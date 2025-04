91 Prozent der Palästinenser im Gazastreifen leiden an Hunger

Von محمد نشبت mit يورونيوز

"Das Leben ist zu einer unerträgliche Hölle geworden", erklären die Bewohner des Gazastreifens, da jeglicher Zugang zu Grundbedürfnissen zusammengebrochen ist: Die Bäckereien backen nicht mehr, Krankenhäuser sind zu Grabstätten geworden, und Kinder sterben an Hunger, wie zuletzt Uday Fadi Ahmed, der im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah an Unterernährung starb.

Die jüngsten Zahlen spiegeln das Ausmaß der Tragödie wider:** Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) werden derzeit 3.600 Kinder wegen Unterernährung behandelt, das sind 80 Prozent mehr als im Vormonat.

UNICEF hat davor gewarnt, dass 335.000 Kinder unter fünf Jahren - alle Kinder des Gazastreifens in dieser Altersgruppe - vom Tod durch akute Unterernährung bedroht sind.

Noch düsterer sieht es aus, wenn man bedenkt, dass 96 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens in akuter Ernährungsunsicherheit leben.

345.000 Menschen leben in Hungersnot

Nach Angaben des Netzwerks palästinensischer Nichtregierungsorganisationen (NRO) ist im Gazastreifen eine Hungersnot ausgebrochen. Experten sprechen von einer weitreichenden humanitären Katastrophe, die das Leben der Bevölkerung, insbesondere von Kindern und Frauen, bedroht. Seit dem 2. März 2025 verweigert Israel den Einfluss humanitäre Hilfe.

Das Netzwerk wies in seiner Erklärung darauf hin, dass sich nach Angaben von Hilfsorganisationen 91 % der Bevölkerung des Gazastreifens in der "Krisen"-Stufe der Ernährungsunsicherheit (Stufe 3 und höher) befinden, während 345.000 Menschen in der fünften Stufe - der gefährlichsten - leben, die eine vollständige Hungersnot bedeutet.

Nach Angaben von Al-Shabaka sind 92 Prozent der Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 2 Jahren sowie stillende Mütter keinen Zugang zu ihrem minimalen Grundbedarf an Nahrungsmitteln haben, wodurch sie ernsthaften Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus haben 65 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang mehr zu sauberem Wasser zum Trinken oder Kochen.

Palästinenser erhalten Essenshilfen يورونيوز

Die Hamas beschuldigte Israel, den Hunger als Kriegswaffe einzusetzen, und erklärte in einer Erklärung, dass im Gazastreifen eine echte Hungersnot herrscht.

"Seit dem 2. März hat Israel seine Belagerung verschärft, indem es die Grenzübergänge geschlossen und die Einfuhr von Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten verhindert hat, ein Verbrechen, das eine ernsthafte Eskalation der Politik des Völkermords darstellt", so Hamas Offizielle.

Ein täglicher Kampf mit Hunger und Unterernährung

Umm Ayman al-Ar sitzt mit ihrer siebenköpfigen Familie vor ihrem Zelt und erzählt von ihrem täglichen Kampf um die Grundnahrungsmittel.** Ihr Mann, der wegen des Krieges seine Arbeit verloren hat, geht jeden Morgen auf die Suche nach jeglicher Einkommensquelle.

"Wir stehen wieder am Anfang", beklagt Umm Ayman, die feststellt, dass Gemüse und Fleisch von den Märkten verschwunden sind, so dass sie gezwungen ist, sich auf begrenzte Hilfsgüter zu verlassen, die nicht mehr ausreichen, um den Bedarf ihrer Familie zu decken.

Palästinenser, die Nahrungsmittelhilfe erhalten, 20. April 2025 يورونيوز

In einem anderen Lager erzählte Siham al-Mabhouh ihre schmerzliche Geschichte mit ihren Neffen, für die sie die Verantwortung übernahm, nachdem ihre Mutter getötet wurde und ihr Vater Anfang Januar zur medizinischen Behandlung verreist war.

"Bei Gott, wir haben genug von Nudeln, Linsen und Reis", erklärt die Tante, die wie ihre Neffen an Unterernährung leidet, nachdem sie sich seit Beginn des Ramadan täglich von diesen Lebensmitteln ernährt hat.

Siham fügt hinzu, dass sie allergisch gegen die Konservierungsstoffe in Konserven ist, die lange Zeit die einzige Lebensgrundlage der Familie waren. Sie bemüht sich, die Kinder dazu zu bewegen, das zu essen, was es gibt, aber das gelingt ihr oft nicht, während der Mangel an angemessener Ernährung die gesundheitlichen Probleme aller verschlimmert.