Israel hat am Donnerstag seine neue Militäroffensive im Gazastreifen trotz zunehmender internationaler Kritik fortgesetzt. Gesundheitsbehörden in Gaza und Krankenhauspersonal berichten, dass bei den Luftangriffen in der Enklave mindestens 107 Palästinenser getötet und fast 250 weitere verletzt wurden.

In den östlichen Gebieten von Gaza-Stadt - im Norden des Streifens - stiegen große Rauchwolken auf, als die Bombardierung fortgesetzt wurde. Auch ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens wurde nach Angaben von Krankenhausmitarbeitern schwer beschossen.

Auf Videos, die in den sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie israelische Panzer und Drohnen das Al-Awda-Krankenhaus angreifen und dabei erhebliche Schäden verursachen und Teile in Brand setzen. Die von einem Mitarbeiter des Krankenhauses veröffentlichten Aufnahmen zeigen, wie Wände weggesprengt werden und dichter schwarzer Rauch über einem in Schutt und Asche gelegten Gebäude aufsteigt.

Palästinenser trauern um ihre Angehörigen in der Leichenhalle des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah, Donnerstag, 22. Mai 2025

Das israelische Militär teilte mit, dass seine Streitkräfte in unmittelbarer Nähe des Al-Awda-Krankenhauses operierten und den Rettungskräften erlaubt hätten, zu versuchen, ein Feuer im Krankenhaus zu löschen. Die israelischen Streitkräfte wiesen die Verantwortung für den Angriff zurück und erklärten stattdessen, die Umstände des Brandes würden noch untersucht.

Laut Raafat Ali al-Majdalawi, Direktor der Al-Awda Health and Community Association, haben die israelischen Streitkräfte auch die Wassertanks des Krankenhauses angegriffen und Ambulanzen in Brand gesetzt.

Das Al-Awda-Krankenhaus war eines der beiden einzigen verbliebenen Krankenhäuser im Norden der Enklave. Es ist nicht klar, wie viele Menschen bei diesen Angriffen verletzt oder getötet wurden.

Erneute Angriffe auf den Libanon

Israel hat am Donnerstag zudem mehrere Gebiete im Südlibanon angegriffen, einige davon weit von der Grenze entfernt, wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency berichtet.

Sie bezeichnete die Angriffe als "die heftigsten in einigen Gebieten", seit ein Waffenstillstandsabkommen den jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im November beendete. Anwohner im Norden Israels berichteten, dass sie laute Explosionen von der anderen Seite der Grenze gehört hätten.

Die israelische Armee gab im Vorfeld eines Angriffs, bei dem ein Gebäude in der Stadt Toul zerstört wurde, eine Warnung heraus. Es soll sich dabei um Einrichtungen der Hisbollah gehandelt haben.

Videos von den Folgen des Angriffs zeigten Feuer und eine massive Rauchwolke, die über einem Gebiet mit mehrstöckigen Wohnhäusern aufstieg. Angriffe in anderen Gebieten erfolgten ohne Vorwarnung. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzte.

Israel hat den Libanon seit dem Waffenstillstand fast jeden Tag angegriffen. Der Libanon sagt, dass diese Angriffe gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen, während Israel betont, es ziele auf die Hisbollah, um sie an einer Wiederbewaffnung zu hindern.

Die Welle von Luftangriffen erfolgte zwei Tage vor den Kommunalwahlen im Südlibanon.

Der libanesische Premierminister Nawaf Salam erklärte, die Angriffe würden den Staat nicht von seinem Engagement für den Wahlprozess abhalten, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, mehr Druck auf Israel auszuüben, damit es "die grenzüberschreitenden Angriffe und Verletzungen des Waffenstillstands" einstellt.

Israel bestreitet Lebensmittelknappheit in Gaza

Nach Angaben der UNO sind rund 90 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen eingetroffen, deren Inhalt an die notleidende Bevölkerung verteilt wurde. Das ist etwa die Hälfte der fast 200 Lastwagen, die seit der Beendigung der fast dreimonatigen israelischen Blockade des Gazastreifens in die Enklave gelangt sind und die die Palästinenser bisher noch nicht erreicht haben.

"Die Lieferungen von gestern sind mengenmäßig begrenzt und reichen bei weitem nicht aus, um die 2,1 Millionen Menschen in Gaza zu versorgen", sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric.

Während der letzten Waffenruhe gelangten jeden Tag rund 600 Lastwagen mit Lebensmitteln, Treibstoff, lebenswichtigen Hilfsgütern und medizinischer Versorgung nach Gaza.

Die israelische Militärbehörde COGAT, die für den Transport von Hilfsgütern nach Gaza zuständig ist, erklärte jedoch am Donnerstag, dass es keine Nahrungsmittelknappheit gebe.

"Nach unserer derzeitigen Einschätzung gibt es derzeit keine Nahrungsmittelknappheit im Gazastreifen", so COGAT in einer Erklärung auf X.

Internationale humanitäre Organisationen weisen diese Aussage zurück. Viele bezeichnen die Hilfe, die derzeit in Gaza ankommt, als "Tropfen auf den heißen Stein" im Vergleich zu dem, was benötigt wird.

Ein Arbeiter entlädt humanitäre Hilfe für den Gazastreifen im Entladebereich des Grenzübergangs Kerem Shalom, 22. Mai 2025

In dieser Woche ließ der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Hilfslieferungen auf einem "minimalen" Niveau zu, um die Unterstützung der USA und ihrer Verbündeten zu erhalten, während die internationale Kritik an der Kriegsführung seiner Regierung zunahm.

In einer Pressekonferenz, die am Mittwoch im Fernsehen übertragen wurde, erklärte der israelische Regierungschef, der Krieg seiner Regierung gegen die Enklave sei erst dann beendet, wenn Israel alle seine militärischen Ziele erreicht habe.

Netanjahu sagte, er sei offen für einen weiteren vorübergehenden Waffenstillstand, um die verbleibenden Geiseln freizulassen, betonte jedoch, dass der Krieg letztlich wieder aufgenommen werde.

Er betonte, dass die Kämpfe erst dann eingestellt werden, wenn die Hamas alle verbleibenden Geiseln freilässt, die Macht abgibt, sich auflöst, die Waffen niederlegt und den Gazastreifen verlässt.

Er kündigte außerdem an, dass zu den langfristigen Plänen die Umsetzung des umstrittenen Nachkriegsplans von US-Präsident Donald Trump gehöre, die 2,1 Millionen Einwohner des Gebiets in Nachbarländer umzusiedeln. Trump hatte bestätigt, dass die USA den Gazastreifen dann "in Besitz nehmen" würden.

Die Palästinenser und fast die gesamte internationale Gemeinschaft lehnen Trumps Vorschlag, den Gazastreifen von seiner palästinensischen Bevölkerung zu befreien und das Gebiet unter die Kontrolle Washingtons zu stellen, ab.

Der Krieg begann, als militante Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023 den Süden Israels angriffen und dabei rund 1.200 Menschen töteten, die meisten von ihnen Zivilisten. Die Hamas nahm 251 Menschen als Geiseln und hält derzeit 58 fest, von denen 20 noch am Leben sein sollen.

Bei der anschließenden israelischen Offensive wurden nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bisher mehr als 53.762 Palästinenser getötet, vor allem Frauen und Kinder, wobei nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden wird.