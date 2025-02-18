USA und Russland treffen sich für Friedensgespräche, ohne die Ukraine

WERBUNG

An diesem Dienstag haben in Saudi-Arabien hochrangige Gespräche zwischen Vertretern der USA und Russlands begonnen, mit dem Ziel, die Beziehungen zu verbessern und Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aufzunehmen.

Das Treffen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist das erste persönliche Gespräch zwischen hochrangigen Vertretern beider Länder, seit der russische Präsident Wladimir Putin vor fast drei Jahren seine umfassende Invasion in der Ukraine begann.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow werden mit US-Außenminister Marco Rubio, dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz und dem Sondergesandten Steve Witkoff zusammentreffen.

Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem US-Präsident Donald Trump die jahrelange Außenpolitik der USA gegenüber Russland auf den Kopf gestellt hat, indem er am vergangenen Mittwoch mit Putin telefonierte und erklärte, beide seien übereingekommen, unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen.

Es folgte eine turbulente Woche mit Reden von US-Beamten, aus denen hervorging, dass die USA an den Kernforderungen der Ukraine nach Frieden - einschließlich ihrer lang gehegten NATO-Ambitionen - offenbar nicht interessiert sind und dass die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht sofort einen Platz am Verhandlungstisch erhalten werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Montag, Kiew werde kein Friedensabkommen anerkennen, das ohne seine Beteiligung zustande kommt.

Selenskyj fügte hinzu, dass die Ukraine von den Gesprächen in Riad nicht in Kenntnis gesetzt wurde.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, dass das Treffen der "Vorbereitung möglicher Verhandlungen über die ukrainische Lösung und der Organisation eines Treffens zwischen den beiden Präsidenten" gewidmet sein werde.

Im Vorfeld der Gespräche sagte Kirill Dmitriev, der Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds, der nach Angaben des Kremls ebenfalls an dem Treffen teilnehmen könnte: "Gute Beziehungen zwischen den USA und Russland sind für die ganze Welt sehr wichtig. Nur gemeinsam können Russland und die USA viele Weltprobleme angehen, globale Konflikte lösen und Lösungen anbieten".

Selenskyj sagte in einem Videobriefing am Montag, dass er auch nach Saudi-Arabien reisen werde, betonte jedoch, dass sein Besuch nicht mit den Friedensgesprächen zwischen Russland und den USA in Verbindung stehe.

Trumps Sondergesandter für die Ukraine, Keith Kellogg, wird Selenskyj ebenfalls am Donnerstag in Kyjiw besuchen.

Als Reaktion auf die schnell voranschreitenden Verhandlungen, die offenbar ohne Europa stattfanden, berief der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag in Paris eine Dringlichkeitssitzung mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs ein.

Nach dem Treffen versprachen sie, ihre Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen, versäumten es aber, konkrete Sicherheitsgarantien zu geben, einschließlich einer möglichen Idee, Friedenstruppen an die Frontlinie zu schicken.