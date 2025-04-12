Palästinenser werden erneut aus Gaza-Stadt vertrieben

WERBUNG

Vor mehreren Wochen wurden die Kämpfe im Gazastreifen wieder aufgenommen. Palästinenser in Gaza-Stadt werden nach israelischen Evakuierungsanordnungen nun erneut vertrieben.

Im Rahmen von Militäroperationen gegen die Hamas hatte die israelische Armee zuvor den Befehl zur Evakuierung erteilt.

Der Palästinenser Abu Osama Bahar sagte, er sei seit Beginn des Krieges im Jahr 2023 bereits fünfzehn Mal vertrieben worden. Jetzt weiß er nicht, wohin er mit seinen Kindern gehen soll.

Was haben wir in dieser Welt getan, dass uns das passiert? Wir sind alle Zivilisten. Abu Osama Bahar vertriebener Palästinenser

Die IDF forderte die Palästinenser am Freitagmorgen auf, die Gebiete Shajiyah, Turkman, Zaytoun und Tuffah sofort zu verlassen.

Vertriebene Palästinenser fliehen vom Osten in den Westen von Gaza-Stadt, nachdem das israelische Militär die Evakuierung des Gebiets angeordnet hat, Freitag, 11. April 2025. Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Was ist seit dem Scheitern des Waffenstillstands passiert?

Seit dem Ende des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas im vergangenen Monat erließ Israel mehrere Evakuierungsbefehle für den gesamten Gazastreifen. Viele Palästinenser im Norden des Gazastreifens stehen jetzt vor der Entscheidung, ob sie trotz der anhaltenden Gefahr bleiben oder erneut fliehen.

"Wir rufen die Muslimen. Habt Erbarmen mit uns", sagte Amer al-Reefy, der aus dem östlichen Gazastreifen vertrieben wurde. "Wir sind schon eine Milliarde Mal vertrieben worden und wissen nicht, wohin wir gehen sollen".

Mit Wiederaufnahme der Kämpfe startete Israel eine groß angelegten Offensive gegen die Hamas. Israel gab an mit den Angriffen die Freilassung weiterer Geiseln erzwingen zu wollen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden fast 400.000 Menschen nach den erneuten Angriffen zur Flucht gezwungen.

Der Krieg im Gazastreifen begann, nachdem Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023 den Süden Israels angegriffen hatten. Bei dem Angriff wurden 1.200 Menschen, überwiegend Zivilisten, getötet.

Es wurden 251 Geiseln genommen. Inzwischen sind die meisten im Rahmen von Verhandlungen wieder freigelassen worden. 59 Geiseln werden noch festgehalten – man geht davon aus, dass 24 von ihnen noch leben.