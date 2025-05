WERBUNG

Sechs Monate nach dem überraschenden Einmarsch der ukrainischen Streitkräfte in das russische Grenzgebiet Kursk im August letzten Jahres hat die Ukraine einen neuen Angriff auf die russische Region Kursk gestartet.

Nach Angaben des Institute for the Study of War, einer in den USA ansässigen Denkfabrik, sind die Kyjiwer Streitkräfte bis zu fünf Kilometer hinter die russischen Linien südöstlich von Sudscha in Kursk vorgerückt.

Die geolokalisierten Aufnahmen zeigen, dass sich die ukrainischen Streitkräfte entlang der Fernstraße Sudscha-Obojan bewegen und bereits mehrere Dörfer auf dem Weg in Richtung Tscherkasskaja Konopelka und Ulanok eingenommen haben.

Die ukrainischen Behörden äußern sich nicht zu den jüngsten Entwicklungen, während Moskau erklärt, die Angriffe mit gepanzerten Fahrzeugen von bis zu zwei Bataillonen seien zurückgeschlagen worden.

Einige von ihnen berichten, dass die ukrainischen Streitkräfte mit 30 bis 50 gepanzerten Fahrzeugen zum Angriff übergegangen sind und Tscherkasskaja Konopelka und Ulanok eingenommen hätten. Andere haben diese Behauptung jedoch bestritten.

Der ISW beharrt darauf, dass es noch keine Beweise gefunden hat, die die Einschätzung erlauben, dass ukrainische Streitkräfte in Ulanok operieren.

Kyjiw begann seinen Einmarsch in die russische Region Kursk am 6. August 2024 und überraschte damit die russische Militärführung und die westlichen Verbündeten der Ukraine.

Sechs Monate später teilten Kyjiwer Offizielle einige Details über die Operation im August mit und enthüllten, dass kleine Einheiten der Spezialeinsatzkräfte (SSO) bereits im Juni 2024 - zwei Monate vor Beginn des eigentlichen Einmarsches - in die russische Nachhut in der Region Kursk eindrangen.

Der SSO stellte fest, dass die ukrainischen Streitkräfte systematisch die russische Luftabwehr und Munitionsdepots zerstörten und damit die russischen Reaktionsmöglichkeiten einschränkten.

Ukrainischer Einmarsch verhinderte wohl russischen Vormarsch in Sumy und Charkiw

Sechs Monate später konnten die ukrainischen Streitkräfte ihre Stellungen im Grenzgebiet halten, aber Russland hat bis zur Hälfte der ursprünglich von Kyjiws Militär eroberten Gebiets wieder unter seine Kontrolle gebracht.

Die ukrainischen Behörden betonen, dass die Hauptziele der Operation immer andere waren. Kyjiw sagt, der Einmarsch habe eine neue russische Offensive gegen die Städte Sumy und Charkiw verhindert und dazu beigetragen, ein Druckmittel gegenüber Russland für mögliche Gespräche zur Beendigung des Krieges aufzubauen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte außerdem fest, dass der Einmarsch in Kursk sein Prinzip "Frieden durch Stärke" gestärkt und der Ukraine eine beträchtliche Aufstockung der "Austauschmittel" für Kriegsgefangene beschert habe.

In seiner Sechs-Monats-Bewertung des ukrainischen Einmarsches im August und der fortgesetzten Operationen in dem Gebiet erklärte der ISW, dass eine kleine Gruppe ukrainischer Truppen in Kursk die Bemühungen des russischen Militärs um einen Vormarsch in der Ukraine erschwert habe.

"Der Einmarsch hat gezeigt, wie die Ukraine Schwachstellen in den russischen Personalreserven und in der theaterweiten Kampagnenplanung ausnutzen kann, um eine begrenzte Kontrolle über die russischen Gefechtsfeldaktivitäten in der Ukraine auszuüben und strategisch bedeutsamen informationellen und politischen Druck auf Russland auszuüben“, so das ISW.

Der russische Präsident Wladimir Putin lobte in dieser Woche einige der Moskauer Eliteverbände, die die Region Kursk verteidigen, und wies darauf hin, dass der ukrainische Einmarsch seit August 2024 russische Truppen im Umfang einer kombinierten Armee in der Region festhält.

Das ISW stellte kürzlich fest, dass das russische Militärkommando rund 78.000 Soldaten, darunter 11.000 Nordkoreaner und Teile der meisten russischen Eliteverbände der WDV und der Marine-Infanterie, in Kursk zusammengezogen hat, um die ukrainischen Streitkräfte aus dem russischen Hoheitsgebiet zu vertreiben.

Trotz dieser Zahlen und der Beteiligung von Truppen aus Pjöngjang hat Moskau der Verteidigung von Kursk immer noch keinen Vorrang vor dem weiteren Vormarsch in der Ostukraine und seinem Endziel der vollständigen Einnahme der Regionen Donezk und Luhansk eingeräumt.