Der britische Popstar Ed Sheeran wurde in der südindischen Stadt Bengaluru daran gehindert, als Straßenmusiker aufzutreten, nachdem die Polizei ihn daurauf hinwies, dass er keine Erlaubnis für einen Auftritt auf der Straße habe.

Der Musiker wurde dabei gefilmt, wie er im Zentrum von Bengaluru vor einem Konzert am Sonntagabend seinen Hit "Shape of You" sang und Gitarre spielte.

Indische Fernsehsender zeigten, wie ein Polizeibeamter auf Sheeran zuging und ihm mitten im Auftritt das Mikrofon abnahm, woraufhin er von Schaulustigen ausgepfiffen wurde.

Die Beamten erklärten gegenüber indischen Medien, dass Sheeran die Erlaubnis verweigert worden sei, in der Church Street - einer der belebtesten Straßen der Stadt - aufzutreten.

"Ich habe die Erlaubnis verweigert, weil die Church Street sehr überfüllt ist. Deshalb wurde er gebeten, den Platz zu räumen", wurde Shekar T Tekkannanavar, stellvertretender Polizeipräsident für Zentralbengaluru, von der Nachrichtenagentur ANI zitiert.

Sheeran, der seine Karriere als Straßenmusiker in Großbritannien begann, betonte jedoch später in einem Instagram-Beitrag, dass er die Erlaubnis erhalten habe, in der Church Street aufzutreten.

"Wir hatten übrigens die Erlaubnis, Straßenmusik zu machen. Dass wir genau an diesem Ort spielen, war also im Voraus geplant. Wir sind nicht einfach zufällig dort aufgetaucht. Aber alles ist gut", schrieb er.

Viele Fans drückten ihre Enttäuschung in den sozialen Medien aus, wobei einige die berüchtigte indische Bürokratie und die übereifrige Polizei ins Visier nahmen.

PC Mohan - ein lokaler Abgeordneter der regierenden BJP-Partei - sagte auf X, dass der improvisierte Auftritt "einen bitteren Beigeschmack" habe.

"Selbst Weltstars müssen sich an die lokalen Regeln halten - keine Genehmigung, kein Auftritt", schrieb er.

Sheeran befindet sich das zweite Jahr in Folge auf einer 15-tägigen Tournee in Indien. Analysten zufolge steigt in dem Land die Nachfrage nach Live-Musik, und Sheerans jüngste Tournee folgt auf die jüngsten Auftritte von Coldplay in verschiedenen Städten und Dua Lipa in Mumbai.