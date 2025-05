WERBUNG

Die Europäische Union bedauert die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle von 50 Prozent auf Stahl und Aluminium. Ein Sprecher der EU-Kommission teilte in einer Email mit: "Die Entscheidung trägt weiterhin zur Unsicherheit für die Weltwirtschaft bei und erhöht die Kosten für Verbraucher und Firmen für beide Seiten des Atlantiks."

US-Präsident Trump hatte am Freitag auf einer Rede vor Stahlarbeitern in Pennsylvania angekündigt, dass er die Zölle auf Stahlimporte auf 50 Prozent verdoppeln werde, ein Schritt, der den laufenden Handelskrieg mit der EU, China und dem Rest der Welt verschärfen könnte.

Der US-Präsident erklärte, dass die Verdoppelung der Steuern auf Stahlimporte "die Stahlindustrie in den Vereinigten Staaten weiter stärken" würde.

In einem Beitrag, der später auf seiner Plattform Truth Social veröffentlicht wurde, fügte der US-Präsident hinzu, dass auch die Zölle auf Aluminium von 25 Prozent auf 50 Prozent steigen werden. Trump sagte, dass beide Erhöhungen am Mittwoch, den 4. Juni, in Kraft treten werden.

Die Ankündigung erfolgt nach unruhigen Tagen. Zunächst hatte das US-Bundesgericht die Zölle blockiert und nur Stunden später hatte ein Berufungsgericht wieder grünes Licht gegeben.

Trump an Stahlarbeiter: Investitionen kommen aus Japan

Der US-Regierungschef sprach am Freitag im Werk Mon Valley Works-Irvin von U.S. Steel am Rande von Pittsburgh, Pennsylvania, wo er auch Einzelheiten eines Abkommens erörterte, das sich um Investitionen des japanischen Stahlkonzerns Nippon Steel in das Stahlwerk dreht.

Trump stellte jedoch nach seiner Rückkehr nach Washington gegenüber Reportern klar, dass er das Geschäft noch absegnen muss. "Ich muss die endgültige Vereinbarung mit Nippon genehmigen, und wir haben die endgültige Vereinbarung noch nicht gesehen, aber sie haben sich sehr stark engagiert und es ist eine sehr große Investition", sagte er.

Obwohl Trump zunächst versprochen hatte, das Angebot des japanischen Stahlherstellers zum Kauf von U.S. Steel zu blockieren, änderte er seinen Kurs und kündigte letzte Woche eine Vereinbarung über einen Teilverkauf an Nippon Steel an.

Das japanische Unternehmen hatte angeboten, U.S. Steel für 14,9 Milliarden Dollar zu kaufen. Es erhöhte nun den Betrag, den es zu investieren verspricht, und garantierte, dass niemand entlassen werden würde.

"Wir sind heute hier, um einen außergewöhnlichen Deal zu feiern, der sicherstellt, dass dieses historische amerikanische Unternehmen ein amerikanisches Unternehmen bleiben wird", sagte Trump während seiner Rede in einem der Lager von U.S. Steel, "Sie werden ein amerikanisches Unternehmen bleiben, das wissen Sie doch, oder?"

Die Gewerkschaft United Steelworkers erklärte, sie sei sehr besorgt "über die Auswirkungen, die diese Fusion von U.S. Steel mit einem ausländischen Konkurrenten auf die nationale Sicherheit, unsere Mitglieder und die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, haben wird."

Präsident Trump mit Arbeitern während eines Besuchs im Werk Mon Valley Works-Irvin der U.S. Steel Corporation, 30. Mai 2025 AP Photo

Laut dem Erzeugerpreisindex der Regierung sind die Stahlpreise seit Trumps Amtsantritt Mitte Januar um 16 Prozent gestiegen.

Im März 2025 kostete Stahl in den USA 984 US-Dollar pro Tonne und damit weit mehr als in Europa (690 US-Dollar) oder China (392 US-Dollar), wie das US-Handelsministerium mitteilte.

Zu den Partnern, die von der möglichen Erhöhung der Zölle auf diese Materialien am stärksten betroffen sind, gehört die EU, die einen Aufschub der Erhöhung der allgemeinen Zölle auf Ausfuhren in die USA erwirkt hatte, und Kanada.

"Der Abbau effizienter, wettbewerbsfähiger und zuverlässiger grenzüberschreitender Lieferketten, wie wir sie bei Stahl und Aluminium haben, ist für beide Länder mit hohen Kosten verbunden", erklärte Candace Laing, Präsidentin der kanadischen Handelskammer.

Im vergangenen Jahr produzierten die USA etwa dreimal so viel Stahl wie sie einführten, wobei Kanada, Brasilien, Mexiko und Südkorea die wichtigsten Einfuhrländer waren. Analysten haben die Zölle aus Trumps erster Amtszeit als Beitrag zur Stärkung der heimischen Stahlindustrie gewertet.

Trump wurde im November letzten Jahres erneut zum Präsidenten gewählt, wobei er sich erneut auf sein Motto "Make America Great Again" berief, das berühmte "Maga", zu dem nach wie vor der Schutz der amerikanischen Industrie vor ausländischer Konkurrenz gehört.

"Mit der Hilfe von Patrioten wie Ihnen werden wir unser Metall produzieren, wir werden unsere Energie freisetzen, wir werden unsere Zukunft sichern, wir werden unser Land aufbauen", schloss Trump in seiner Rede, "wieder einmal wird Pennsylvania-Stahl das Rückgrat Amerikas werden wie nie zuvor."

Das Schicksal von U.S. Steel, dem einst größten Stahlunternehmen der Welt, könnte bei den Zwischenwahlen für die Republikanische Partei im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania sowie anderen Bundesstaaten, die vom verarbeitenden Gewerbe abhängen, von Bedeutung sein.