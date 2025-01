Die Ukraine hat einen neuen Angriff auf die russische Region Kursk gestartet, fünf Monate nach dem überraschenden Einmarsch in dasselbe Grenzgebiet.

Die Ukraine hat nach Angaben Moskaus am Sonntag einen neuen Angriff auf die russische Region Kursk gestartet. Russland hat versucht, die ukrainischen Truppen durch die Entsendung von Verstärkungen, darunter auch nordkoreanische Soldaten, aus seinem Gebiet zu vertreiben.

Erste Berichte kamen in der Nacht zum Sonntag von russischen Militärbloggern, denen zufolge die Moskauer Truppen plötzlich unter "schweren Druck" gerieten. Das russische Verteidigungsministerium teilte später mit, dass seine Streitkräfte die Angriffe zurückgeschlagen hätten.

Laut der Erklärung aus Moskau griff die Ukraine am frühen Morgen in der Nähe des Dorfes Berdin mit zwei Panzern, einem Minenräumfahrzeug und 12 gepanzerten Kampffahrzeugen mit Fallschirmjägern an.

Wie beim ersten Einmarsch der Kiewer Truppen in russisches Gebiet vor fünf Monaten hielten sich die ukrainischen Behörden auch bei der jüngsten Operation weitgehend bedeckt und hielten sich an die übliche operative Geheimhaltung.

Andrij Jermak, der Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schrieb auf Telegram, dass es "gute Nachrichten" aus Kursk gebe. "Russland bekommt, was es verdient", fügte Jermak hinzu.

Andriy Kowalenko, der Leiter des offiziellen ukrainischen Zentrums gegen Desinformation, schrieb auf Telegram, dass russische Truppen an mehreren Orten in der Region angegriffen worden seien.

Was geschieht gerade?

Die in den USA ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) erklärte, die ukrainischen Streitkräfte hätten ihre Offensivoperationen in mindestens drei Gebieten innerhalb des ukrainischen Vorstoßes in der Region Kursk wieder aufgenommen und taktische Fortschritte erzielt.

Nach Angaben der russischen Militärblogger führten die Kyjiwer Truppen mehrere Angriffe östlich und nordöstlich von Sudscha und südöstlich von Korenewo durch. Aus den am Sonntag veröffentlichten geografischen Aufnahmen geht hervor, dass die ukrainischen Streitkräfte auf Felder südwestlich und südlich von Berdin vorgedrungen und in den südlichen Teil der Siedlung eingedrungen sind.

Vom Kreml unterstützte russische Militärblogger äußerten weitgehend die Befürchtung, dass es sich bei dem erneuten ukrainischen Vorstoß in der Region Kursk um ein Ablenkungsmanöver handeln könnte, und erklärten, es sei noch zu früh, um festzustellen, ob diese Operationen Teil eines künftigen Hauptangriffs sein könnten.

Russische Quellen berichten außerdem, dass die Ukraine eine neue Taktik der elektronischen Kriegsführung anwendet, bei der elektronische Kriegsführung und Langstreckenangriffe mit Bodenoperationen kombiniert werden.** Angeblich hat die Ukraine HIMARS-Schläge in der Nähe von Bolschoje Soldatskoje und anderen nicht näher bezeichneten Gebieten in der Region Kursk durchgeführt, um die russischen Streitkräfte daran zu hindern, Verstärkung, Artilleriesysteme und Drohnen einzusetzen.

"Die weit verbreitete russische Besorgnis über die Fähigkeit Russlands, auf die verbesserte ukrainische EW-Technologie und die Langstreckenschlagskapazitäten zu reagieren, deutet darauf hin, dass die russischen Streitkräfte Schwierigkeiten haben könnten, sich schnell an die ukrainischen Innovationen auf dem Schlachtfeld anzupassen", so das ISW.

Russlands Bemühungen, ukrainische Truppen aus seinem Gebiet zu vertreiben

In den letzten Monaten haben die russischen Streitkräfte versucht, die ukrainischen Truppen aus ihrem Gebiet zu vertreiben.

Die Kyjiwer Streitkräfte haben angeblich bis zur Hälfte des ursprünglich eroberten Gebiets verloren, nachdem Moskau weitere Verstärkung in das Gebiet geschickt hatte, darunter auch nordkoreanische Truppen.

Am Tag, als die Ukraine angeblich einen neuen Angriff auf die Region Kursk startete, sagte Selenskyj, dass die russischen und nordkoreanischen Truppen bei den Kämpfen schwere Verluste erlitten hätten.

"Bei den Kämpfen gestern und heute in der Nähe eines einzigen Dorfes, Machnovka, in der Region Kursk, hat die russische Armee bis zu einem Bataillon nordkoreanischer Infanteristen und russischer Fallschirmjäger verloren", sagte er. "Das ist signifikant."

Selenskyj sagte letzten Monat, dass etwa 3.000 nordkoreanische Soldaten in Kursk getötet oder verwundet worden seien, was einen Schlag für Russlands Prestige bedeutete und es zwang, einige seiner Truppen aus der Ostukraine abzuziehen.

Euronews konnte diese Behauptungen nicht unabhängig nachprüfen.

Der neue ukrainische Angriff erfolgt nur zwei Wochen vor der Rückkehr des gewählten US-Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus, in der Erwartung, dass seine neue Regierung auf ein Abkommen drängen wird - dessen Einzelheiten noch unklar sind -, um die fast dreijährige russische Invasion in der Ukraine zu beenden.