WERBUNG

Israel hat die Leichen von zwei Geiseln geborgen, die am 7. Oktober 2023 von der Hamas getötet und entführt worden waren.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, die sterblichen Überreste von Judy Weinstein Chagai (70) und Gadi Chagai (72) seien in einer Spezialoperation der israelischen Streitkräfte und des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet geborgen und nach Israel zurückgebracht worden.

"Unser Herz trauert"

"Gemeinsam mit allen Bürgern Israels sprechen meine Frau und ich den lieben Familien unser tief empfundenes Beileid aus. Unser Herz trauert angesichts des schrecklichen Verlustes. Möge ihr Andenken gesegnet sein", sagte Netanjahu in einer Erklärung.

Der Kibbuz Nir Oz hatte den Tod der beiden bereits im Dezember 2023 bekanntgegeben. Nach Angaben des Militärs wurden sie bei dem Angriff am 7. Oktober getötet und ihre Leichen kürzlich in der südlichen Gazastadt Khan Yunis geborgen.

Das Ehepaar unternahm am Morgen des 7. Oktober einen Spaziergang in der Nähe seines Hauses im Kibbuz Nir Oz. Angehörige der Mudschahidin-Brigaden, einer dem Islamischen Dschihad nahestehenden Gruppierung, stürmten über die Grenze und richteten an mehreren Orten Massaker an.

Paar hinterlässt vier Kinder und sieben Enkel

In den Morgenstunden war es Weinstein gelungen, den Notdienst anzurufen und ihm mitzuteilen, dass sowohl sie als auch ihr Mann angeschossen worden seien. Außerdem setzte sie noch eine Nachricht an ihre Familie ab.

Das Paar hinterlässt zwei Söhne, zwei Töchter und sieben Enkelkinder, so der Kibbuz.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas begann, als militante Kämpfer im Namen der Hamas am 7. Oktober 2023 den Süden Israels angriffen und rund 1.200 Menschen töteten, die meisten von ihnen Zivilisten.

Die Hamas nahm 251 Menschen als Geiseln und hält derzeit 56 von ihnen fest, von denen rund ein Drittel noch am Leben sein soll. Die israelischen Streitkräfte haben acht lebende Geiseln aus dem Gazastreifen befreit und Dutzende von Leichen geborgen.

Bei der anschließenden israelischen Offensive wurden nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bisher mehr als 54.000 Palästinenser getötet, wobei die Zahlen nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterscheiden.

Das israelische Militär gibt an, rund 20.000 Hamas-Kämpfer getötet zu haben, und meldet rund 3.000 Tote und Verwundete unter seinen Soldaten.