Ein Tesla Cybertruck explodierte am späten Mittwoch in der Nähe des Hotels des designierten US-Präsidenten Donald Trump in Las Vegas. Eine Person wurde im Fahrzeug getötet und sieben weitere wurden verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge wurde das Heck des Pickups mit Feuerwerkskörpern und Benzinkanistern gefüllt. Das Auto explodierte kurz nachdem es vor dem Trump Hotel geparkt wurde.

Die Behörden untersuchen den Vorfall als mutmaßlichen Terrorismus-Akt.

Die Polizei weiß inzwischen, wer den Cybertruck gemietet hat. Der Name wird erst veröffentlicht, sobald es feststeht, ob es sich um dieselbe Person handelt, die in dem Fahrzeug gestorben ist.

Tesla-Chef und Trumps enger Vertrauter Elon Musk erklärte auf X, dass die Explosion nichts mit dem Fahrzeug zu tun hat.