Fall des inhaftierten Geschäftsmanns wirft Fragen zu Montenegros EU-Hoffnungen auf

Ein in Montenegro inhaftierter Geschäftsmann wird von den Behörden als "Schachfigur" benutzt, um Schmutz über den Ex-Präsidenten des Landes auszugraben, behauptet sein britischer Anwalt.

Duško Knežević, 65, einst einer der reichsten Männer Montenegros und ein früherer enger Verbündeter von Ex-Präsident Milo Đukanović, sitzt im Gefängnis, seit er im April aus Großbritannien ausgeliefert wurde.

Der britisch-montenegrinische Doppelbürger, dessen Vermögen zum Teil beschlagnahmt wurde, wartet noch immer auf seinen Prozess wegen angeblichen Betrugs, Geldwäsche und Amtsmissbrauchs in einem Unternehmen.

Er streitet alle Vorwürfe ab und behauptet, sie seien politisch motiviert.

Die Behörden in der Hauptstadt Podgorica sind jedoch der Ansicht, dass er vor Gericht Fragen zu seinen Geschäften während der Đukanović-Jahre beantworten muss.

Toby Cadman, der britische Strafverteidiger, der Knežević vertritt, sagte, dass die montenegrinischen Behörden seinen Mandanten dazu zwingen wollen, Beweise gegen seinen ehemaligen Freund Đukanović zu teilen.

Đukanović, der früher als "ewiger" Führer des Landes bekannt war, wurde 1991 erstmals Ministerpräsident Montenegros. In den folgenden drei Jahrzehnten bekleidete er verschiedene Machtpositionen, bevor er 2023 als Präsident abgesetzt wurde.

"Knežević hat sehr deutlich gemacht, dass er Beweise gegen die frühere Regierung in Bezug auf Korruptionsangelegenheiten hat. Insbesondere gegen den ehemaligen Präsidenten Milo Đukanović", sagte Cadman, der andeutete, dass sich das Material auf "zwei oder drei spezifische Vorfälle" bezieht.

"Die montenegrinischen Behörden setzen ihn tatsächlich unter Druck, Details preiszugeben und mit ihnen zu kooperieren", sagte Cadman, bevor er hinzufügte, dass sein Mandant nur kooperieren werde, wenn er freigelassen werde.

Duško Knežević sagt, er habe Beweise gegen den ehemaligen Präsidenten Milo Đukanović. Risto Bozovic/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Cadman äußerte seine Sorge um die Sicherheit von Knežević und deutete an, dass er mächtige Feinde habe.

Er fügte hinzu, dass sich Kneževićs Gesundheitszustand im Dezember kurzzeitig verschlechtert habe, nachdem er in der Haft im Spuž-Gefängnis in der Nähe von Podgorica gestürzt war, was zu weiterer Beunruhigung führte. Seine Kopfverletzung hat sich später infiziert, aber er hat sich wieder erholt.

Cadman ist auch besorgt über das montenegrinische Rechtssystem, das seiner Meinung nach Knežević keinen fairen Prozess bieten kann. Wenn sich die Dinge nicht ändern, sollte Montenegro nicht der EU beitreten dürfen, was es in diesem Jahrzehnt zu tun hofft, so Cadman.

"Für mich sind die Diskussionen über einen EU-Beitritt Montenegros eines der erstaunlichsten Dinge. Das ist kein Land, das dazu bereit ist, wenn es nicht ernsthaft die endemischen Probleme in seinem Justiz- und Gefängnissystem angeht", sagte er.

Die montenegrinische Regierung, die zuständigen Ministerien und die Strafvollzugsbehörde in Spuž reagierten nicht auf die mehrfachen Bitten um Stellungnahme zu diesen Vorwürfen.

Freunde in schweren Zeiten

Knežević, der Gründer der Atlas Group, eines in Montenegro ansässigen Finanzunternehmens, gehörte lange Zeit zu Đukanovićs innerem Kreis.

Als Đukanović in den 1990er Jahren an die Macht kam, umgab er sich schnell mit Leuten wie Knežević, die ihn politisch unterstützten, als er schrittweise die Unabhängigkeit von Belgrad anstrebte, das damals in eine Reihe von Kriegen im ehemaligen Jugoslawien verwickelt war.

Als das Land den Übergang von einem sozialistischen System zu einer offenen Marktwirtschaft einleitete, führte Đukanović langsam neue Gesetze ein, die eine massive Privatisierung von Staatsbetrieben und Infrastruktur ermöglichten.

Jelena Džankić, Politikwissenschaftlerin am Europäischen Hochschulinstitut, sagte, dass die Đukanović nahestehenden Personen in den 1990er Jahren von solchen Gesetzen profitierten, die es ihnen ermöglichten, Einfluss in Sektoren wie dem Immobilien- und Bankwesen zu gewinnen.

Der ehemalige montenegrinische Präsident Milo Đukanović. Jean-Francois Badias/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

"Was in Montenegro geschah, unterschied sich nicht so sehr von dem, was in osteuropäischen Ländern passiert war. Diejenigen, die dem Regime nahe standen, erhielten bevorzugten Zugang zu all diesen wichtigen Ressourcen", erklärte sie.

"Offensichtlich dienten sie einem bestimmten Zweck, der die Herrschaft von Đukanović auf die eine oder andere Weise stärkte. Ich denke, Knežević war auch ein wichtiger Akteur in dieser Sache ... als Freund und dann als Feind."

Knežević erlangte als Eigentümer der Atlasmont Bank, die Teil seiner Atlas Group war, erheblichen Reichtum und Einfluss. Der Konzern umfasste auch Dutzende anderer Unternehmen, die in den Bereichen Medien, Immobilien, Gesundheitswesen und Tourismus tätig waren. Ihm gehörte auch die von ihm gegründete Mediteran-Universität in Podgorica.

Mit der Zeit verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Knežević und dem Präsidenten. Die ersten Risse zeigten sich 2014, als die Regierung Đukanović sich weigerte, die vorgeschlagenen Änderungen an der Privatisierungsvereinbarung mit Knežević zu akzeptieren, die das wertvolle Meljine-Krankenhausgelände in der Nähe der Adriastadt Herceg Novi betraf.

Drei Jahre später wurden mehrere Mitarbeiter seiner Bank aufgrund eines Haftbefehls der Sonderstaatsanwaltschaft wegen angeblicher Geldwäsche verhaftet.

Die Behörden behaupteten, dass ein kriminelles Netzwerk aus 79 Einzelpersonen und zahlreichen Unternehmen aus Montenegro und dem Ausland durch einen verdächtigen Umtausch von Dollar in Euro 500 Millionen Euro gewaschen hat. Ende 2018 führten die Ermittlungen dazu, dass Atlasmont unter Zwangsverwaltung gestellt wurde und seine andere Bank, die Invest Bank Montenegro, in Konkurs ging.

Die Angelegenheit spitzte sich 2019 zu, als Knežević - der den Präsidenten nun öffentlich beschuldigte, eine feindliche Übernahme seiner Unternehmen und seines Vermögens zu versuchen - ein Video veröffentlichte, mit dem er die Korruption innerhalb der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) von Đukanović aufdecken wollte.

Die Aufnahmen aus dem Jahr 2016 zeigen, wie Knežević selbst einen Umschlag an Slavoljub Stijepović, den damaligen Bürgermeister von Podgorica, übergibt. Darin befanden sich fast 100 000 Euro, Geld, das laut Knežević später von der DPS für Wahlkampfzwecke ausgegeben wurde.

Die DPS weist Behauptungen über Fehlverhalten bei der Finanzierung ihrer Kampagnen zurück.

Der "Umschlagskandal

Was als "Umschlagskandal" bekannt wurde, brachte die Korruption auf hoher Ebene in Montenegro - etwas, über das zwar häufig geredet, aber nie ernsthaft diskutiert wurde - auf die Titelseiten der lokalen Zeitungen.

Die Proteste, die er auslöste, waren laut Džankić jedoch nicht ausschlaggebend für die Parlamentsniederlage der DPS im Jahr 2020 und die Niederlage von Đukanović als Präsident im Jahr 2023. Wichtiger sei der Ärger über das Gesetz über die Religionsfreiheit von 2019, das nach Ansicht der serbisch-orthodoxen Kirche ihren Landbesitz in Montenegro bedrohe.

In Bezug auf die Korruption unter Đukanovićs Herrschaft sagte Džankić, der Umschlagskandal sei "ein winziger Punkt auf der Spitze des Eisbergs".

"Der Skandal war hauptsächlich symbolisch, weil die meisten Menschen in Montenegro wussten, dass die DPS korrupt war ... Es war nichts außergewöhnlich Aufschlussreiches."

Mehrere tausend Demonstranten ziehen im Februar 2019 durch die Straßen von Podgorica, Montenegro, und fordern den Rücktritt von Milo Đukanović wegen angeblicher Korruption. Risto Bozovic/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Kenneth Morrison, ein Historiker an der De Montfort University, der sich auf den westlichen Balkan spezialisiert hat, sagte, dass Knežević als ehemaliger "Insider" "sehr wohl Teil des DPS-Systems von Klientelismus und Patronage war, das von den Parteien und Personen, die jetzt in der Regierung sind, so verachtet wurde."

"Die Gegner der DPS erinnern sich an Knežević als eine Person, die die Wahlkampagnen der DPS finanzierte, obwohl einige zivilgesellschaftliche Gruppen mehr Sympathie für ihn hegen und ihn als einen wichtigen Teil des Prozesses zur Sammlung von Beweisen sehen, von dem sie hoffen, dass er zur Verhaftung von Đukanović wegen Korruptionsvorwürfen führen wird", sagte er.

Zu diesem Zweck wünschen sich einige, dass Knežević der Status eines kooperierenden Zeugen gewährt wird. Dies ist jedoch nach montenegrinischem Recht nicht möglich, da er nach wie vor ein Verdächtiger in einem Fall von kriminellen Unternehmen ist, so Morrison.

Es bleiben Zweifel an Kneževićs Motivation, das Fehlverhalten von DPS aufzudecken. Er ist nicht der einzige ehemalige Đukanović-Verbündete, der sich in den letzten Jahren von ihm abgewandt hat.

Morrison sagte, es bestehe "große Skepsis gegenüber der Behauptung, Knežević sei irgendwie erleuchtet worden und habe sich aus moralischen Gründen entschlossen, korrupte Praktiken aufzudecken."

Als Antwort auf die Kritik an der ehemals engen Beziehung seines Mandanten zu Đukanović sagte Cadman, es sei unmöglich, in Montenegro Geschäfte zu machen, ohne Verbindungen zu dem damaligen Staatschef zu haben. Das Land sei unter seiner Herrschaft "ein geschlossener Laden" gewesen, so Cadman.

Zu der Entscheidung, das Video online zu veröffentlichen, sagte Cadman, Knežević habe sowohl in seinem als auch im Interesse der Öffentlichkeit handeln wollen.

"Er war der Meinung, dass dies die einzige Maßnahme war, die er ergreifen konnte, um sich selbst zu schützen und um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit über das Ausmaß der Korruption unter dem damaligen Gouverneur informiert wurde."

EU-Träume in Gefahr?

Obwohl Đukanović nicht mehr an der Macht ist, steht Montenegro bei seinen Bemühungen um einen EU-Beitritt noch immer vor großen Herausforderungen.

In Bezug auf die Inhaftierung seines Mandanten und die lange Wartezeit auf den Prozess sagte Cadman, dass die derzeitige montenegrinische Regierung keine ausreichenden Verbesserungen vorgenommen habe. "Was wir sehen können, ist, dass sich in Bezug auf das Justizsystem nur sehr wenig geändert hat.

Das Land auf dem westlichen Balkan beantragte 2008, zwei Jahre nach seiner Unabhängigkeit von Serbien, offiziell die Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Der derzeitige Präsident Jakov Milatović hat die Hoffnung geäußert, dass die Mitgliedschaft im Jahr 2027 ratifiziert werden und das Land 2028 der Union beitreten könnte.

Der jüngste Fortschrittsbericht aus Brüssel deutet jedoch darauf hin, dass dies schwer zu erreichen sein könnte. Obwohl Montenegro als "führend" in der Region gelobt wurde, hieß es, das Land müsse sich in Bereichen wie der Staatsführung, der Justiz und der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität auf höchster Ebene verbessern.

Morrison sagte, Montenegro mache "stetige Fortschritte" auf dem Weg zum EU-Beitritt, betonte aber, dass es noch "viel zu tun" habe.

Morrison erklärte, dass die Aussichten des Landes weder durch die anhaltenden Spannungen zwischen Milatović und Premierminister Milojko Spajić - beide von der Partei Europa Jetzt - noch durch das Versagen der Regierung, die Funktionsweise des Staates zu ändern, verbessert werden.

Die Führer, die nach Đukanović kamen, "haben in vielerlei Hinsicht das System des Klientelismus fortgesetzt, das das 'Ancien Regime' charakterisierte", sagte er.

Džankić stimmte zu, dass viele Reformen notwendig sind, einschließlich der Stärkung des montenegrinischen Justizsystems und der Rechtsstaatlichkeit. "Für mich persönlich ist das Jahr 2027 vielleicht ein bisschen ehrgeizig. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren", sagte sie.

Sie betonte, dass die Korruption - symbolisiert durch die Umschläge, in denen Bestechungsgelder versteckt werden - bekämpft werden müsse.

"Der Umschlag ist in gewisser Weise das Symbol dafür, wie in Montenegro Dinge erledigt werden ... Ich denke, die Umschlagkultur ist etwas, das sich ändern muss", sagte Džankić.