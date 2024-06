Seoul warnt Putin und Russland vor enger Partnerschaft mit Nordkorea

Von Euronews mit AP

Nach Putins Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef hat Südkorea Russland gewarnt, dass diese Partnerschaft die Beziehung zwischen den beiden Ländern gefährden könnte.

Ein Beamter aus dem russischen Außenministerium hatte zuvor Südkorea wegen möglicher Kriegslieferungen an die Ukraine kritisiert. Auch der russische Präsident Wladimir Putin hat Südkorea gewarnt. Das Land würde "einen großen Fehler" begehen, wenn es die Ukraine im Krieg gegen Russland bewaffnet.

Moskau "wird Entscheidungen treffen, die die derzeitige Führung Südkoreas wahrscheinlich nicht erfreuen werden", wenn Seoul beschließt, Waffen an Kiew zu liefern, sagte Putin letzte Woche.

Seine Äußerungen erfolgten, nachdem Seoul als Reaktion auf den neuen Pakt zwischen Russland und Nordkorea, sich im Falle einer "Aggression" gegen eines der beiden Länder gegenseitig zu helfen, eine solche Möglichkeit in Betracht gezogen hatte.

Derweil forderte Seoul Russland auf, wie ein "Mitglied des UN-Sicherheitsrates" zu handeln. Lim Soo-suk, Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums, sagte: Wir warnen Russland davor, Fehler zu begehen, die zu irreversiblen Folgen in den Beziehungen zwischen Südkorea und Russland führen können. Wir hoffen, dass Russland seine Abhängigkeit von Nordkorea aufgibt und wie ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates handelt."

Putin in Nordkorea

Anfang dieses Monats haben der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un die Partnerschaft zwischen ihren beiden Ländern bekräftigt. Sie vereinbarten, einander vor ausländischen Angriffen zu schützen.

Südkoreanische Medien berichten, dass Nordkorea über eine Vereinbarung nachdenkt, Militärpersonal in die von Russland besetzte Region Donezk zu entsenden, um die Infrastruktur zu reparieren.

Laut einem Bericht des südkoreanischen Senders TV Chosun betreibt das nordkoreanische Militär zehn Ingenieurbrigaden. TV Chosun schätzte, dass der Einsatz von drei oder vier dieser Brigaden in den besetzten Gebieten der Ukraine Nordkorea bis zu 115 Millionen US-Dollar jährlich in nicht näher spezifizierter Fremdwährung von Russland einbringen könnte.

Das Institute for the Study of War gab in einem Beitrag auf X an, dass dem Institut bisher keine Berichte vorliegen, die darauf hindeuten, dass nordkoreanische Militärangehörige beabsichtigen, sich an Kampfhandlungen in der Ukraine zu beteiligen. "Aber direkte nordkoreanische technische Unterstützung kann russische Kampfkraft für Operationen an der Front freisetzen und die russischen Bemühungen um den Ausbau der militärischen Infrastruktur und der Verteidigungsanlagen in der besetzten Ukraine unterstützen", hieß es in dem Beitrag.

In der Zwischenzeit haben russische Medien berichtet, dass 10.000 neu ausgebildete russische Staatsbürger an die Front in der Ukraine geschickt wurden.