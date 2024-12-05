Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat seinen Verteidigungsminister Kim Yong Hyun ersetzt. Die Oppositionsparteien haben ein Amtsenthebungsverfahren gegen beide Männer beantragt, wegen des kurzzeitigen Kriegsrechts, das vom Parlament aufgehoben wurde.

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Minister Kim bot seinen Rücktritt an und entschuldigte sich dafür, dass er die Öffentlichkeit gestört und beunruhigt habe, und erklärte, die Truppen hätten auf seine Anweisung hin gehandelt und er trage die volle Verantwortung.

Am Donnerstag teilte das Büro von Yoon mit, er habe beschlossen, Verteidigungsminister Kim Yong Hyun durch Choi Byung Hyuk zu ersetzen, einen General im Ruhestand, der Südkoreas Botschafter in Saudi-Arabien ist.

Mahnwache bei Kerzenlicht vor Parlamentsgebäude

Der stellvertretende Verteidigungsminister Kim Seon Ho wird das Amt kommissarisch übernehmen, bis Choi nach einer parlamentarischen Anhörung sein Amt antritt. Die Anhörung ist eine Formalität, da der Präsident die Befugnis hat, Minister unterhalb des Premierministers ohne die Zustimmung der Gesetzgeber zu ernennen.

Der gemeinsame Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten wurde an die Nationalversammlung weitergeleitet, über die am Samstagabend darüber abstimmen wird.

In der Nacht zum Donnerstag versammelte sich eine große Menschenmenge vor dem Parlament zu einer Mahnwache bei Kerzenlicht, um gegen den Präsidenten zu protestieren.

Yoon, dem eine Anklage wegen Hochverrats droht, hat sich seit seiner im Fernsehen übertragenen Ankündigung der Aufhebung des Kriegsrechts nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt.

Oppositionsabgeordnete hatten bereits am Donnerstag dafür gestimmt, den Vorsitzenden des südkoreanischen Rechnungshofs und drei führende Staatsanwälte anzuklagen.

Den Staatsanwälten wurde vorgeworfen, eine Untersuchung gegen die Ehefrau von Yoon, die mit mutmaßlichen Aktienkursmanipulationen in Verbindung gebracht wurde, zu behindern.

Reaktionen der Nachbarländer unterschiedlich

Die Reaktionen der Nachbarländer auf die Entwicklungen fielen unterschiedlich aus: Der chinesische Außenminister Wang Yi lehnte eine Stellungnahme ab und erklärte, dies sei eine "innere Angelegenheit" Seouls.

Die japanische Regierung hingegen erklärte, sie beobachte die Situation in Seoul mit großer Sorge.

Kabinettschef Hayashi Yoshimasa sagte am Donnerstag vor Reportern, Japan und Südkorea seien wichtige Nachbarn, die bei der Bewältigung vieler Herausforderungen in der internationalen Gesellschaft zusammenarbeiten sollten.

"Die Regierung wird angemessene Entscheidungen über die umfassenden bilateralen Beziehungen der beiden Länder treffen", fügte Hayashi hinzu.

Da Yoons Erklärung Bedenken über den demokratischen Status Südkoreas aufkommen ließ, versuchten die Behörden, die Gegenreaktionen abzuschwächen.

Der Sprecher des Außenministeriums, Lee Jaewoong, sagte, das Ministerium habe diplomatische Mitteilungen an die ausländischen Vertretungen geschickt, in denen betont werde, dass das Kriegsrecht durch demokratische Verfahren aufgehoben worden sei und dass sich die Reisehinweise nicht ändern müssten, da die öffentliche Sicherheit stabil bleibe.

Die Ausrufung des Kriegsrechts durch Yoon erfolgte wenige Stunden nach seinem Gipfeltreffen mit dem kirgisischen Präsidenten Sadyr Japarov, der zu einem offiziellen Besuch nach Seoul gereist war. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte Berichten zufolge einen für diese Woche geplanten Besuch in Südkorea ab.

Wie sieht es mit den Zahlen im Parlament aus?

Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten würde die Unterstützung von zwei Dritteln der Nationalversammlung erfordern, das sind 200 der 300 Mitglieder.

Die Oppositionsparteien haben zusammen 192 Sitze und werden von 18 Abgeordneten unterstützt, die zu einer Anti-Yoon-Fraktion in seiner Partei gehören. Diese Fraktion hat jedoch erklärt, dass sie gegen ein Amtsenthebungsverfahren ist, obwohl sie Yoons Erklärung als "verfassungswidrig" bezeichnet.

Wenn Yoon angeklagt wird, wird er vom Amt suspendiert, bis das Verfassungsgericht über seine Amtsenthebung entscheidet.

In dem Antrag auf Amtsenthebung gegen Yoon heißt es, er habe die verfassungsrechtliche Vorgabe nicht erfüllt, wonach das Kriegsrecht nur in Kriegszeiten oder in einer vergleichbaren schweren Krise in Betracht gezogen werden darf.

Es wird behauptet, dass er durch die Mobilisierung des Militärs einen "Selbstmordversuch" unternommen hat und dass die Aussetzung von Parteiaktivitäten und die Entsendung von Truppen zur Abriegelung der Nationalversammlung einer Rebellion gleichkommt.

Allerdings ist der Koreakrieg tatsächlich nie offiziell beendet worden, so dass Yoon behaupten kann, das Land befinde sich im Kriegszustand.

Auf Hochverrat steht nach südkoreanischem Recht die Todesstrafe.

Das Land hält zwar an der Todesstrafe fest, hat aber seit 1997 keine Hinrichtungen mehr vollstreckt.