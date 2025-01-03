Soldat erschoss sich vor der Explosion des Cybertrucks

Die Ermittler identifizierten den Fahrer des Fahrzeugs als Matthew Livelsberger, einen 37-jährigen Elite-Soldaten der in Deutschland stationiert war.
Der amerikanische Elite-Soldat, der den mit Feuerwerkskörpern beladenen Tesla Cybertruck fuhr, welcher vor dem Trump Hotel explodierte, hat sich nach neuesten Ermittlungen kurz vor der Explosion erschossen.
Bei der Explosion wurden sieben Personen leicht verletzt, das Hotel wurde jedoch kaum beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte der 37-jährige Matthew Livelsberger wahrscheinlich einen schwereren Anschlag geplant, doch das stahlverkleidete Fahrzeug absorbierte einen Großteil der Wucht.
Unter den Gegenständen, die im Inneren des Lastwagens gefunden wurden, befanden sich eine Handfeuerwaffe zu Livelsbergers Füßen, eine weitere Feuerwaffe, mehrere Feuerwerkskörpern, ein Reisepass, ein Militärausweis, Kreditkarten, ein iPhone und eine Smartwatch.
Livelsberger diente bei den Green Berets, einer hochqualifizierten Spezialeinheit. Unter anderem soller im baden-würtembergischen Böblingen als Drohnen-Pilot gearbeitet haben.
Im Rahmen der Ermittlungen haben die Behörden ein Haus in Colorado durchsucht. Laut Nachbarn hat Liveslberger, der dort mit seiner Frau und einem Baby lebte, keine Anzeichen darauf gegeben, dass er eine Gefahr darstellte.