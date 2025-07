Seit RFK Jr. in den USA: Masernfälle steigen auch in Europa gefährlich an

WERBUNG

Beiträge in den sozialen Medien über den neuen US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und über Impfstoffe haben bei den europäischen Nutzern sozialer Medien in diesem Jahr großes Interesse geweckt. In vielen Fällen verbreiten diese Beiträge Fehlinformationen.

Die Sorge wächst, insbesondere angesichts der steigenden Masernfälle in Europa.

Beiträge, die sich sowohl auf RFK Jr. als auch auf Impfstoffe beziehen und von französisch-, deutsch- und italienischsprachigen Accounts auf X geteilt wurden, erhielten im ersten Quartal 2025 fast eine Million Likes, Shares und Kommentare.

Mehr als die Hälfte der untersuchten Beiträge mit den besten Ergebnissen verbreiteten Fehlinformationen, so die Forscher von Ripple Research, die eine Analyse durchgeführt haben.

Der Gesundheitsminister von US-Präsident Donald Trump hat wiederholt Zweifel an der Sicherheit von Impfstoffen geäußert.

Fehlinformationen führen zu einer erhöhten Zahl an Masernfällen

Die Analyse der sozialen Medien erfasste zwischen Januar und März rund 220.000 Beiträge, in denen RFK Jr. erwähnt wurde, sowie Suchanfragen zu Impfstoffen in drei Sprachen.

Die erfassten Beiträge über RFK Jr. und Impfstoffe wurden von 53.000 Nutzern verfasst und 948.000 Mal aufgerufen, so die Analyse von Ripple Research.

Derzeit nimmt die Sorge über sinkende Impfquoten gegen Masern zu. Die Zahl der Masernfälle in der europäischen Region im vergangenen Jahr hat sich verdoppelt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation und des UN-Kinderhilfswerks UNICEF ist die höchste Masern-Rate seit 25 Jahren erreicht.

Wie Euronews erfuhr, führt UNICEF in Rumänien und Frankreich eine Studie zum Verständnis der Impfung durch. Vorläufige Daten zeigen, dass eine von zwei Betreuungspersonen dort berichtet, dass soziale Medien ihre Entscheidung, ob sie sich impfen lassen oder nicht, beeinflusst haben.

Eindeutiger Zusammenhang zwischen Fehlinformationen und Ausbrüchen

"Im Jahr 2024 gab es allein in Europa mehr als 100.000 Masernfälle. Ein Drittel der weltweiten Fälle traten in Europa auf", erklärte Alexej Ceban, Immunisierungsspezialist im Unicef-Regionalbüro für Europa und Zentralasien, gegenüber Euronews.

"Es gibt erhebliche Lücken in der Impfabdeckung: Fünf der zehn wichtigsten Länder in Europa und Zentralasien liegen in Europa", fügte Ceban hinzu und kommentierte die aktuellen Masernausbrüche.

"Meistens dachten wir, dass Masern oder andere durch Impfung vermeidbare Krankheiten in anderen, einkommensschwächeren Ländern registriert werden, aber das ist nicht der Fall."

"Ich glaube, dass sich Fehlinformationen auf die Durchimpfungsrate auswirken, und wir sehen einen klaren Zusammenhang zwischen diesen beiden Phänomenen, was zu großen Ausbrüchen führt", betonte er.

Ceban forderte eine "rechtzeitige Immunisierung". "Kinder sterben oder erleiden schwerwiegende Folgen wie Lungenentzündung oder Blindheit. Masern sind eine schwere Krankheit."

In den USA wurden bei Ausbrüchen im ganzen Land mehr als 700 Masernfälle gemeldet. Für das Jahr 2025 wurde der Tod von zwei Kindern durch Masern bestätigt.

RFK Jr., der bereits in der Vergangenheit unbewiesene Behauptungen über die Sicherheit und Wirksamkeit des Masern-Mumps-Röteln-Impfstoffs (MMR) aufgestellt hat, äußerte sich in der vergangenen Woche am deutlichsten zugunsten des Impfstoffs, indem er der Öffentlichkeit mitteilte, dass dieser "der wirksamste Weg ist, um die Verbreitung von Masern zu verhindern".

RFK Jr. hat auch eine Gegenreaktion ausgelöst, nachdem er gesagt hatte, dass die steigenden Autismusraten auf "ein Umweltgift" zurückzuführen seien, als er ankündigte, dass sein Ministerium eine massive Anstrengung unternehmen würde, um die Ursache der Entwicklungsstörung zu ermitteln.

Trump hat auch angedeutet, dass Impfstoffe für die Autismusraten verantwortlich sein könnten, obwohl jahrzehntelange Forschung zu dem Schluss gekommen ist, dass es keinen Zusammenhang zwischen beiden gibt. Wissenschaftler haben keine Beweise für erhöhte Autismusraten bei Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften gefunden.

Anti-Impf-Narrative nehmen zu

In der Zwischenzeit haben die sozialen Netzwerke keinen wirksamen Weg gefunden, um Fehlinformationen und Verschwörungstheorien einzudämmen, und einige Entscheidungen haben die Möglichkeit eröffnet, dass sich diese weiter verbreiten.

Nachdem Elon Musk Twitter gekauft und im Oktober 2022 in X umbenannt hatte, was zur Entlassung der Faktenprüfer führte, haben Experten davor gewarnt, dass sich irreführende Informationen seitdem leichter verbreiten.

Im Januar gab Meta bekannt, dass es auf seinen Plattformen Facebook und Instagram keine unabhängigen Faktenprüfer mehr einsetzt und diese stattdessen durch "Community Notes" im Stil von X ersetzen will.

"Wir sahen sofort eine Flut von Fehlinformationen, die wir zuvor ein wenig eingedämmt hatten. Das öffnete einfach die Schleusen", sagte Prof. Heidi Larson, Leiterin des Vaccine Confidence Programme an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, gegenüber Euronews.

"Wir müssen die Situation realistisch einschätzen - wir können uns nicht darauf verlassen, dass sie die Fakten überprüfen, und wir müssen uns überlegen, wie wir mehr ehrliche Informationen verbreiten können.

Impffeindliche Ansichten werden zu Mainstream

Larson reflektierte darüber, wie sich impffeindliche Ansichten in den letzten zwei Jahrzehnten von einer Randposition zum Mainstream entwickelt haben. Die Position von RFK Jr. als US-Gesundheitsminister "bestärkt sie auf einer ganz anderen Ebene, es ist schwieriger, abweisend zu sein, wenn jemand in seiner Position das Gleiche sagt", sagte Larson gegenüber Euronews.

Der US-Gesundheitsminister weise jedoch das Etikett "Anti-Impfstoff" zurück, betonte sie. "Er behauptet, er sei 'für Sicherheit', nicht gegen Impfstoffe. Dennoch kann dies diejenigen ermutigen, die zu Verschwörungstheorien neigen, erklärte Larson.

Larson warnte vor dem "zusätzlichen Risiko", dass Menschen, die sich zuvor sicher gefühlt hatten, sich gegen Impfungen entscheiden könnten.

"Sie sehen so viel von dieser anderen Sichtweise, dass sie anfangen zu hinterfragen, was sie vorher nicht getan haben, und dann beginnen, sie zu verbreiten und zu sagen: 'Ich habe das gehört, was meint ihr?'"

COVID-Impfungen auch gezielt

Die Forscher identifizierten drei Schlüsselmomente, in denen Beiträge über die US-Gesundheitsministerin auf X mehr wurden, sowie die damit verbundenen Fehlinformationen.

Beiträge in französischer, italienischer und deutscher Sprache, die sich mit Impfstoffen und RFK Jr. befassten, stiegen Ende Januar an, nachdem Senatoren ihn bei seiner Bestätigungsanhörung befragt hatten. Den Forschern zufolge enthielten sechs der zehn zu diesem Zeitpunkt am besten bewerteten Beiträge Fehlinformationen, darunter auch Beiträge, die die Aussagen von RFK Jr. über die Risiken der COVID-19-Impfstoffe verstärkten.

Die Wissenschaft ist sich einig, dass die Risiken der COVID-19-Impfstoffe weitaus geringer sind als die der Krankheit. Wie jedes medizinische Produkt sind auch die Impfstoffe nicht 100% sicher, aber die meisten Nebenwirkungen sind mild und vorübergehend.

Im darauf folgenden Monat, während der Vereidigung Kennedys, nahm das Engagement - und die Verbreitung von Falschinformationen über Impfstoffe - weiter zu.

Alle der erfolgreichsten Beiträge, die zu diesem Zeitpunkt analysiert wurden, verbreiteten Fehlinformationen, darunter auch Kennedys irreführende Aussage, es gäbe keine Daten zur Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs. Die Sicherheit der COVID-19-Impfung ist allgemein bekannt.

Ende März, nach dem Rücktritt des Leiters der FDA-Impfstoffabteilung, Dr. Peter Marks, stellten Nutzer auf X in den drei oben genannten europäischen Sprachen erneut irreführende und fehlinformierte Behauptungen über Impfungen auf.

Die Analyse ergab, dass fünf von zehn der am besten bewerteten Beiträge, die sich zu diesem Zeitpunkt auf RFK Jr. und Impfstoffe bezogen, Fehlinformationen enthielten, da sich Erzählungen über Marks verbreiteten, der angeblich Untersuchungen zu Impfschäden "blockierte".

Marks sagte gegenüber AP, dass er sich weigerte, uneingeschränkten Zugang zu einer streng gehüteten Datenbank über die Sicherheit von Impfstoffen zu gewähren, weil er befürchtete, dass die Informationen manipuliert werden könnten.

Er sagte, er habe zugestimmt, dem Team von RFK Jr. die Möglichkeit zu geben, Tausende von Berichten über mögliche Impfschäden zu lesen, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System der Regierung geschickt wurden, aber er würde ihnen nicht erlauben, die Daten direkt zu bearbeiten.

Auf X forderten einige eine ähnliche "Säuberung" des Gesundheitssystems in Frankreich.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Impfgegnern forderte Larson "einen ganz anderen Ansatz", um gegen die Zunahme von Einzelpersonen und Gruppen vorzugehen, die versuchen, das Vertrauen in Impfstoffe zu untergraben.

"Wir müssen Wege finden, die über die Überprüfung von Fakten hinausgehen. Das sind Bewegungen, wir brauchen einen ganz anderen Ansatz.

"COVID hat der mehrsprachigen Verbreitung (dieser Narrative) den Boden entzogen. Nichts bleibt lokal, wir sehen Leute, die absichtlich das verbreiten, was wir Fehlinformationen nennen. Sie suchen nach Möglichkeiten und verstärken alles, was diese Ansicht unterstützt."

Euronews hat das US-Gesundheitsministerium und X um eine Stellungnahme gebeten.