Der Sieg von Rumäniens „TikTok-Messias“ ist ein Alarmsignal für Europa

WERBUNG

Der kometenhafte Aufstieg des unbekannten extremistischen rumänischen Präsidentschaftskandidaten Călin Georgescu ist ein Alarmsignal für Europa.

Trotz wiederholter Warnungen vor dem Ansturm antiwestlicher Desinformation in den sozialen Medien in ganz Europa wurde Georgescus bizarrer Sieg in der ersten Runde in Rumänien durch eine Protestwahl ermöglicht, die durch eine beispiellose TikTok-Kampagne angekurbelt wurde, die nun in Bukarest und Brüssel viele Fragen aufwirft.

Die rumänischen Behörden fordern jetzt die Europäische Kommission auf, gegen TikTok zu ermitteln, weil das Unternehmen mit seiner massiven Beeinflussungskampagne für den EU-feindlichen, prorussischen Präsidentschaftskandidaten gegen das EU-Gesetz für digitale Dienste verstoßen hat.

"Plötzlich sahen sich die TikTok-Nutzer damit konfrontiert, dass das TikTok-System immer mehr Clips dieses Kandidaten in den Feed, in den Bereich der Inhaltsempfehlungen schob", erklärte Valentin Jucan, Vizepräsident des rumänischen Rates für audiovisuelle Medien, gegenüber Euronews Rumänien.

"Und das ist unsere Frage. War das TikTok-System, dieses Risiko für die Öffentlichkeit, ein natürliches Risiko? Haben das TikTok-System und die Algorithmen auf natürliche Weise funktioniert oder hat TikTok seine Algorithmen absichtlich verändert, damit immer mehr Rumänen einen bestimmten Kandidaten empfangen und glauben, dass ganz Rumänien ihn will", fragte Jucan.

TikTok Messias und Roboter-Kandidat

Georgescu, der wegen seiner ultra-religiösen Äußerungen bereits als Tiktok-Messias bezeichnet wurde, behauptet, Rumänien müsse neutral sein und der Krieg in der Ukraine existiere nicht.

Georgescu lobt Russlands Wladimir Putin, verunglimpft die EU als Feind der Rumänen, bezeichnet Rumäniens antisemitische Kollaborateure des Zweiten Weltkriegs als "Helden" und behauptet, COVID-19 existiere nicht. Er habe einen Auftrag von Gott, Rumänien zu retten, sagt er.

Seine Äußerungen passen zu der jahrelangen EU-feindlichen, pro-russischen Kampagne in den sozialen Medien in Europa, aber das Ausmaß und die Raffinesse des TikTok-Boosts für diesen wenig bekannten, unabhängigen Kandidaten führt nun dazu, dass die Führungskräfte von TikTok wegen eines möglichen Verstoßes gegen den EU-Rechtsakt für digitale Dienste vor dem Europäischen Parlament erscheinen müssen.

Jugendliche rufen während einer Demonstration gegen Calin Georgescu, den rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten, der die erste Wahlrunde in Bukarest gewonnen hat, Slogans. AP Photo/Andreea Alexandru

"Wir erleben, wie Demokratien vor unseren Augen angegriffen werden. Wir sehen, wie soziale Medien, insbesondere TikTok, zu einem wichtigen Schlachtfeld für Wähler geworden sind. Clicks over content." Die Vorsitzende der Renew Europe Group, Valérie Hayer, sagte: "Rumänien ist ein Warnsignal."

Während in den wichtigsten Städten Rumäniens Proteste ausbrachen, stehen die Behörden indessen unter Beschuss, weil sie Georgescus beispiellosen Auftrieb verpasst haben. Der frühere Präsident Traian Basescu spricht von einem großen Versagen der nationalen Sicherheit und fordert eine Erklärung der Geheimdienste für das, was er als "Roboter-Kandidat" bezeichnet.

"Dieser Typ hat sich nicht mit den Bürgern getroffen, er ist nicht durch das Land gereist, er hat keinen Wahlkampf geführt, nur einige von der KI erzeugte Nachrichten, um ihn in der ersten Runde in Führung zu bringen", sagte Basescu gegenüber Euronews Rumänien.

"Die Tatsache, dass die Sicherheitsstrukturen keine Verantwortung für das Risiko übernehmen, dass ein Präsident - ein Präsidentschaftskandidat in der zweiten Runde - wenn wir nicht wissen, wer diese Nachrichten fabriziert hat, wählen wir dann nicht auf der Grundlage der Intelligenz eines Roboters?"

Falsches Werkzeug für den falschen Zweck

Das rumänische politische System, die nationalen Umfragen und die nationalen Medien haben den stillen Aufstieg der Kandidaten gegenüber allen Mainstream-Kandidaten meist übersehen.

Einerseits ist es die Art von Botschaft, die Georgescu lanciert, die nichts Substanzielles hat, aber die tiefsten Ängste und Beschwerden der Menschen anspricht, die diese Art von Loyalität der Anhänger schafft", sagte Dragoș Pîslaru, Co-Vorsitzender der Partei "Renewing Romania's European Project" oder Reper, gegenüber Euronews Rumänien.

"Auf der anderen Seite haben wir Chinas Algorithmus und den potenziellen Einfluss, den dieser Know-how-Transfer haben könnte", fügte er hinzu. "Es gibt eine Verbindung zwischen diesen Anti-System-Kandidaten in Europa, den Vereinigten Staaten und China, dem das Netzwerk gehört."

"Der Social-Media-Algorithmus ist nicht für bessere Informationen gedacht, sondern für die E-Commerce-Akteure, damit sie ihre Produkte zum niedrigsten Preis verkaufen können", sagte Dragos Stanca, Gründer der Ethical Media Alliance in Rumänien, gegenüber Euronews.

"Für die Maschine spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Schuh, einen Politiker, eine persönliche Marke oder eine kommerzielle Marke oder vielleicht eine gefährliche Ideologie handelt. Es ist das Gleiche. Sie müssen die Transaktion abschließen, sodass wir immer wieder die gleichen Botschaften sehen, bis wir überzeugt sind, dass wir kaufen oder wählen müssen", erklärte Stanca.

"Es ist an der Zeit, dass wir erkennen, dass wir das falsche Instrument für den falschen Zweck einsetzen und unsere Demokratien in Gefahr sind, wenn wir diesen Weg weitergehen.

Während sich Rumänien auf die Parlamentswahlen am kommenden Sonntag vorbereitet, hatte Georgescu seinen ersten Konflikt mit den Medien, da er sich weigerte, auf seiner ersten provisorischen Pressekonferenz, die er einberufen hatte, Fragen zu beantworten.

"Ja, ich beantworte keine Fragen und ich werde auch heute Abend keine beantworten", sagte er den Journalisten, die sich vor seinem Haus in der wohlhabenden Stadt Izvorani, etwas außerhalb der Hauptstadt Bukarest, versammelt hatten.

Als sie ihn um Antworten baten, erwiderte Georgescu: "Könnten Sie mich fortfahren lassen, zu sagen, was ich zu sagen habe? Bitte unterbrechen Sie mich nicht."

Dann, mitten im Satz, rannte er wieder hinein.