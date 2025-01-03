WERBUNG

Ein siebenjähriger Junge hat es geschafft, fünf Tage in einem Nationalpark mit Dutzenden von Löwen zu überleben, nachdem er von zu Hause weggelaufen war und sich verirrt hatte, so die Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (ZimParks).

Das Kind wurde am vergangenen Freitag in der Gegend von Marindi im Norden des Landes vermisst, teilte ZimParks in einer Erklärung mit. Polizei, Parkranger und die örtliche Gemeinde waren an den Rettungsbemühungen im Matusadona-Nationalpark beteiligt, heißt es weiter.

Die Suche wurde durch starke Regenfälle behindert, die die Fußspuren des Kindes verwischten", so ZimParks.

Am Montag wurden jedoch Fußabdrücke im Sakata-Tal entdeckt. Dies führte dazu, dass der Junge am frühen Morgen des nächsten Tages gefunden wurde.

Laut ZimParks überlebte er die Tortur, indem er wilde Früchte aß und an einem trockenen Flussufer Löcher für Wasser grub - eine Technik, die in dürregefährdeten Gebieten üblich ist.

"Bemerkenswert ist, dass er schätzungsweise 49 km von seinem Dorf bis zu dem Punkt, an dem er gefunden wurde, durch das raue Gelände des von Löwen verseuchten Matusadona Nationalparks gelaufen ist", so ZimParks.

Das Kind wurde zunächst in eine medizinische Klinik und dann zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Mutsa Murombedzi, ein Politiker, der Mashonaland West vertritt, sagte, es sei ein "wahres Wunder", dass der Junge die "unerbittliche Wildnis" des Nationalparks überlebt habe.

In einem Beitrag auf X schrieb Murombedzi, dass der 7-Jährige "auf einer felsigen Sitzstange inmitten brüllender Löwen und vorbeiziehender Elefanten" schlief.

Die örtliche Nyaminyami-Gemeinschaft schlug jede Nacht Trommeln, in der Hoffnung, dass das verlorene Kind den Klang hören würde. Ihre Bemühungen blieben jedoch erfolglos, schrieb Murombedzi.

Erst Parkranger entdeckten das Kind in der Nähe der Stelle, an der sie "frische kleine menschliche Fußabdrücke" fanden, fügte sie hinzu.

In Matusadona, das 1975 zum Nationalpark erklärt wurde, leben etwa 40 Löwen. Nach Angaben der African Parks hatte er einst die höchste Löwendichte in Afrika, bevor der menschliche Druck seinen Tribut forderte.

Der Park beherbergt auch Tiere wie Elefanten, Büffel, Flusspferde und Impalas.

"Wir sind überwältigt von Dankbarkeit gegenüber den mutigen Parkrangern, der unermüdlichen Nyaminyami-Gemeinschaft und allen, die sich an der Suche beteiligt haben", sagte Murombedzi.