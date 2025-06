Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hisbollah tritt in Kraft

WERBUNG

US-Präsident Joe Biden hat das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hisbollah am Dienstag in einer Rede im Rosengarten des Weißen Hauses als "gute Nachricht" bezeichnet. Er sagte, die Pause, die am Mittwoch um 4 Uhr morgens Ortszeit in Kraft trat, sei als "dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten" gedacht.

Am Dienstag hatte das israelische Sicherheitskabinett das Waffenstillstandsabkommen im Libanon mit 10:1 Stimmen gebilligt, nachdem es kurz zuvor von Premierminister Benjamin Netanjahu vorgeschlagen worden war.

Biden erklärte, in den nächsten 60 Tagen würden die libanesische Armee und die staatlichen Sicherheitskräfte ausrücken und die Kontrolle über ihr Territorium übernehmen.

"Es wird nicht zugelassen, dass die terroristische Infrastruktur der Hisbollah im Südlibanon wieder aufgebaut wird. In den nächsten 60 Tagen wird Israel seine verbleibenden Streitkräfte schrittweise abziehen. Und die Zivilbevölkerung, die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten, wird bald sicher in ihre Gemeinden zurückkehren können."

Die USA haben Israel stets unterstützt, und Biden bekräftigte die Haltung mit den Worten: "Wenn die Hisbollah oder irgendjemand anderes das Abkommen bricht und eine direkte Bedrohung für Israel darstellt, dann behält Israel das Recht auf Selbstverteidigung."

Dies spiegelt Netanjahus Erklärung nach seiner Empfehlung an das Kabinett wider, in der er warnte, dass "die Dauer des Waffenstillstands davon abhängt, was im Libanon passieren wird".

Der israelische Ministerpräsident fügte hinzu, dass Israel im Einvernehmen mit den USA volle militärische Handlungsfreiheit behalte: "Wenn die Hisbollah gegen das Abkommen verstößt und versucht, sich zu bewaffnen, werden wir angreifen. Wenn sie versucht, die terroristische Infrastruktur in der Nähe der Grenze zu erneuern - werden wir angreifen."

Macron: Abkommen schlägt "neue Seite" für den Libanon auf

Biden dankte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für seine Partnerschaft beim Zustandekommen des Abkommens und erklärte, die USA würden mit Frankreich und anderen Ländern zusammenarbeiten, um die für eine erfolgreiche Umsetzung des Abkommens erforderliche Unterstützung zu leisten.

In einer Videobotschaft begrüßte Macron die Waffenstillstandsvereinbarung und bezeichnete sie als "neue Seite" für den Libanon.

"Es ist wichtig, dass dieser Waffenstillstand eingehalten wird, dass er andauert, um die Sicherheit der Libanesen und der Israelis wiederherzustellen, die Rückkehr der Vertriebenen aus beiden Ländern in ihre Häuser zu ermöglichen und die Souveränität des Libanon wiederherzustellen."

Macron betonte, die Wiederherstellung der Souveränität des Libanon setze die Wahl eines neuen Präsidenten voraus, der "in der Lage ist, das libanesische Volk auch durch die Bildung einer starken und repräsentativen Regierung und durch die Verabschiedung der notwendigen Reformen für die wirtschaftliche und finanzielle Erholung des Landes zusammenzuführen".

Auch andere Staats- und Regierungschefs bekundeten auf der Social-Media-Plattform X ihre Unterstützung.

Der libanesische Premierminister Najib Mikati begrüßte das Abkommen und dankte den USA und Frankreich für ihre Bemühungen. Israels Staatspräsident Isaac Herzog bezeichnete die Entscheidung als "richtig und wichtig", und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, nannte die Ankündigung "eine sehr ermutigende Nachricht".

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid kritisierte das Abkommen mit den Worten: "Netanjahu weiß nicht, wie er Israel Sicherheit bringen kann", und betonte die Dringlichkeit, ein Geiselabkommen zu schließen.

Nach einem israelischen Luftangriff auf Dahiyeh in Beirut, Libanon, steigt Rauch auf, Dienstag, 26. November 2024. Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Bidens Ankündigung erfolgte kurz bevor ein israelischer Luftangriff die libanesische Hauptstadt Beirut erschütterte. In den Stunden vor der Kabinettssitzung gab Israel eine Rekordzahl von Evakuierungswarnungen heraus. Nach Angaben lokaler Behörden wurden bei Angriffen im Libanon am Dienstag mindestens 24 Menschen getötet.

Israel hatte zuvor signalisiert, dass es seine Angriffe bis zum Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens am Mittwoch um 4 Uhr morgens Ortszeit fortsetzen werde.

Auch die Hisbollah feuerte am Dienstag Raketen ab und löste damit im Norden Israels Luftangriffssirenen aus.

Vereinbarung betrifft nicht den Krieg im Gazastreifen

Die Kampfpause zwischen Israel und der Hisbollah betrifft jedoch nicht den israelischen Krieg im Gazastreifen. Biden äußerte die Hoffnung, dass die Waffenstillstandsvereinbarung als Katalysator für eine Einigung zwischen Israel und der Hamas dienen könnte.

Er fügte hinzu, die USA würden "in den kommenden Tagen" mit der Türkei, Ägypten, Katar und Israel zusammenarbeiten, um eine Einigung zwischen Israel und der militanten Gruppe Hamas zu erzielen.

"So wie das libanesische Volk eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand verdient, so verdient auch das Volk von Gaza eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand. Auch sie verdienen ein Ende der Kämpfe und der Vertreibung", sagte er.

Biden fügte hinzu, dass die USA "weiterhin bereit sind, eine Reihe historischer Abkommen mit Saudi-Arabien zu schließen, die einen Sicherheitspakt und wirtschaftliche Zusicherungen sowie einen glaubwürdigen Weg zur Gründung eines palästinensischen Staates und zur vollständigen Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel beinhalten".

Der US-Präsident ist demnach weiterhin der festen Überzeugung, dass der einzige Weg zu einer Einigung die Freilassung der Geiseln ist. In der vergangenen Woche legten die USA ihrVeto gegeneine UN-Resolution ein, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen forderte – aber die Freilassung der Geiseln nicht zur Bedingung machte. Es war das vierte Mal in diesem Jahr, dass die Regierung Biden ein Veto gegen eine UN-Resolution einlegte, die eine Waffenruhe im Gazastreifen forderte.

Der designierte US-Präsident Donald Trump, der sein Amt im Januar antreten wird, hatte angekündigt, dass er dem Nahen Osten Frieden bringen werde – jedoch ohne zu erläutern, wie.