Die Bundesstaatsanwälte haben mit ihren Bemühungen begonnen, zu beweisen, dass Sean "Diddy" Combs sein Hip-Hop-Geschäft in eine Erpresserorganisation umgewandelt hat, die Frauen über zwei Jahrzehnte hinweg gezwungen hat, seine sexuellen Forderungen zu erfüllen.

Die Zeugenaussagen in Combs' Prozess in New York begannen am Montag, nachdem die Auswahl der Geschworenen und die Eröffnungserklärungen der Anwälte abgeschlossen waren.

Combs, gekleidet in einen weißen Pullover und mit Haaren, die von tiefschwarz zu fast vollständig grau gewechselt haben, traf kurz vor 9 Uhr Ortszeit im Gerichtssaal ein.

Er begrüßte seine Anwälte mit Umarmungen und zeigte seinen Anhängern, die auf den Holzbänken hinter ihm saßen, den Daumen hoch. Zuvor hatte sich eine Schlange vor dem Gericht gebildet, die den ganzen Block entlang reichte.

Combs' Mutter und einige seiner Kinder wurden an der Menschenmenge vorbei direkt in das Gebäude geführt.

Familie und Unterstützer von Sean „Diddy“ Combs, einschließlich seiner Mutter Janice Combs, Mitte, kehren nach einer Pause zum Gerichtsgebäude in New York zurück Seth Wenig/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Das Verfahren steht unter der Aufsicht des US-Bezirksrichters Arun Subramanian. Die leitende Staatsanwältin ist die stellvertretende US-Staatsanwältin Maurene Comey, während die stellvertretende US-Staatsanwältin Emily Johnson die Eröffnungsrede hielt.

Die Verteidigung wird von dem New Yorker Anwalt Marc Agnifilo geleitet, während der Anwalt Teny Geragos die Eröffnungsrede hält.

Combs' - besser bekannt unter seinem Künstlernamen Diddy - Anwalt Teny Geragos räumte ein, dass das aggressive Verhalten seines Mandanten, das häufig durch Alkohol, Eifersucht und Drogen verschlimmert wird, den Vorwurf der häuslichen Gewalt rechtfertigen könnte.

Sie argumentierte jedoch, dass ein solches Verhalten nicht die Anschuldigungen des Sexhandels und der Schutzgelderpressung rechtfertigt. Sie wies die Geschworenen darauf hin, dass sie Diddy zwar als "Trottel" wahrnehmen und seine "perversen" Sexualpraktiken missbilligen mögen, "aber er ist nicht angeklagt, gemein zu sein. Er ist nicht angeklagt, ein Trottel zu sein".

Sean Diddy Combs, Mitte, zeigt seiner Familie ein Herzzeichen, als er am ersten Prozesstag, Montag, 12. Mai 2025, von US-Marshalls aus der Haftanstalt geführt wird. Elizabeth Williams/AP

Diddy, der 55 Jahre alt ist, plädierte auf "nicht schuldig" in einer Anklage mit fünf Punkten. Die Anklage lautet auf Verschwörung zur Erpressung in einem Fall und auf Sexhandel in zwei Fällen durch Gewalt, Betrug oder Nötigung. Außerdem wird er in zwei Fällen wegen Beförderung zur Prostitution angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Diddy vor, Frauen zu sexuellen Begegnungen unter Drogeneinfluss gezwungen zu haben. Berichten zufolge nannte er diese Nächte "Freak Offs", "Wild King Nights" oder "Hotel Nights". Sie beschuldigten ihn auch, diese Frauen durch Erpressung und körperliche Misshandlung, einschließlich Würgen, Schlagen, Treten und Ziehen, oft an den Haaren, zum Schweigen zu bringen.

Cassie, die mit bürgerlichem Namen Casandra Ventura heißt, sollte am Montag oder Dienstag aussagen. Combs sagte Cassie, dass er Aufnahmen von ihr beim Sex mit einem männlichen Begleiter veröffentlichen würde, wenn sie sich ihm noch einmal widersetzen würde, "Andenken an die demütigendsten Nächte ihres Lebens", sagte Johnson.

Sean Diddy Combs steht während der Eröffnungsrede seiner Verteidigerin vor den Geschworenen am ersten Verhandlungstag vor dem Bundesgericht in Manhattan Elizabeth Williams/AP

Die Sexpartys sind laut Staatsanwaltschaft ein zentraler Bestandteil von Combs' sexuellem Missbrauch. Diddys Firma zahlte für die Partys, die in Hotelzimmern in und außerhalb der USA stattfanden. Johnson fügte hinzu, dass die Mitarbeiter des Hip-Hop-Stars die Zimmer mit der von ihm bevorzugten Beleuchtung, zusätzlicher Bettwäsche und Gleitmitteln ausstatteten.

Combs zwang Frauen, darunter Cassie, Drogen zu nehmen und an sexuellen Handlungen mit männlichen Begleitern teilzunehmen, während er sich selbst verwöhnte und die Begegnungen gelegentlich dokumentierte, so Johnson.

Im Jahr 2023 leitete Cassie rechtliche Schritte gegen Diddy ein, die innerhalb weniger Stunden beigelegt wurden. Dies löste jedoch eine Untersuchung der Strafverfolgungsbehörden aus und führte zu zahlreichen weiteren Klagen mit vergleichbaren Vorwürfen.

Dieses von CNN ausgestrahlte Bild aus dem Video einer Hotelüberwachungskamera scheint zu zeigen, wie Sean „Diddy“ Combs die Sängerin Cassie in einem Hotelflur in LA angreift. AP/AP

Im Anschluss an die Schlussplädoyers wurde den Geschworenen Überwachungsmaterial vorgelegt, das einen Angriff von Combs auf Cassie in einem Hotel in Los Angeles im März 2016 zeigt und nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ein entscheidendes Element ihrer Anklage darstellt.

Das Filmmaterial zeigt Cassie in der Nähe der Hotelaufzüge mit einer Tasche, kurz bevor Combs um eine Ecke biegt, sie angreift und gewaltsam zu Boden wirft, sie anschließend tritt und in Richtung ihres Zimmers zerrt.

Nachdem mehrere US-Sender das Video des Angriffs im vergangenen Jahr ausgestrahlt hatten, entschuldigte sich Diddy und sagte, er sei "angewidert" von seinem Verhalten.

Dem Hip-Hop-Superstar, der gemeinhin als einer der besten und einflussreichsten Rap-Künstler gilt, droht eine lebenslängliche Haftstrafe, sollte er in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden. Seit seiner Verhaftung im September ist er in einem Bundesgefängnis in Brooklyn inhaftiert. Der Prozess wird voraussichtlich zwei Monate dauern.