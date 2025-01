Kanadas Justin Trudeau kündigt seinen Rücktritt als Premierminister an

Trudeau, der seit neun Jahren an der Spitze der regierenden Liberalen Partei Kanadas steht, musste mit ansehen, wie seine Regierung in Turbulenzen geriet, nachdem seine Finanzministerin letzten Monat zurückgetreten war.

WERBUNG

Justin Trudeau ist am Montag inmitten einer Regierungskrise und niedriger Umfragewerte von seinem Amt als Premierminister Kanadas zurückgetreten.

Er ist auch als Parteivorsitzender zurückgetreten und hat das Parlament des Landes aufgelöst, wobei er erklärte, er werde im Amt bleiben und das Land führen, bis sein Nachfolger feststeht.

Trudeau kündigte seinen Rücktritt in einer Rede an, in der er sagte, er sei ein „Kämpfer“, aber „dieses Land verdiene eine echte Wahl“ bei den nächsten Wahlen - und räumte ein, dass er das Gefühl habe, nicht die richtige Wahl zu sein, um seine Partei zum Sieg zu führen.

Der ehemalige Regierungschef deutete an, dass die Krise in seiner Regierung ein Grund für seine Rücktrittsentscheidung war, und sagte, es sei klar geworden, dass er nicht die beste Wahl für die Kanadier sein könne, wenn er „interne Kämpfe“ austragen müsse.

Der Globe and Mail zufolge überlegte Trudeau, ob er seine Pläne und möglicherweise seinen Rücktritt bekannt geben sollte, bevor er sich am Mittwoch mit seinen Parteifreunden trifft, wobei seine Quellen sagten, es sei unklar, ob er in der Zwischenzeit im Amt bleiben oder mit sofortiger Wirkung zurücktreten würde.

Nach dem überraschenden Rücktritt seiner Finanzministerin Chrystia Freeland hatte Trudeau mit seiner Führungsrolle zu kämpfen.

Bei der Beantwortung von Fragen nach seiner Rede lobte Trudeau Freeland, lehnte es jedoch ab, Einzelheiten über ihre „privaten Gespräche“ im Zusammenhang mit ihrem Rücktritt zu nennen und darüber, ob dies zu seiner Entscheidung, zurückzutreten, geführt hat oder nicht.

Freeland, eine seiner mächtigsten und loyalsten Ministerinnen, war sich mit Trudeau nicht einig, wie er am besten mit der Drohung des designierten US-Präsidenten Donald Trump umgehen sollte, harte Zölle auf kanadische Waren zu erheben.

Mehrere Abgeordnete aus Trudeaus eigenen Reihen haben ihn zum Rücktritt aufgefordert. Seine Popularität in der kanadischen Öffentlichkeit ist ebenfalls gesunken, und die jüngsten Umfragen deuten darauf hin, dass seine liberale Partei eine Wahlniederlage erleiden wird, wenn die Kanadier in diesem Jahr zu den Urnen gehen.

In einer Ipsos-Umfrage vom September gaben nur 26 % der Befragten an, dass sie Trudeau zum Premierminister wählen würden, weit hinter seinem konservativen Parteirivalen.

Die Wahlen sollen noch vor Oktober dieses Jahres stattfinden, aber ein möglicher Rücktritt Trudeaus könnte zu Forderungen nach vorgezogenen Neuwahlen führen.

Trudeau kam erstmals 2015 an die Macht und führte seine Partei mit einem unerwarteten Sieg vom dritten auf den ersten Platz. Er versprach eine offene Einwanderungspolitik, den Kampf gegen den Klimawandel und höhere Steuern für Wohlhabende.

Seine Amtszeit wurde seither von mehreren politischen Skandalen überschattet, darunter der Rücktritt seiner damaligen Justizministerin Jody Wilson-Raybould. Im Jahr 2019 wurde seine Wiederwahlkampagne durch veröffentlichte Bilder beeinträchtigt, die ihn als jüngeren Mann zeigen, der bei mehreren Gelegenheiten braunes Make-up trägt.

Trotz dieser Rückschläge hat sich Trudeau neun Jahre lang an der Macht gehalten und ist damit der dienstälteste Regierungschef unter den G7-Staaten.

In jüngster Zeit hat er damit zu kämpfen, bei der Öffentlichkeit beliebt zu bleiben, die über die steigenden Lebenshaltungskosten frustriert ist.

WERBUNG

Sein Nachfolger wird sich mit Trumps Zolldrohungen auseinandersetzen müssen. Der designierte Präsident, der sein Amt im Januar antreten wird, hat versprochen, 25 % Steuern auf alle Produkte zu erheben, die aus Kanada und Mexiko ins Land kommen, um die illegale Einwanderung und die Fetanylkrise in den USA zu bekämpfen.

Wirtschaftsexperten haben davor gewarnt, dass solche Zölle der kanadischen Wirtschaft erheblich schaden würden.