Von Euronews mit AP

Erleichterung bei dem britischen Musiker Ed Sheeran. In einem Gerichtsprozess wurde er von Plagiatsvorwürfen freigesprochen.

Sichtlich erleichtert nahm der Musiker Ed Sheeran am Donnerstag in New York die Entscheidung des Gerichts auf. Es hatte entschieden, dass der Brite sich nicht des Plagiats an dem Marvin Gaye-Song 'Let's Get It On' schuldig gemacht hat.

Beim Freispruch durch das Geschworenengericht schlug sich Sheeran vor Freunde kurz die Hände vors Gesicht. Dann stand er auf und umarmte seine Anwälte, den Geschworenen flüsterte ein "Thank you" entgegen.

Der Prozess hatte zwei Wochen lang gedauert.

Er sei unheimlich glücklich über den Ausgang der Verhandlung: "Es sieht so aus, als ob ich mich doch nicht von meinem Job zurückziehen muss. Aber gleichzeitig bin ich unglaublich frustriert, dass unbegründete Behauptungen wie diese überhaupt vor Gericht gehen dürfen", verlas der Sänger eine vorbereitete Erklärung.

Wegen der Verhandlung habe er die Beerdigung seiner Großmutter in Irland verpasst. Diese Zeit werde ihm niemand zurückgeben.

Die Erben des Co-Songwirters des Songs, Ed Townsend, hatten Sheeran verklagt, weil Sheerans Lied 'Thinking Out Loud' "auffällige Ähnlichkeiten" und "offenkundige gemeinsame Elemente" mit "Let's Get It On" habe. Sie argumentierten, dass Sheerans Musik das Copyright von Gaye und Townsends Song verletze.

Der Sould-Klassiker, den Gaye in den 1970er Jahren herausbrachte, war in zahlreichen Filmen und Werbespots zu hören und ist im letzten halben Jahrhundert Hundert Millionen Male in Radios rund um die Welt gespielt worden und millionenfach auf Plattformen gestreamt worden.