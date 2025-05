Glanzvolle Modelle: Schmuck in Katar

WERBUNG

Qatar 365 besuchte die 21. Ausgabe der Doha Jewellery and Watches Exhibition. Johanna Hoes spazierte durch den Tiffany & Co-Pavillon, wo eine beeindruckende Ausstellung von seltenen Perlen das natürliche Erbe der Region zeigt. Aadel Haleem probierte hochmoderne Uhren an und besichtigte am anderen Ende der Stadt die ständige Schmucksammlung im Museum für Islamische Kunst in Doha, darunter Stücke, deren Ursprünge bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen.