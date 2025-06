Entführte ukrainische Kinder: Warum stehen nur 300 Namen auf der Liste?

WERBUNG

Während der zweiten Runde der direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul, haben die ukrainischen Vertreter eine Liste mit zwangsdeportierten Kindern übergeben.

Kyjiw will, dass Moskau sie in die Ukraine zurückbringt. Diese Verpflichtung gehöre zu den wichtigsten Aspekten eines möglichen Waffenstillstands und eines langfristigen Friedensabkommens.

Der Leiter der ukrainischen Delegation, Rustem Umerov, sagte: "Wenn Russland sich wirklich für einen Friedensprozess einsetzt, ist die Rückkehr von mindestens der Hälfte der Kinder auf dieser Liste positiv".

Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinskij zeigte die Liste, die die Namen von 339 entführten ukrainischen Kindern enthält.

Der Kreml-Vertreter warf der Ukraine vor, "eine Show zum Thema verlorener Kinder zu veranstalten, die sich an gutherzige Europäer richtet", und dass Kiew versuche, "eine Träne zu verdrücken, indem es dieses Thema anspricht".

Laut Medinskij wird jeder Name auf der Liste "abgearbeitet".

"Ob es irgendwo in unseren Einrichtungen Kinder mit ähnlichen Nach- und Vornamen gibt, sollte mit weiteren Anträgen von Eltern oder gesetzlichen Verwandten verbunden werden", sagte er.

"Es geht nicht darum, dass sie in unseren Einrichtungen sind. Es bedeutet, dass (der Aufenthaltsort) dieser Kinder unbekannt ist. Vielleicht sind sie in der Ukraine, vielleicht irgendwo anders, vielleicht in Norwegen", sagte Medinskij.

Euronews-Quellen, die mit diesem Aspekt der Verhandlungen vertraut sind, sagen, dass Moskau genau weiß, wo sich jedes Kind auf dieser Liste befindet.

Kiews Liste der zwangsdeportierten Kinder

Kiew und Moskau haben die Frage der ukrainischen Kinder, die von Russland zwangsdeportiert wurden, nie direkt angesprochen.

Die Ukraine konnte bis heute die Abschiebung von über 19.500 Kindern durch Russland nachweisen. Zu diesen Kindern wurden detaillierte Informationen gesammelt - ihr Wohnort in der Ukraine und ihr Aufenthaltsort in Russland sind bekannt.

Nur 1.350 wurden zurückgeschickt, und jede Rückführung wird von einem Drittstaat vermittelt, vor allem von Katar, Südafrika und dem Vatikan.

Die russische Delegation war daher überrascht, da sie nicht damit gerechnet hatte, bei den direkten Gesprächen am Montag in Istanbul die Namensliste aus Kiew zu erhalten.

Euronews-Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, Moskau sei bereit, 10 Kinder zurückzugeben, aber Kiew habe eine "andere Position und andere Erwartungen", wenn es darum gehe, "guten Glauben bei der Fortführung des Friedensprozesses zu zeigen".

Auf die Frage, warum Kiew keine umfangreichere Liste vorgelegt hat, da 339 Namen weniger als 2 Prozent der Gesamtzahl der gewaltsam entführten Kinder ausmachen, erklärten die Quellen von Euronews, dass das eine Entscheidung sei, die auf früheren Erfahrungen beruhe.

"Es besteht die Gefahr, dass Moskau versucht, Zeit zu gewinnen, indem es behauptet, die Überprüfung der Namen dauere länger, während es gleichzeitig versucht, die Identitäten der ukrainischen Kinder weiter zu ändern, was eine Rückverfolgung unmöglich macht", sagte die Quelle.

Ein Kind sitzt auf dem Boden des Kinderheims in Khartsyzk, 7. März 2015 Vadim Ghirda/AP

Laut der stellvertretenden ukrainischen Außenministerin Mariana Betsa löscht Russland absichtlich die Identität der illegal abgeschobenen Kinder.

Die Namen und Ausweise werden geändert, insbesondere bei jüngeren Kindern, die zur Adoption in Russland gezwungen wurden.

Die in den USA ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) erklärte unter Bezugnahme auf die Enthüllungen ukrainischer Menschenrechtsaktivisten, der Diebstahl der Kinder sei eine der Prioritäten des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Das ISW deckte Kreml-Dokumente vom 18. Februar 2022 auf, die Pläne enthielten, ukrainische Kinder aus Waisenhäusern in den besetzten Regionen Luhansk und Donezk wegzubringen und sie unter dem Deckmantel "humanitärer Evakuierungen" nach Russland zu holen.

Euronews-Quellen, die mit diesem Aspekt der Verhandlungen vertraut sind, sagten, dass die Kiewer Liste auch die Namen der Kinder enthält, die noch nicht nach Russland gebracht worden sind und in den besetzten Gebieten bleiben.

"Dabei handelt es sich nicht nur um Kinder, die physisch auf russisches Territorium gebracht wurden, sondern auch um solche, die jetzt unter russischer Besatzung und Kontrolle stehen, während sie auf ukrainischen Gebieten bleiben, die vorübergehend von Russland besetzt sind", sagten sie.

Frist und Bedingungen für die Rückkehr der ukrainischen Kinder

Als sich die Ukraine und Russland am 16. Mai in Istanbul zum ersten Mal trafen, einigten sie sich auf den Austausch von Kriegsgefangenen, der innerhalb von 10 Tagen nach den Gesprächen stattfand.

Ein weiterer Austausch von Kriegsgefangenen wurde bei der zweiten Gesprächsrunde am Montag vereinbart, als die Ukraine die Liste der deportierten Kinder an Russland weitergab.

Kyjiw hofft nun, dass Moskau die entführten Kinder so schnell wie möglich und ohne weitere Verzögerungen zurückgibt.

Ohne große Fortschritte auf der militärischen Seite der Verhandlungen ist dies eine Gelegenheit für Moskau, seinen "guten Willen" in Bezug auf den humanitären Aspekt zu zeigen.

"Wenn sie es zeigen wollen, werden sie einen Weg finden, ihren guten Willen ohne weitere Verzögerungen zu demonstrieren und es schnell zu beweisen", sagten Euronews-Quellen, die wiederholten, dass Moskau weiß, wo diese Kinder sind.

Russland kann dies auch mit der Vermittlung von Katar, Südafrika oder dem Vatikan tun, den Ländern, die Kiew in der Vergangenheit bei der Rückkehr der ukrainischen Kinder unterstützt haben.

In seinem Vorschlag für ein "Friedensmemorandum" hat Moskau keine seiner maximalistischen Forderungen in Bezug auf Schlachtfelder und territoriale Zugeständnisse abgeschwächt und verlangt nach wie vor, dass die Ukraine ihre Gebiete abtritt, auch solche, die sie nie kontrolliert hat.

Angesichts des Drucks der USA und der drohenden neuen, härteren Sanktionen muss Moskau entscheiden, ob es mit Kiew auf der humanitären Schiene weitermachen will, da dies der einzige Aspekt der direkten Gespräche ist, der seit der Wiederaufnahme der Verhandlungen zu greifbaren Ergebnissen geführt hat.

Die nächste, dritte Verhandlungsrunde wird voraussichtlich Ende Juni stattfinden.