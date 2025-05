WERBUNG

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass die Gespräche zwischen den USA und Russland aufgrund der Abwesenheit seines Landes bei den Verhandlungen "ergebnislos" verlaufen werden.

Während einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate sagte Selenskyj am Montag, er sei nicht zu den Gesprächen zwischen Washington und Moskau eingeladen worden, die diese Woche in Saudi-Arabien stattfinden.

Die Gespräche, die auf ein 90-minütiges Gespräch zwischen Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in der vergangenen Woche folgen, sollen am Dienstag beginnen.

Russland wird durch Außenminister Sergej Lawrow und Putins außenpolitischen Berater Juri Uschakow vertreten sein.

Die US-Delegation wird von Außenminister Marco Rubio angeführt. Unterstützt wird er von Mike Waltz, dem nationalen Sicherheitsberater, und von Trumps Gesandtem Steve Witkoff.

In der Sendung "Sunday Morning Futures" (Fox News) sagte Witkoff, er und Waltz würden sich "auf Anweisung des Präsidenten" treffen.

Die US-Delegation hoffe, "einige wirklich gute Fortschritte in Bezug auf Russland und die Ukraine" zu machen, fügte er hinzu.

Während des Telefongesprächs zwischen Trump und Putin in der vergangenen Woche vereinbarten beide Präsidenten die sofortige Aufnahme von Verhandlungen, um den fast dreijährigen Konflikt in der Ukraine zu beenden.

Kurz nach seinem Gespräch mit Putin sprach Trump mit Selenskyj. Am Sonntag sagte der US-Präsident, der ukrainische Staatschef werde an den Friedensgesprächen "beteiligt" sein, ging aber nicht weiter darauf ein.

In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag sagte Selenskyj unter anderem, er werde in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien und in die Türkei reisen. Diese Treffen stünden aber in keinem Zusammenhang mit Friedensverhandlungen.

Selenskyj reiste am Montag in die Türkei, um den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu treffen. Am Mittwoch wird er nach Saudi-Arabien reisen.