frühen Platz in den Vorwahlkalendern beider Parteien und eine Reihe heiß umkämpfter Senatswahlen - einschließlich einer in diesem Jahr - gestiegen ist.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin und Vizepräsidentin Kamala Harris kommt zu einer Kundgebung in Las Vegas. Carolyn Kaster/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Der Schlüssel zum Sieg in Nevada ist die große hispanische Bevölkerung des Bundesstaates, eine Wählerschaft, die in den letzten Präsidentschaftswahlen stark zugunsten der Demokraten ausgefallen ist. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass Trump trotz seiner langjährigen extremen rassistischen Rhetorik gegen Einwanderer aus Lateinamerika bei dieser Bevölkerungsgruppe und insbesondere bei männlichen Wählern Fuß gefasst hat.

Sowohl er als auch Harris haben sich auf jüngsten Veranstaltungen explizit an Latinos gewandt, aber ihre Ansprache ist sehr unterschiedlich.

Während Harris mit einer Botschaft wirbt, die sich auf wirtschaftliche Chancen und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Grenzsicherheit und fairer Behandlung von Einwanderern konzentriert, hielt Trump vor kurzem in Las Vegas einen Runden Tisch für Hispanoamerikaner ab, bei dem er gegen den angeblich katastrophalen Niedergang der USA wetterte und behauptete, die Demokraten wollten Kühe verbieten.

Auch wenn Bidens Sieg im Jahr 2020 nur geringfügig knapper ausfiel als der von Clinton im Jahr 2016, haben die Demokraten in Nevada doch einen organisatorischen Vorteil. Nevada war die Heimat des verstorbenen demokratischen Senators Harry Reid, der seine Partei im Oberhaus des Kongresses während des größten Teils der Obama-Regierung führte.

Die so genannte "Reid-Maschine", mit der er die Stimmen der Demokraten in diesem Bundesstaat organisierte, gilt immer noch als eine der effektivsten Wahlkampforganisationen in den USA - ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass der Bundesstaat immer noch zwei demokratische Senatoren hat, von denen einer allgemein erwartet wird, dass er seine Wiederwahl in diesem Jahr gewinnt.

Trump hat unterdessen eine lange Geschichte von Geschäften in Las Vegas, wo er immer noch ein Hotel betreibt.

5. North Carolina - der (einzige) Staat, der zweimal für Trump gestimmt hat

16 Wahlmännerstimmen

2016: Trump +3,66%

2020: Trump +48,59%

North Carolina ist der einzige landesweit beachtete Swing State, der zweimal für Trump gestimmt hat, und ist vielleicht der archetypische lila Staat. Der Staat hat zwar einen demokratischen Gouverneur, aber zwei republikanische Senatoren; er hat zuletzt 2008 für einen demokratischen Präsidenten gestimmt, ist aber seit Obamas Sieg ein hart umkämpfter Staat.

North Carolina verfügt über einen florierenden Wirtschafts-, Bildungs-, Wissenschafts- und Technologiesektor und beherbergt eine große Zahl von Studenten und jüngeren Arbeitnehmern, deren Wertvorstellungen Harris weitaus ähnlicher sind als denen von Trump.

Gleichzeitig sind viele gewählte Gesetzgeber des Staates sehr konservativ. North Carolina hat eines der extremsten Abtreibungsverbote des Landes erlassen, das es Frauen verbietet, ihre Schwangerschaft nach der zwölften Woche abzubrechen - einem Zeitpunkt, vor dem viele gar nicht wissen, dass sie schwanger sind -, und wie anderswo hat die Empörung über die Einschränkung grundlegender Rechte die Wähler der Demokraten aufgerüttelt.

Wie Georgia wurde auch North Carolina vom Hurrikan Helene schwer getroffen, wobei sogar die westlichen Gebiete im Landesinneren von verheerenden Überschwemmungen betroffen waren.

Das daraus resultierende Chaos macht es schwieriger als sonst, in den letzten Wochen vor der Wahl Umfragen zu machen oder durch den Staat zu reisen, was bedeutet, dass es schwieriger sein wird, zu wissen, was passieren wird als in den meisten anderen Wahlgebieten.

6. Pennsylvania - die Nummer eins unter den Wahlkreisen

19 Wahlmännerstimmen

2016: Trump +0,72%

2020: Biden +1,17%

Hillary Clintons Niederlage in Pennsylvania beendete ihre Hoffnungen, Präsidentin zu werden, obwohl sie dort bis zum Vorabend der Wahl einen intensiven Wahlkampf geführt hatte.

Pennsylvania ist ein mehrjähriger Swing State mit zwei stark demokratisch geprägten Städten, Pittsburgh im Westen und Philadelphia im Osten, und einem weitaus konservativeren Zentrum mit ländlichen Gemeinden und postindustriellen Städten, die in den letzten Jahrzehnten eher republikanisch geprägt waren.

Kamala Harris spricht während einer Wahlkampfkundgebung in Erie, Pennsylvania, mit der Silhouette des Staates im Hintergrund. Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Das allgemein akzeptierte Modell für einen demokratischen Präsidentschaftssieg in Pennsylvania besteht darin, in Pittsburgh und Philadelphia große Vorsprünge zu erzielen und den Kampf um die gemäßigteren Vorstädte des Landes zu gewinnen.

Trumps Stärke war es jedoch, die Wahlbeteiligung in den weniger städtischen Gebieten des Bundesstaates in die Höhe zu treiben, die Harris nur schwer für sich gewinnen kann, was bedeutet, dass sie in den traditionellen Hochburgen ihrer Partei eine hohe Hürde nehmen muss.

7. Wisconsin - der Staat, in dem Hillarys Hoffnungen begraben wurden

10 Wahlmännerstimmen

2016: Trump +0,77%

2020: Biden +0,63%

Wisconsin war der dritte der drei republikanischen Wahlsiege, die Hillary Clinton 2016 zum Verhängnis wurden.

Wie in Michigan war ein Teil des Grundes für ihre Niederlage - mit weniger als 23.000 Stimmen - ein relativ schlechtes Abschneiden in den Städten Milwaukee und Madison, während Trump in ländlichen Gebieten hohe Gewinne erzielte. Im Jahr 2020 konnte Biden seinen Vorsprung in beiden Städten ausbauen.

Wie die meisten Swing States in diesem Jahr wurde auch Wisconsin von Trumps Anwaltsteam heftig angegriffen, um die Wahl rückgängig zu machen, jedoch ohne Erfolg. Und wie in vielen anderen Bundesstaaten findet auch hier eine Senatswahl statt, bei der die Demokratin Tammy Baldwin ihren normalerweise sicheren Sitz verteidigt.

Eine Frau aus Wisconsin trägt einen Käsekopf, während sie auf die Rede von Vizepräsidentin Kamala Harris bei einer Wahlkampfkundgebung in Milwaukee wartet. Jeffrey Phelps/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Beide Präsidentschaftskandidaten haben Wisconsin fest im Visier. Dort hielt Harris in diesem Sommer ihre erste Kundgebung ab, nachdem sie für Biden als Kandidatin der Demokraten eingesprungen war, und die Republikaner hielten ihren Parteitag in Milwaukee ab.

Die Republikaner hielten ihren Parteitag in Milwaukee ab. Später hielt Harris in der Arena, die sie für diese Veranstaltung genutzt hatte, eine Rede, die live auf ihren eigenen Parteitag in Chicago übertragen wurde.

Die Joker

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Wahlnacht eine Überraschung bereithält.

2016 hatte Hillary Clinton ihre beiden knappsten Siege in New Hampshire und Minnesota errungen, zwei Bundesstaaten, die die Demokraten seit einiger Zeit immer wieder gewonnen haben.

In diesem Jahr wird keiner der beiden Staaten ernsthaft in Frage gestellt - nicht zuletzt, weil der populäre Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sich Harris als Kandidat angeschlossen hat -, aber Clintons Erfahrung zeigt, dass die Hackordnung der sicheren Staaten nicht selbstverständlich ist.

Inzwischen gibt es Umfragen, die zeigen, dass Harris in ehemaligen Swing States, von denen man annahm, sie seien für die Demokraten völlig verloren, konkurrenzfähig ist.

Einer Umfrage zufolge liegt sie in Iowa, das zuletzt 2012 von Obama gewonnen wurde, nur vier Punkte zurück, während zahlreiche Umfragen Trump im wahlberechtigten Ohio einen Vorsprung von nur fünf Punkten zubilligen. Sogar in Florida, seinem Heimatstaat und einem weiteren Ort, an dem die Demokraten bei den letzten beiden Wahlen unterlegen waren, scheint sie ihm relativ nahe zu sein.

Es gibt jedoch genug extrem enge Swing States, in denen Wahlkampf gemacht werden kann, so dass das Harris-Team wahrscheinlich keine Zeit und Ressourcen aufwenden wird, um unwahrscheinliche Siege zu erringen - ein Fehler, den Clinton 2016 machte, als sie ihre Kampagne spät im Wahlkampf auf das letztlich nicht zu gewinnende Texas ausrichtete.

In der Zwischenzeit sah es kurzzeitig so aus, als könnten die Republikaner in Nebraska einen Durchbruch erzielen, indem sie die Gesetzgeber des Bundesstaates unter Druck setzten, das Wahlsystem des Bundesstaates zu ändern, nach dem die Wahlstimmen nach Kongressbezirken vergeben werden.

Sie weigerten sich, dies zu tun, was bedeutet, dass Harris immer noch gute Chancen hat, die eine zu gewinnende Stimme, die der Bezirk Omaha zu vergeben hat, zu behalten.