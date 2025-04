WERBUNG

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, er glaube, dass sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj bereit sei, die besetzte Krim an Russland abzutreten, eine Idee, die die ukrainische Regierung lange Zeit abgelehnt hat.

Bei einer informellen Pressekonferenz auf einem Flughafen in New Jersey wurde Trump am Sonntag direkt gefragt, ob der ukrainische Präsident bereit sei, die Halbinsel aufzugeben, die Russland 2014 in einer Aktion erobert hatte, die international seit langem als illegale Invasion verurteilt wird.

"Ich denke schon", antwortete Trump auf die direkte Frage, ob Selenskyj offen für die Idee sei, die Krim ganz aufzugeben. "Sprechen Sie nicht mit mir über die Krim, sprechen Sie mit Biden und Obama."

Trump hat wiederholt seinen demokratischen Vorgängern die Schuld an Putins zweimaligem Einmarsch in die Ukraine gegeben, obwohl sich in seiner ersten Amtszeit die Beziehungen Washingtons zu Moskau dramatisch verschlechtert haben und er keine Maßnahmen gegen die nicht anerkannte Besetzung der Krim und von Teilen der ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk durch Russland ergriffen hat.

Ähnlich äußerte sich Trump am Freitag auf einer Pressekonferenz im Oval Office zusammen mit dem norwegischen Premierminister Jonas Gahr Støre und dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

"Wenn Sie von der Krim sprechen, so wurde diese unter der Präsidentschaft eines Mannes namens Barack Hussein Obama übergeben", sagte Trump. "Das hatte nichts mit mir zu tun, die Krim, das war vor 11 Jahren mit Obama."

"Und sie haben eine Entscheidung getroffen, es wurde keine Kugel abgefeuert, es gab keine Kämpfe, es gab nichts, sie haben sie einfach übergeben. Jetzt sagen sie: 'Könnt ihr es zurückbekommen?' Nun, ich denke, das wird sehr schwierig werden."

In einem Beitrag auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social machte er auch Obama für die "Verschenkung" verantwortlich.

Donald Trump spricht mit Reportern, bevor er am 27. April 2025 am Morristown Municipal Airport an Bord der Air Force One geht. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Trump, der während seines Wahlkampfs wiederholt behauptete, er könne den Krieg in der Ukraine mit ein paar Tagen Verhandlungen beenden, hat in letzter Zeit eine Reihe von Erklärungen zu dem Konflikt abgegeben, die darauf hindeuten, dass er einen Waffenstillstand für möglich hält, aber abwechselnd sowohl der Ukraine als auch Russland vorwirft, ihn zu behindern.

Seine sprunghafte Vorgehensweise in der öffentlichen Diplomatie hat vor allem die ukrainische Regierung frustriert. Der ukrainische Präsident, mit dem Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance Anfang des Jahres bei einer Pressekonferenz im Oval Office aneinandergeraten waren, traf sich am Wochenende am Rande der Beerdigung von Papst Franziskus mit Trump im Vatikan zu einem Gespräch, das das Weiße Haus als "sehr produktiv" bezeichnete.

In einer Erklärung, in der er von einem "guten Treffen" sprach, äußerte Selenskyj die Hoffnung, dass Trump die grundlegenden Forderungen der Ukrainer unterstützen wird - obwohl er die Frage der von Russland eroberten Gebiete nicht ausdrücklich erwähnte.

"Er hofft auf Ergebnisse bei allem, was wir besprochen haben", schrieb er. "Schutz des Lebens unseres Volkes. Vollständiger und bedingungsloser Waffenstillstand. Verlässlicher und dauerhafter Frieden, der den Ausbruch eines neuen Krieges verhindert. Ein sehr symbolisches Treffen, das das Potenzial hat, historisch zu werden, wenn wir gemeinsame Ergebnisse erzielen."

Unabhängig davon gab der russische Außenminister Sergej Lawrow am Sonntag dem US-Sender CBS ein Interview, in dem er die Idee einer Rückgabe der Krim an die Ukraine rundweg ablehnte.

"Warum fragen Sie mich nicht nach der Position von Präsident Trump zur Krim?", fragte er die Moderatorin Margaret Brennan, die darauf hinwies, dass Trump sagte, die Krim werde in den Verhandlungen nicht einmal diskutiert.

"Ja, denn das ist eine beschlossene Sache", antwortete Lawrow. "Russland verhandelt sein eigenes Territorium nicht neu".