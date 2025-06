Gefechte in Syrien: Mehr als 1.000 Tote

WERBUNG

Bei Gefechten zwischen syrischen Sicherheitskräften und Anhängern des gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad und den anschließenden Rachemorden sind mehr als 1.000 Menschen getötet worden. Damit handelt es sich nach Angaben einer Kriegsbeobachtungsgruppe um eine der tödlichsten Auseinandersetzungen seit über zehn Jahren.

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, dass zusätzlich zu den fast 750 Zivilisten, 125 Sicherheitskräfte der Regierung und fast 150 Kämpfer bewaffneter Gruppen, die mit Assad verbunden sind, getötet wurden.

In weiten Teilen um die westliche Küstenstadt Latakia soll es dazu keinen Strom und Trinkwasser-Zugang mehr geben.

Angehörige und Nachbarn nehmen an der Beerdigung von vier Menschen teil, die bei Zusammenstößen mit Anhängern des gestürzten Präsidenten Bashar Assad getötet wurden AP Photo

Assad wurde vor drei Monaten gestürzt. Die Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) hatte Anfang Dezember eine Überraschungsoffensive gestartet, die Assads Regierung stürzte und seine 24-jährige Amtszeit sowie die mehr als fünf Jahrzehnte währende Herrschaft der Familie Assad beendete.

Die Rachemorde, die am Freitag von regierungstreuen sunnitischen Muslimen gegen Angehörige von Assads Minderheit der Alawiten verübt wurden, sind ein schwerer Schlag für die HTS. Die Alawiten bildeten jahrzehntelang einen großen Teil von Assads Unterstützungsbasis.

Bewohner von alawitischen Dörfern und Städten berichteten, dass bewaffnete Gruppen das Feuer auf Alawiten auf der Straße oder an den Toren ihrer Häuser eröffneten. Berichten zufolge wurden auch viele alawitische Häuser geplündert und anschließend in verschiedenen Gebieten in Brand gesetzt.

Die Beerdigung eines Mitglieds der syrischen Sicherheitskräfte, Samstag, 8. März 2025 Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Baniyas war eine der Städte, die am stärksten von der Gewalt betroffen war. Anwohner berichten, dass Leichen auf den Straßen sowie in Häusern und auf den Dächern zurückgelassen wurden.

Ein Bewohner berichtete der Associated Press, dass die sunnitischen Angreifer die Bewohner stundenlang daran hinderten, die Leichen von fünf ihrer Nachbarn, die am Freitag getötet worden waren, zu beerdigen.

Die Angriffe auf Baniyas sollen wahllos erfolgt sein. Das Ziel war es, sich an der alawitischen Minderheit für die vom Assad-Regime begangenen Gräueltaten zu rächen.

"Es war sehr, sehr schlimm. Auf den Straßen lagen Leichen", erklärte Ali Sheha, ein 57-jähriger Einwohner von Baniyas. Die Gruppe soll weniger als 100 Meter von seinem Wohnhaus entfernt Stellung bezogen und wahllos auf Häuser und Bewohner geschossen haben.

Bei einem Vorfall hätten die Bewaffneten die Bewohner nach ihren Ausweisen gefragt, um ihre Religion zu überprüfen und ihre alawitische Zugehörigkeit zu bestätigen, bevor sie sie töteten.

Der deutsche Sonderbeauftragte für Syrien, Stefan Schneck, verurteilte auf X, ehemals Twitter, die Gewalt.

"Ich bin zutiefst schockiert über die vielen Opfer im Westen Syriens und rufe alle dazu auf, friedliche Lösungen, nationale Einheit, einen umfassenden politischen Dialog und Übergangsjustiz zu suchen. Wir müssen aus dem Kreislauf von Gewalt und Hass ausbrechen. Deutschland ist bereit zu helfen, wo immer wir können."

Der Geschäftsträger der Europäischen Union in Syrien, Michael Ohnmacht, äußerte sich ebenfalls zu den tragischen Ereignissen. Er rief ebenfalls zu einem Ende der Gewalt auf und forderte alle Parteien, "Zurückhaltung zu üben" und "das Recht aller Teile des syrischen Volkes" zu respektieren, in Sicherheit und Frieden zu leben.

Frankreich äußerte "seine tiefe Besorgnis" über die jüngste Gewalt in Syrien. Paris "verurteilt auf das Schärfste die Gräueltaten, die gegen Zivilisten aus religiösen Gründen und gegen Gefangene begangen werden", so das Außenministerium in einer Erklärung vom Samstag.

Frankreich forderte die syrischen Übergangsbehörden auf, dafür zu sorgen, dass unabhängige Untersuchungen "diese Verbrechen vollständig aufklären".