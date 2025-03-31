Leichen von 15 Hilfskräften in Süd-Gaza gefunden

WERBUNG

Die Leichen von 15 Hilfskräften sind in einem Massengrab in Tal Al-Sultan im Süden der Stadt Rafah entdeckt worden.

Unter den Opfern sind acht Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds, sechs Mitglieder des Palästinensischen Zivilschutzes sowie ein UNO-Mitarbeiter. Eine Person wird den Berichten zufolge noch vermisst.

"Mitarbeiter des Gesundheitswesens sollten niemals ein Ziel sein, und doch sind wir heute hier und heben ein Massengrab von Ersthelfern und Sanitätern aus", sagte der Leiter des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA) für Palästina, Jonathan Whittall.

"Vor sieben Tagen trafen die Krankenwagen des Zivilschutzes und des PRCS am Einsatzort ein. Einer nach dem anderen wurde getroffen, sie wurden getroffen. Ihre Leichen wurden eingesammelt und in diesem Massengrab verscharrt", fügte er in einem Beitrag auf X hinzu.

Nach Angaben von Whittall wurden die Arbeiter noch in Uniform und mit Handschuhen ausgegraben.

Die Leichen wurden neben ihren Einsatzfahrzeugen entdeckt. Die Suche dauerte eine Woche an und wurde am Sonntag abgeschlossen.

Nach UN-Angaben wurde das erste Team von Hilfskräften am 23. März bei einem israelischen Angriff getötet. Daraufhin rückten weitere Rettungs- und Hilfsmannschaften nach, die ebenfalls über mehrere Stunden beschossen wurden.

Das israelische Militär erklärte, es habe das Feuer auf "verdächtige Fahrzeuge" eröffnet. Sie nahmen an, dass die Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge von militanten Hamas- und Islamischen Dschihad-Kämpfern als Deckung genutzt würden.

OCHA barg im Auftrag der UN gemeinsam mit einem Suchtrupp die Leichen. Die erste wurde am Donnerstag, die übrigen am Sonntag gefunden.

Die Suchmannschaft koordinierte den Zugang mit den israelischen Behörden. Am Montag ordnete das israelische Militär eine großflächige Evakuierung von Rafah an.