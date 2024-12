Damaskus gefallen - Assad geflohen

Copyright Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Von Kugeln durchsiebtes Porträt des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vor dem Gebäude der Provinzregierung in Hama. 6. Dezember 2024

Bassem Mroue and Zeina Karam (Associated Press) Von Christoph Debets

Der Bürgerkrieg in Syrien is zu Ende. Die Rebellen sind in die Hauptstadt Damaskus eingedrungen. Präsident Assad ist geflohen. Die Regierung will die Macht an die Aufständischen übergeben.