Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

USA und Russland treffen sich für Friedensgespräche, ohne die Ukraine

Vertreter der USA und Russlands treffen sich am Montag, den 17. Februar 2025, in Saudi-Arabien.
Vertreter der USA und Russlands treffen sich am Montag, den 17. Februar 2025, in Saudi-Arabien. Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Tamsin Paternoster
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Copied

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gewarnt, dass Kyjiw keine Friedensvereinbarungen akzeptieren werde, die ohne seine Beteiligung getroffen werden.

WERBUNG

An diesem Dienstag haben in Saudi-Arabien hochrangige Gespräche zwischen Vertretern der USA und Russlands begonnen, mit dem Ziel, die Beziehungen zu verbessern und Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aufzunehmen.

Das Treffen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist das erste persönliche Gespräch zwischen hochrangigen Vertretern beider Länder, seit der russische Präsident Wladimir Putin vor fast drei Jahren seine umfassende Invasion in der Ukraine begann.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow werden mit US-Außenminister Marco Rubio, dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz und dem Sondergesandten Steve Witkoff zusammentreffen.

Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem US-Präsident Donald Trump die jahrelange Außenpolitik der USA gegenüber Russland auf den Kopf gestellt hat, indem er am vergangenen Mittwoch mit Putin telefonierte und erklärte, beide seien übereingekommen, unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen.

Es folgte eine turbulente Woche mit Reden von US-Beamten, aus denen hervorging, dass die USA an den Kernforderungen der Ukraine nach Frieden - einschließlich ihrer lang gehegten NATO-Ambitionen - offenbar nicht interessiert sind und dass die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht sofort einen Platz am Verhandlungstisch erhalten werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Montag, Kiew werde kein Friedensabkommen anerkennen, das ohne seine Beteiligung zustande kommt.

Selenskyj fügte hinzu, dass die Ukraine von den Gesprächen in Riad nicht in Kenntnis gesetzt wurde.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, dass das Treffen der "Vorbereitung möglicher Verhandlungen über die ukrainische Lösung und der Organisation eines Treffens zwischen den beiden Präsidenten" gewidmet sein werde.

Im Vorfeld der Gespräche sagte Kirill Dmitriev, der Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds, der nach Angaben des Kremls ebenfalls an dem Treffen teilnehmen könnte: "Gute Beziehungen zwischen den USA und Russland sind für die ganze Welt sehr wichtig. Nur gemeinsam können Russland und die USA viele Weltprobleme angehen, globale Konflikte lösen und Lösungen anbieten".

Selenskyj sagte in einem Videobriefing am Montag, dass er auch nach Saudi-Arabien reisen werde, betonte jedoch, dass sein Besuch nicht mit den Friedensgesprächen zwischen Russland und den USA in Verbindung stehe.

Related

Trumps Sondergesandter für die Ukraine, Keith Kellogg, wird Selenskyj ebenfalls am Donnerstag in Kyjiw besuchen.

Als Reaktion auf die schnell voranschreitenden Verhandlungen, die offenbar ohne Europa stattfanden, berief der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag in Paris eine Dringlichkeitssitzung mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs ein.

Nach dem Treffen versprachen sie, ihre Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen, versäumten es aber, konkrete Sicherheitsgarantien zu geben, einschließlich einer möglichen Idee, Friedenstruppen an die Frontlinie zu schicken.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare

Zum selben Thema

USA-Russland-Gespräche in Riad: Bürgerreaktionen aus Kyjiw und Moskau

Pilger beginnen Hajj in Mekka bei Hitze und neuen Beschränkungen

Trump beschließt Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien