Soldat erschoss sich vor der Explosion des Cybertrucks

Ermittler durchsuchen ein Stadthaus im Nordosten von Colorado Springs, Colo, am Donnerstag, 2. Januar 2025, im Rahmen der Ermittlungen im Zusammenhang mit der Explosion eines Tesla Cybertrucks im Freien.
Ermittler durchsuchen ein Stadthaus im Nordosten von Colorado Springs, Colo, am Donnerstag, 2. Januar 2025, im Rahmen der Ermittlungen im Zusammenhang mit der Explosion eines Tesla Cybertrucks im Freien. Copyright  Parker Seibold/no sales mags out
Copyright Parker Seibold/no sales mags out
Von David O'Sullivan & AP
Zuerst veröffentlicht am
Die Ermittler identifizierten den Fahrer des Fahrzeugs als Matthew Livelsberger, einen 37-jährigen Elite-Soldaten der in Deutschland stationiert war.

Der amerikanische Elite-Soldat, der den mit Feuerwerkskörpern beladenen Tesla Cybertruck fuhr, welcher vor dem Trump Hotel explodierte, hat sich nach neuesten Ermittlungen kurz vor der Explosion erschossen.

Bei der Explosion wurden sieben Personen leicht verletzt, das Hotel wurde jedoch kaum beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte der 37-jährige Matthew Livelsberger wahrscheinlich einen schwereren Anschlag geplant, doch das stahlverkleidete Fahrzeug absorbierte einen Großteil der Wucht.

Unter den Gegenständen, die im Inneren des Lastwagens gefunden wurden, befanden sich eine Handfeuerwaffe zu Livelsbergers Füßen, eine weitere Feuerwaffe, mehrere Feuerwerkskörpern, ein Reisepass, ein Militärausweis, Kreditkarten, ein iPhone und eine Smartwatch.

Der Tesla Cybertruck, der am frühen Mittwoch, den 1. Januar 2025, vor dem Hotel des designierten US-Präsidenten Donald Trump in Las Vegas explodierte.
Der Tesla Cybertruck, der am frühen Mittwoch, den 1. Januar 2025, vor dem Hotel des designierten US-Präsidenten Donald Trump in Las Vegas explodierte. AP/AP

Livelsberger diente bei den Green Berets, einer hochqualifizierten Spezialeinheit. Unter anderem soller im baden-würtembergischen Böblingen als Drohnen-Pilot gearbeitet haben.

Im Rahmen der Ermittlungen haben die Behörden ein Haus in Colorado durchsucht. Laut Nachbarn hat Liveslberger, der dort mit seiner Frau und einem Baby lebte, keine Anzeichen darauf gegeben, dass er eine Gefahr darstellte.

