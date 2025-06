WERBUNG

Viele Einwohner von Santorini haben sich aufgrund der starken seismischen Aktivität entschlossen, die Insel zu verlassen. Vor allem Familien mit kleinen Kindern. Yannis Vailas und seine Frau Irene haben sechs Kinder und leben in Megalochori, einem kleinen Dorf auf der Insel. Obwohl sie eine Zeit lang daran dachten, die Insel zu verlassen, entschied sich die Familie, auf Santorini zu bleiben.

"Angst gab es schon immer", sagt Yannis. "Es gibt sie immer noch und es wird sie immer geben. Also haben wir als Familie beschlossen: Erst wenn wir den Extremfall erreichen, in dem uns gesagt wird, dass die Insel verlassen werden muss, dann werden wir gehen."

Die Einwohner bleiben trotz der Angst

Die Familie hat auch zwei Hunde, zwei Katzen, eine Schildkröte und einen Hamster. Die kleinen Kinder sagten ihren Eltern, dass sie nicht ohne ihre Haustiere gehen wollten. Nachdem sie darüber gesprochen hatten, schulten die Eltern die Kinder darin, wie sie sich im Falle eines starken Erdbebens verhalten sollten. Ansonsten setzte die Familie ihr Leben wie gewohnt fort.

Irene Karamolegkou, Einwohnerin von Santorini, erzählt: "Ich habe Angst, ich kann nicht sagen, dass ich keine Angst habe. Aber ich habe nicht einen Moment daran gedacht, meine Wohnung zu verlassen. Ich habe gesagt: Hier bin ich geboren, hier werde ich sterben".

"Jedes Kind im Haus weiß in jedem Moment, was es tun muss und wie man einem jüngeren Geschwisterkind helfen kann", sagt Yannis.

Die Familien erhalten wenig Unterstützung

Mit Ausnahme einer Frau aus Athen, die Interesse zeigte, klopfte niemand an die Tür der Familie, um zu sehen, ob sie etwas brauchte.

"Niemand hat an unsere Tür geklopft, um zu sehen, ob unser Haus in Ordnung ist, ob wir etwas brauchen, wo wir doch so viele Kinder haben", erzählt Irene. "Wir hatten keine finanzielle Unterstützung und werden auch nie welche bekommen. Wir sind auf uns alleine gestellt. Hoffentlich schaffen wir es mit unseren Händen und Füßen, mit meinen und denen meines Mannes, unsere Kinder aufzuziehen."

Panos Rozos ist ein professioneller Fremdenführer. Vor elf Jahren zog er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern nach Santorini. "Wir werden nicht gehen, auch wenn nur die halbe Insel übrig bleibt", sagt er. "Wir können nicht weg. Das können wir wirklich nicht."

Die Familie hat beschlossen, auf der Insel zu bleiben, und hofft, dass die Erdbeben die Tourismussaison nicht beeinträchtigen werden.

In den letzten Monaten haben die Bewohner Santorinis schwierige Zeiten durchgemacht. Viele verließen die Insel in Richtung Athen und andere griechische Großstädte, da sie nicht wussten, wie lange das intensive Erdbeben anhalten würde. Doch jetzt kehren sie auf die Insel zurück. Es wird erwartet, dass die Schulen in einigen Tagen wieder geöffnet werden, so dass sich das tägliche Leben wieder normalisieren wird.