WERBUNG

Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) berichtete am Sonntag, dass mehr als ein Drittel aller russischen Raketenträger bei einem koordinierten Drohnenangriff auf verschiedene Flugplätze in Russland, die Tausende von Kilometern voneinander entfernt liegen, getroffen wurden.

Mehr als 40 Flugzeuge sollen getroffen worden sein, darunter die A-50, Tu-95 und Tu-22 M3, wodurch ein Gesamtschaden von mehr als 6 Milliarden Euro entstanden ist.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die "Operation Spiderweb" habe ein "absolut brillantes Ergebnis" erzielt, das "allein der Ukraine zu verdanken" sei.

Der ukrainische Präsident teilte auch weitere Einzelheiten zur Durchführung der Operation mit und erklärte, dass 117 Drohnen eingesetzt worden seien, jede mit einem eigenen Piloten.

"Das Interessanteste - und das können wir bereits öffentlich sagen - ist, dass sich das 'Büro' unserer Operation auf russischem Territorium direkt neben dem FSB (Föderaler Sicherheitsdienst) Russlands befand, in einer ihrer Regionen", sagte er in einem Beitrag auf Telegram.

Selenskyj erklärte, dass es der Ukraine nicht nur gelungen sei, die Operation durchzuführen, sondern auch die beteiligten Personen sicher abzuziehen. Sie operierten "in verschiedenen russischen Regionen - in drei Zeitzonen".

"Das war unsere weitreichendste Operation. Unsere Leute, die an der Vorbereitung der Operation beteiligt waren, wurden rechtzeitig aus dem russischen Territorium abgezogen", erklärte er.

Selenskyj sagte, Kyjiw habe "ein Jahr, sechs Monate und neun Tage vom Beginn der Planung bis zur effektiven Durchführung" gebraucht.

Er dankte dem Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes, General Vasyl Malyuk, und forderte ihn auf, die Details und Ergebnisse der Operation der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

"Natürlich kann zu diesem Zeitpunkt nicht alles verraten werden, aber dies sind ukrainische Aktionen, die zweifellos in die Geschichtsbücher eingehen werden", fügte er hinzu.

"Die Ukraine verteidigt sich selbst, und das zu Recht - wir tun alles, um Russland das Gefühl zu geben, dass es diesen Krieg beenden muss. Russland hat diesen Krieg begonnen, Russland muss ihn beenden", schrieb Selenskyj.

Was wir bisher über die Operation Spiderweb wissen

Obwohl der ukrainische Sicherheitsdienst zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben hat, berichten ukrainische Medien unter Berufung auf SBU-Quellen, wie die Operation genau durchgeführt wurde.

Diesen Berichten zufolge wurden First-Person-View-Drohnen (FPV) tief nach Russland geschmuggelt und in Lastwagen in mobilen Blockhütten versteckt.

Die Dächer der Hütten wurden dann ferngesteuert geöffnet, und die Drohnen starteten ihren Angriff auf russische Militärbomber.

Der russische Gouverneur von Irkutsk, Igor Kobzev, bestätigte, dass die Drohnen, die einen Militärstützpunkt im sibirischen Sredniy angriffen, von einem Lastwagen aus gestartet wurden. In einem Telegrammposting erklärte er, der Startplatz sei gesichert worden und es bestehe keine weitere Gefahr für das Leben der Menschen.

Russische Medien berichteten auch, dass andere Angriffe auf ähnliche Weise durchgeführt wurden, indem Drohnen von der Rückseite von Lastwagen aus gestartet wurden.

In den von russischen Medien verbreiteten Social-Media-Bildern ist zu sehen, wie die Drohnen aus dem Inneren von Containern aufsteigen, während die Platten auf der Straße liegen. In einem Clip waren Männer zu sehen, die auf einen Lastwagen kletterten, um die Drohnen abzufangen.

Zur Veranschaulichung des Planungsprozesses der "Operation Spiderweb" teilte der ukrainische Sicherheitsdienst auf Telegram ein Foto, auf dem SBU-Chef General Malyuk Bilder von russischen Bombern und Flugplätzen betrachtet.

SBU-Chef General Vasyl Malyuk beim Betrachten der Fotos von russischen Bombern und Flugplätzen. Ukraine Security Service

SBU-Operationen

"Operation Spiderweb" ist nicht die erste unkonventionelle Operation, die der ukrainische Sicherheitsdienst durchführt.

Im Oktober 2022 sprengte der SBU die Brücke von Kertsch, die von Russland nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 illegal errichtet worden war.

Die Explosion, die nach Angaben der russischen Behörden durch eine LKW-Bombe verursacht wurde, beschädigte die Brücke, die die von Moskau besetzte Krim mit Russland verbindet, schwer.

Der Abschuss russischer Bomber, die massive Raketenangriffe auf ukrainische Städte geflogen haben, galt bisher als nahezu undenkbar. Moskau hatte dafür gesorgt, dass die Bomber nicht in die Reichweite der Kyjiwer Waffen - sowohl der eigenen als auch der von den Verbündeten gelieferten - gelangten.

Der Luftwaffenstützpunkt Olenja befindet sich in der russischen Region Murmansk, rund 2 000 km von der Grenze zur Ukraine entfernt. Der Luftwaffenstützpunkt Belaja befindet sich in der russischen Region Irkutsk, im Südosten Sibiriens und über 4.000 km östlich der Frontlinie. Diese beiden Flugplätze wurden bei der Operation am Sonntag mit am stärksten getroffen.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der "Operation Spiderweb" war die Wahl der Waffen. Kyjiw setzte FPV-Drohnen ein, die in der Ukraine massenhaft hergestellt werden und aufgrund ihrer Erschwinglichkeit beim Militär weit verbreitet und geschätzt sind.

FPV-Drohnen kosten in der Regel nur ein paar hundert Euro, während ein russisches Radarerkennungsflugzeug vom Typ A50, das Berichten zufolge heute zusammen mit anderen Flugzeugen getroffen wurde, über 300 Millionen Euro kostet.

Der ukrainische Präsidentenberater und ehemalige Minister für strategische Industrie, Oleksandr Kamyshin, hat erklärt, dass ukrainische Hersteller die Kapazität haben, über 5 Millionen FPV-Drohnen pro Jahr zu produzieren.