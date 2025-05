10 Tage zu Fuß: Péter Magyar marschiert gegen Orbáns "Hass-Kampagne"

WERBUNG

Der Marsch von Péter Magyar und seinen Anhängern ist in Oradea angekommen. Am Samstag überquerten sie die ungarisch-rumänische Grenze am Grenzübergang von Ártándi - eine kleine Gruppe von etwa 20 Personen.

Der Vorsitzende der Theiß-Partei verließ Budapest vor 10 Tagen. Mit seiner Aktion "Eine Million Schritte für Frieden und nationale Einheit" reagierte er auf das Treffen von Ministerpräsident Viktor Orbán mit dem rechtspopulistischen und anti-ungarischen Präsidentschaftskandidaten George Simion vor den rumänischen Präsidentschaftswahlen. Orbán habe mit diesem Treffen die Ungarn im Ausland und die Nation verraten, so Magyar.

"Es ist klar geworden, dass der korrupte, müde und diskreditierte Ministerpräsidendt die Ungarn im Ausland als politisches Produkt betrachtet. Er versuchte und versucht sie zu sich zu locken, nicht aus Engagement, nicht aus Liebe zu seinen Landsleuten, sondern nur, um Stimmen zu gewinnen. Und jetzt, um an der Macht zu bleiben, zittert er, greift zu immer gröberen Mitteln, überschreitet alle Grenzen, tut, was er kann, ohne Rücksicht auf den Schaden, den er der Nation zufügt", sagte Péter Magyar in seiner Rede vor Hunderten Menschen an der Statue des Heiligen Königs László in der Nähe der Kathedrale in Oradea.

"Der finale Countdown hat begonnen"

"Die Menschen wollen ein Land, das jeden einzelnen seiner Bürger liebt, ein Land, das sie nicht stigmatisiert, das sie nicht in die Ausgrenzung drängt. Spaltung, Aufwiegelung und Hass führen zur Zerstörung. ... Orbáns Zerstörung, Hass und Grabenkämpfe gehören der Vergangenheit an. Der finale Countdown hat begonnen."

Péter Magyar und seine Anhänger in Oradea, Rumänien. Fotó: Kiss Gábor, Euronews

Magyar sagte, er sei mit der Botschaft nach Oradea gekommen, dass sie ein Kapitel in der ungarischen Geschichte schließen könnten, das von Korrution bis zu Verrat reiche. Er glaubt, dass nach Ferenc Gyurcsány auch Viktor Orbán gehen muss.

Der Politiker wurde von Gegendemonstranten empfangen, die "Verräter" und "Geh nach Hause" riefen.

Magyar berichtete Euronews von seinem Marsch, dass er viele Umarmungen, Wohlwollen und Zuspruch erfahren habe. "Unser Ziel war es, ein menschlicheres Gesicht von Ungarn zu zeigen. Das hat alle Erwartungen übertroffen. Wir können Frieden, Ruhe und nationale Einheit sehen. Das ist es, was die Mehrheit des ungarischen Volkes und insgeheim auch die Fidesz-Wähler wollen", sagte Magyar. Es sei der Beginn des Aufbaus eines menschlicheren Ungarns.

Einige Gegendemonstranten warteten auf Péter Magyar und skandierten den Namen von Viktor Orbán, aber rumänische Polizeibeamte trennten sie von den Teilnehmern.

Am Ende seiner Rede wandte er sich an das rumänische Volk. Er sei froh, dass das rumänische Volk bei den Wahlen dem Hass eine Absage erteilt habe und auf dem europäischen Weg geblieben sei. Er schlug vor, die hier lebenden Ungarn zu respektieren und in ihnen Chancen zu sehen, nicht Feinde.