Vučić reist nach Moskau

Präsident Aleksandar Vučić ist nach Moskau gereist, kurz nachdem das Europäische Parlament eine Entschließung angenommen hatte, in der Serbiens Fortschritte bei der europäischen Integration kritisiert wurden.

In der Entschließung wurden Serbiens mangelnde Anpassung an die EU-Außenpolitik und Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit angeführt.

Vučićs Teilnahme an der Militärparade auf dem Roten Platz, die dem 80. Jahrestag des Sieges über den Nationalsozialismus gewidmet war, wurde durch Reisebehinderungen beeinträchtigt. Berichten zufolge verweigerte Lettland seinem Flugzeug den Überflug, so dass es über die Türkei und Aserbaidschan umgeleitet werden musste. Diese Änderung führte zu einer Verspätung in Baku, während er auf die Genehmigung zur Weiterreise wartete.

Bei seiner Ankunft in Moskau erklärte Vučić, er erwarte Kritik aus Brüssel und sagte, er erwarte, dass die EU ihn "bestrafen werde und nicht Serbien".

"Wir wurden herzlich empfangen"

Berichten zufolge erreichten die Studenten des Ultramarathons etwa zur gleichen Zeit Straßburg.

Anfang dieser Woche rief eine studentische Protestbewegung in Serbien zu außerordentlichen Parlamentswahlen auf. Die Mehrheit der Opposition unterstützte diesen Aufruf, aber die Regierungspartei schloss sich ihm nicht an.

"Es war nicht schwer, und ich glaube, das sieht man uns an. Die Straße, die wir gelaufen sind, und die Landschaften, durch die wir kamen, sind wunderschön, sowohl die Natur als auch die Menschen. Auch hier wurden wir sehr herzlich empfangen. Die Energie ist unglaublich. Dieser Abschnitt war der schwierigste für uns und ich erwarte, dass die nächsten Tage nicht so anstrengend sein werden, aber wir sind zu allem bereit", erklärt Maja, eine Schülerin des Belgrader Gymnasiums.

Die Ultramarathonläufer haben ihre dreizehnte Etappe auf dem Weg nach Brüssel erreicht, wo sie am Montag, dem 12. Mai, ankommen sollen. Dort wollen sie ihre Ansichten über die aktuelle politische und soziale Lage in Serbien darlegen.

Zuvor waren die Studenten von Belgrad nach Novi Sad geradelt, um die Aufmerksamkeit der europäischen Beamten auf die Situation in ihrem Land zu lenken.

"Das war der schwerste Tag für uns, weil es der Abschnitt mit den meisten Kilometern ist, sogar 150", so Filip Marković, Student an der Fakultät für Elektrotechnik in Belgrad.

"Wir erwarten, dass unsere Forderungen erfüllt werden, ganz einfach."

Die Studenten werden sich in Brüssel mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments treffen, denen sie Briefe ihrer Kommilitonen in Serbien überreichen werden.