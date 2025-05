USA: Empörung über Trumps geplante "mega MAGA-Militärparade"

WERBUNG

Manchmal schafft die Geschichte Momente, die zu surreal erscheinen, um wahr zu sein. In den Vereinigten Staaten ist der 14. Juni ein solcher Moment. An diesem Tag feiert die US-Armee ihren 250. Geburtstag - ein historisches Ereignis, an das man sich erinnern sollte.

Seit ihrer offiziellen Gründung an diesem Tag im Jahr 1775, mehr als ein Jahr vor der Unabhängigkeitserklärung, hat das US-Militär eine entscheidende Rolle für das Wachstum und die Entwicklung der amerikanischen Nation gespielt.

Der 14. Juni ist auch der 79. Geburtstag von Präsident Donald Trump, ein Zufall, den das Weiße Haus sofort zum Anlass genommen hat, Trumps lang gehegten Wunsch nach einer Militärparade in den Straßen von Washington zu verwirklichen.

Trump wurde während seiner ersten Amtszeit vom Paradefieber gepackt, als der französische Präsident Emmanuel Macron ihn einlud, als Ehrengast an der pompösen Parade zum Tag der Bastille in Paris teilzunehmen.

Trump zieht nun auch für die Pennsylvania Avenue in Washington D.C. etwas Größeres in Betracht.

Eine Nachstellung der Überquerung des Delaware River durch George Washington im Jahr 1776 im Jahr 2014. AP Photo

Obwohl Paraden in der Vergangenheit die Leistungen des US-Militärs gefeiert hatten, wurde die Pracht der "Tickertape-Paraden" in Trumps Heimatstadt New York aus den 1960er Jahren obsolet, als Fernsehen und Computer zur Übermittlung von Informationen eingesetzt wurden.

Bis vor Kurzem sahen die Pläne für das Fest zum 250. Geburtstag der Armee keine Parade vor.

Jedoch war seit mehr als einem Jahr ein Fest geplant, mit Ausstellungen von militärischer Ausrüstung, musikalischen Darbietungen und einem Fitness-Wettbewerb auf der National Mall.

Vor zwei Monaten schaltete sich dann Trump ein. Und jetzt steht eine Parade auf dem Plan.

Offiziell geht es dabei nicht um den Präsidenten. Die historische Feier zum 250. Geburtstag der Armee "wird Generationen von selbstlosen Amerikanern ehren, die alles für unsere Freiheit riskiert haben", so das Weiße Haus.

Trump hat dieses Opfer vielleicht nicht immer zu schätzen gewusst. Berichten zufolge hat er in der Vergangenheit US-Soldaten auf einem Friedhof in der Nähe von Paris als "Verlierer" und "Trottel" bezeichnet.

Auch schien Trump selbst nicht daran interessiert zu sein, in die Armee einzutreten, da er sich mehrmals der Einberufung für den Vietnamkrieg entzog.

General Dwight D. Eisenhower wurde nach dem Sieg der Alliierten im Jahr 1945 in New York empfangen. AP Photo

Aber das war damals, und jetzt ist jetzt. Und heute bedeutet, dass die Militärausstellung groß sein muss.

Offiziellen Planungsunterlagen zufolge umfasst die Doppelfeier fast 7.000 Soldaten, mehr als 120 Militärfahrzeuge, 25 Abrams-Panzer und 50 Hubschrauber.

Darüber hinaus soll es ein "spektakuläres" Feuerwerk und ein ganztägiges Fest auf der National Mall geben, sagte ein Armeesprecher in einer Erklärung.

Die Planung ist noch nicht abgeschlossen und könnte noch geändert werden.

Aber nicht jeder ist mit dem Verlauf der Dinge zufrieden.

"Im Allgemeinen sind die USA patriotischer als Europa", sagte Ian Lesser, Vizepräsident des German Marshall Fund of the United States und Geschäftsführer des GMF-Büros in Brüssel, gegenüber Euronews und fügte hinzu: "Aber es sollte nicht um Trump gehen, sondern um die US-Armee."

Lesser wies auch auf die Möglichkeit hin, dass Panzer die Straßen aufreißen könnten. "Washingtons Infrastruktur ist nicht dafür ausgelegt, schweres militärisches Gerät zu tragen."

Das ist es auch, was die Bürgermeisterin des District of Columbia, Muriel Bowser, beunruhigt.

Feier zum Unabhängigkeitstag vor dem Lincoln Memorial, 4. Juli 2019, in Washington. AP Photo

"Wenn militärische Panzer zum Einsatz kämen, müssten sie von vielen Millionen Dollar begleitet werden, um die Straßen zu reparieren", sagte sie im April.

Trumps Plan aus der ersten Amtszeit wurde schließlich wegen der hohen geschätzten Kosten von 92 Millionen Dollar verworfen.

Diesmal liegen die Kostenschätzungen deutlich niedriger, aber immer noch im zweistelligen Millionenbereich, und das zu einer Zeit, in der Trump und sein von Elon Musk geleitetes Department by Government Efficiency (DOGE) Bundesbehörden, Personal und Programme zusammengestrichen haben, um gegen Verschwendung, Betrug und Missbrauch vorzugehen.

Unterdessen wächst der Widerstand gegen Trumps Militärparadeplan.

Bislang hat eine Koalition von Gruppen, darunter Our Revolution, eine basisdemokratisch finanzierte Gruppe, die dem liberalen Senator Bernie Sanders nahesteht, an mehr als 100 Orten in den Vereinigten Staaten einen landesweiten Protesttag organisiert.

Sie nennen ihn "No Kings Day".

Senator Bernie Sanders AP Photo

"Donald Trump wird sich an seinem eigenen Geburtstag mit einer extravaganten, vom Steuerzahler finanzierten Militärpanzerparade durch Washington, DC ehren - ein Spektakel, das eher für Könige und Diktatoren geeignet ist, nicht für US-Präsidenten", heißt es in einer Spenden-E-Mail.

"In Amerika lehnen wir Autoritarismus und narzisstische Selbstbeweihräucherung ab."

Trumps Pläne für die Parade wurden auch zu einem gefundenen Fressen für die Late-Night-Comedy.

In der NBC-Sendung "The Tonight Show" sagte Moderator Jimmy Fallon: "Trump will eine komplette Militärparade zu seinem Geburtstag, also wird es Panzer, Kampfjets und unsere gefährlichste Waffe, einen selbstfahrenden Tesla, geben."