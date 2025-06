WERBUNG

Die zweite Gesprächsrunde zwischen Kyjiw und Moskau brachte zwar ein Ende der russischen Invasion in der Ukraine nicht näher, lieferte aber mehr Details über den Standpunkt beider Seiten und insbesondere darüber, was sie voneinander verlangen.

Im Vorfeld des Treffens am Montag hatten sich Kyjiw und Moskau Berichten zufolge darauf geeinigt, ihr jeweiliges "Friedensmemorandum" vorzulegen, in dem die wichtigsten Positionen dargelegt werden, bevor die Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen.

Die Ukraine übermittelte ihr Memorandum bereits vor dem Treffen an Russland, doch Russland wartete mit der Übermittlung seines Dokuments bis zum Treffen in Istanbul.

Ähnlich wie bei der ersten Runde am 16. Mai endeten die Verhandlungen mit einer Vereinbarung über einen Gefangenenaustausch, der zwei Kategorien umfasst: junge Soldaten im Alter von 18 bis 25 Jahren und schwerkranke Kriegsgefangene.

Kyjiw und Moskau einigten sich auch darauf, die Leichen der gefallenen Soldaten auszutauschen, von denen es auf beiden Seiten 6.000 gibt.

Russische Staatsmedien berichteten, dass die Delegationsleiter ein separates Treffen abhielten, das zweieinhalb Stunden dauerte - mehr als doppelt so lange wie die offiziellen Gespräche - und bei dem laut Kreml-nahen Medien "ein effizienter Verlauf der weiteren Verhandlungen festgelegt wurde".

Russische und ukrainische Delegationen bei Gesprächen in Istanbul, 2. Juni, 2025 Ukrainian Ministry of Defense/AP

Das Kyjiwer Friedensmemorandum

Der wichtigste Punkt im ukrainischen Plan ist ein Waffenstillstand. Kyjiw verlangt, dass dies der erste Schritt zu weiteren Maßnahmen und möglichen Friedensabkommen ist.

Die ukrainische Delegation bot Moskau erneut einen vollständigen Waffenstillstand sowie einen gegenseitigen Austausch von Kriegsgefangenen, die Rückgabe von durch Russland entführten Kindern und die Freilassung aller Zivilisten aus russischer Gefangenschaft an.

Verteidigungsminister Rustem Umerow, der das Kyjiwer Team leitete, bestätigte, dass die Ukraine Russland eine Liste von "mehreren hundert" ukrainischen Kindern übergeben hat, die von Russland zwangsdeportiert wurden.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Organisation eines Treffens auf Führungsebene, möglicherweise in Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump.

Eine Frau umarmt einen Soldaten, der während eines Gefangenenaustauschs in Tschernyhiv aus russischer Gefangenschaft entlassen wurde, 25. Mai 2025 AP Photo

"Wir glauben, dass die weitere Arbeit zwischen den Delegationen sinnvoll ist, wenn sie auf die Vorbereitung eines Treffens zwischen den Staatsführern abzielt. Wir haben der russischen Seite vorgeschlagen, bis Ende dieses Monats, vom 20. bis zum 30. Juni, ein Treffen auf der Ebene der Staatsführer abzuhalten. Dies ist sehr wichtig für den Verhandlungsprozess", sagte Umerow.

Medienberichten zufolge heißt es in dem ukrainischen Memorandum auch, dass Kyjiw seinen Weg in Richtung EU-Beitritt fortsetzen und Mitglied der NATO werden wird, wenn innerhalb des Bündnisses ein Konsens besteht.

Berichten zufolge fordert Kyjiw auch Sicherheitsgarantien, die Russland von einem weiteren Angriff auf das Land abhalten sollen, sowie die Einbeziehung der internationalen Gemeinschaft, um dies zu erreichen.

Im Gegenzug könnte die Ukraine bereit sein, die schrittweise Aufhebung einiger Sanktionen gegen Russland zu akzeptieren, jedoch mit einem Mechanismus für deren erneute Verhängung, falls erforderlich.

Moskaus Friedensmemorandum

Russland behauptet, der Ukraine in seinem Plan einen "teilweisen" Waffenstillstand für bestimmte Teile der Frontlinie angeboten zu haben.

Der Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinskij, erklärte, Russland habe ein "zweiteiliges Memorandum" ausgearbeitet, dessen zweiter Teil eine zwei- bis dreitägige Waffenruhe in bestimmten Gebieten während der Verhandlungen vorsieht.

Er kündigte auch den bevorstehenden Gefangenenaustausch an und bestätigte, dass die russische Delegation eine Liste mit 339 Namen von Kindern erhalten habe, die von der Ukraine übergeben wurden.

Ein Vater umarmt seine Tochter, während sie auf die Evakuierung in Pokrowsk warten, 23. August 2024 AP Photo

Medinskij sagte, Russland werde jeden einzelnen Fall auf der Liste prüfen, und warf Kyjiw vor, in Bezug auf die deportierten Kinder eine "Show" zu veranstalten, die sich vor allem an "mitfühlende Europäer" richte.

Medinskij sagte, Kyjiw versuche, "Tränen zum Vergießen zu bringen, indem es dieses Thema anspricht".

Nach offiziellen ukrainischen Angaben befinden sich bis zu 20.000 ukrainische Kinder in Russland, nachdem sie illegal aus der Ukraine abgeschoben wurden. Zu diesen Kindern wurden detaillierte Informationen gesammelt. Ihr Aufenthaltsort in der Ukraine und ihr Aufenthaltsort in Russland sind bekannt. Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich viel höher.

Das Humanitarian Research Lab von Yale schätzt die Zahl der abgeschobenen ukrainischen Kinder auf etwa 35.000. Moskau behauptete, die Zahl könnte bis zu 700.000 betragen.

Was einen vollständigen Waffenstillstand betrifft, so ist die erste Bedingung Russlands der "vollständige Rückzug der Streitkräfte" aus vier Regionen der Ukraine - Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson -, die Moskau als seine eigenen annektierten "neuen Gebiete" bezeichnet.

Russland fordert auch die internationale Anerkennung der seit 2014 besetzten Gebiete, darunter die Halbinsel Krim.

Ein Lastwagen, der offenbar zum Abflug ukrainischer Drohnen verwendet wurde, brennt in der Region Irkutsk, 1. Juni 2025 AP Photo

Laut Russlands Fahrplan sollen westliche Waffenlieferungen an die Ukraine während des Waffenstillstands gestoppt werden; dies gilt auch für den Austausch von Informationen.

Moskau fordert außerdem, dass die Ukraine das Kriegsrecht aufhebt und Wahlen abhält, bevor ein Friedensabkommen unterzeichnet werden kann.

Das Treffen am 2. Juni in Istanbul fand einen Tag nach der ukrainischen Operation "Spinnennetz" statt, bei der Kyjiw am Sonntag in einem koordinierten Drohnenangriff mehr als ein Drittel aller russischen Raketenträger getroffen haben soll.**

Im Anschluss an diese Operation forderte Russland von der Ukraine in Istanbul unter anderem, dass "Kyjiw aufhört, Sabotageakte und subversive Aktivitäten gegen Russland zu unternehmen".