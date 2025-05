Von Abby Chitty mit AP

Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er eine Verordnung unterzeichnen wird, mit der er das Pentagon und das Ministerium für Heimatschutz anweist, ein Gefangenenlager für Migranten auf dem US-Marinestützpunkt in Guantanamo Bay zu erweitern.

Der Stützpunkt beherbergt bereits eine Einrichtung für Migranten, in der Haitianer und Kubaner untergebracht sind, die auf See aufgegriffen wurden. Die Erweiterung würde Platz für bis zu 30.000 Migranten schaffen und signalisiert die wachsende Rolle des Pentagons in Trumps Plänen zur Bekämpfung der illegalen Migration.

Dies geschieht, nachdem Trump das parteiübergreifende Laken-Riley-Gesetz als erstes Gesetz seiner Regierung unterzeichnet hat. Das Gesetz sieht vor, dass Menschen, die sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhalten und des Diebstahls und der Gewaltkriminalität beschuldigt werden, bereits vor einer Verurteilung inhaftiert und möglicherweise abgeschoben werden müssen.

Trump, der das Weiße Haus zurückgewonnen hat, indem er sich den Ärger der Öffentlichkeit über die illegale Einwanderung zunutze machte, hat das versprochene harte Durchgreifen zu einem Kernstück seiner politischen Karriere gemacht und deutet nun an, dass das neue Gesetz nur der Anfang sein könnte.

Bei einer Unterzeichnungszeremonie für das Gesetz verkündete Trump: "Wir werden sie nach Guantanamo schicken."

Gefangenenlager Camp VI auf dem Marinestützpunkt Guantanamo Bay, Kuba. AP Photo/Alex Brandon

Trump nimmt kritische Ethnie ins Visier

Ein weiterer Plan, der am Mittwoch bekannt gegeben wurde, sieht ein aggressives Vorgehen gegen Antisemitismus an Hochschulen vor und verspricht die strafrechtliche Verfolgung von Straftätern und den Entzug von Visa für internationale Studenten, die als "Hamas-Sympathisanten" gelten.

Beide Pläne wurden in Verordnungen skizziert, die Trump unterzeichnete. Mit den Maßnahmen will der republikanische Präsident einige seiner zentralen Wahlkampfversprechen zum Thema Bildung erfüllen, wobei unklar ist, wie viel Macht er hat, um die Vorschläge umzusetzen.

Seine Anordnung für K-12-Schulen besagt, dass Bundesgelder nicht für die "Indoktrination" von Kindern verwendet werden dürfen, einschließlich "radikaler Gender-Ideologie und kritischer Ethnie". Es heißt, dass Bürgerrechtsgesetze, die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und Ethnie verbieten, zur Durchsetzung der Anordnung verwendet werden würden, und bezeichnet die kritische Ethnie als "inhärent rassistische Politik".

Studenten nehmen an einer Pro-Palästina-Kundgebung und einem Marsch auf dem Campus der Temple University in Philadelphia im August 2024 teil. AP Photo/Chris Szagola

Trump hat außerdem den Bildungsminister angewiesen, innerhalb von 90 Tagen eine Strategie zur "Beendigung der Indoktrination in der K-12-Bildung" auszuarbeiten. Er hat die Milliardärin und Wrestling-Mogulin Lina McMahon zu seiner Bildungschefin ernannt, aber ihre Anhörung im Senat wurde noch nicht angesetzt.

Während seines Wahlkampfs sagte Trump, er werde "am ersten Tag" eine Anordnung unterzeichnen, um Bundesgelder für Schulen zu streichen, die kritische Ethnien oder andere "unangemessene" Inhalte fördern. Die Bundesregierung stellt den Schulen jedes Jahr Milliarden von Dollar zur Verfügung, obwohl der größte Teil der Gelder aus staatlichen und lokalen Quellen stammt.

Weißes Haus widerruft Memo zum Einfrieren von Bundeszuschüssen

Zuvor hatte Trumps Regierung im Weißen Haus ein früheres Memo zurückgenommen, in dem die Ausgaben für Bundeszuschüsse und -darlehen eingefroren worden waren, nachdem es zu großer Verwirrung und rechtlichen Anfechtungen gekommen war.

Das Memo, das herausgegeben wurde, löste im ganzen Land Unruhe aus, da das Weiße Haus Schwierigkeiten hatte zu erklären, was von dem Finanzierungsstopp betroffen ist und was nicht.

Das Einfrieren der Mittel sollte am Dienstag um 17 Uhr in Kraft treten, wurde jedoch von einem Bundesrichter blockiert, nachdem gemeinnützige Gruppen, die Bundeszuschüsse erhalten, eine Dringlichkeitsanhörung beantragt hatten. Eine weitere Klage von demokratischen Generalstaatsanwälten ist ebenfalls anhängig.

Beamte der Regierung erklärten, die Ankündigung, Darlehen und Zuschüsse zu stoppen, sei notwendig, um zu überprüfen, ob die Ausgaben mit Trumps jüngster Überarbeitung von Verordnungen übereinstimmen.

Die Agenturen waren angewiesen worden, bis zum 7. Februar eine Reihe von Ja- oder Nein-Fragen zu jedem Bundesprogramm zu beantworten, darunter Fragen wie "fördert dieses Programm die Gender-Ideologie?" und "fördert oder unterstützt dieses Programm in irgendeiner Weise die Abtreibung?".

Doch das vage formulierte Memo in Verbindung mit den unvollständigen Antworten des Weißen Hauses im Laufe des Tages ließ Gesetzgeber, Beamte und Durchschnittsamerikaner im Unklaren darüber, welche Programme von der Unterbrechung betroffen sein würden. Selbst vorübergehende Unterbrechungen der Finanzierung könnten zu Entlassungen oder Verzögerungen bei öffentlichen Dienstleistungen führen.