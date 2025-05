Tausende Pilger sind am Heiligtum von Fatima in Portugal zu den Feierlichkeiten am 13. Mai eingetroffen. Die Lichterprozession ist der am meisten erwartete Moment der Wallfahrt, die erste nach dem Tod von Papst Franziskus und der Wahl von Papst Leo XIV. Die Gläubigen kommen aus dem ganzen Land und der ganzen Welt, um Versprechen zu erfüllen, Dank zu sagen oder einfach nachzudenken. Viele verbergen ihre Emotionen während der Prozession nicht. Am Montagabend fand eine Lichterprozession mit fast 270.000 Pilgern statt. Tausende Lichter erleuchten das Heiligtum, durch das das Bild Unserer Lieben Frau von Fatima getragen wird.