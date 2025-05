WERBUNG

In seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation in Budapest, die er vor einem geschlossenen Kreis von Parteimitgliedern und Anhängern hielt, bezeichnete Orbán die Ukraine als Pufferzone zwischen Russland und den NATO-Ländern und sagte voraus, dass sie diese Rolle nach einer Beendigung des Moskauer Krieges trotz ihrer Ambitionen, dem westlichen Militärbündnis beizutreten, wieder übernehmen werde.

Er fügte hinzu, dass die Entscheidung, ob die Ukraine eines Tages der EU mit 27 Mitgliedern beitreten kann, "von den Ungarn getroffen werden wird".

Für die Aufnahme neuer Mitglieder ist Einstimmigkeit unter den Staats- und Regierungschefs aller EU-Länder erforderlich.

"Gegen den Willen Ungarns und der Ungarn wird die Ukraine niemals Mitglied der Europäischen Union werden", so Orbán. "Ein Beitritt der Ukraine würde die ungarischen Bauern zerstören, und nicht nur sie, sondern die gesamte ungarische Volkswirtschaft."

Orbán, der als engster Partner des Kremls unter den EU-Staats- und Regierungschefs gilt, war das Haupthindernis für die Bemühungen der Europäischen Union, die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Invasion zu unterstützen. Er hat EU-Sanktionen gegen Russland wegen dessen Aggression häufig kritisiert und damit gedroht, sein Veto einzulegen, hat aber letztlich immer für sie gestimmt.

Im Hinblick auf die USA sagte er, dass US-Präsident Donald Trump kein Retter, sondern ein Mitstreiter sei. Die "Ungarn sollten nicht glauben, dass die erfolgreiche Rebellion Amerikas Ungarn den Sieg bringen wird. Sie können nicht für uns gewinnen, sie können nur unsere Chancen verbessern."

Supermarktketten sollen mit der Politik eine Preissenkung vereinbaren

Er nannte die hohe Inflation in Ungarn "inakzeptabel" und wies den Wirtschaftsminister an, mit den Supermarktketten eine Vereinbarung zu treffen, um die Preise zu senken. Er kündigte ein neues Entwicklungsprojekt an, das Programm "100 neue Fabriken", und versprach "das größte Steuersenkungsprogramm Europas": Es soll Steuervergünstigungen für Familien mit Kindern geben, gestaffelt nach der Anzahl der Kinder. Im Rahmen dieses Plans sollen Mütter mit zwei und drei Kindern für den Rest ihres Lebens keine Einkommenssteuer mehr zahlen.

Orbán plädierte auch dafür, die ungarische Verfassung dahingehend zu ändern, dass eine Person entweder ein Mann oder eine Frau ist, und deutete an, dass seine Regierung Schritte unternehmen werde, die jährliche LGBTQ+ Pride-Parade in Budapest diesen Sommer zu verbieten.