An diesem Sonntag: Massive Angriffe Russlands gegen die Ukraine

Zahlreiche Orte in der Ukraine stehen an diesem 17. November 2024 unter heftigem Beschuss durch russische Streitkräfte.
Die Ukraine steht an diesem Sonntag, 17. November 2024, unter massivem Beschuss durch russische Raketen und Drohnen. Menschen vor Ort berichten von den heftigsten Attacken seit Monaten.
Der ukrainische Präsident berichtet auf der Plattform X: "Ein massiver kombinierter Angriff richtete sich gegen alle Regionen der Ukraine. Über Nacht und heute Morgen setzten russische Terroristen verschiedene Arten von Drohnen ein, darunter Shaheds sowie Marschflugkörper, ballistische und aeroballistische Raketen - Zircons, Iskanders und Kinzhals. Insgesamt wurden etwa 120 Raketen und 90 Drohnen abgeschossen. Unsere Luftverteidigungskräfte zerstörten mehr als 140 Ziele aus der Luft."
Vor allem im Visier der russischen Armee stehen - vor dem Beginn des Winters - Energieanlagen der Ukraine.
Selenskyj hatte das Telefonat des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Freitag mit scharfen Worten kritisiert.
Die ukrainische Sicherheitsexpertin Maria Avdeeva schreibt auf X, es habe schon am frühen Morgen mehr als 50 Raketenangriffe gegeben, dies sei eine der heftigsten Attacken seit dem vergangenen August. Besonders das Energiesystem der Ukraine stehe unter Beschuss. Avdeeva meint, so zeige Russland, wie es zu Friedensgesprächen stehe. Denn am Samstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine diplomatische Lösung für den Krieg vorgeschlagen.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert jetzt schon seit fast 1.000 Tagen an.