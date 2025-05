Netanjahu: Israel hat Hamas-Chef Mohammed Sinwar eliminiert

WERBUNG

Israel hat Mohammed Sinwar, den Chef der Hamas im Gazastreifen, getötet. Das sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Parlament in Jerusalem. Zuvor hatten israelische Medien berichtet, dass er bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen getötet worden sei.

Sinwar ist eines der meistgesuchten Ziele Israels und gilt als oberster militärischer Führer der Hamas im Gazastreifen.

Es handelt sich um den Bruder von Jahja Sinwar, der einer der Drahtzieher des Anschlags vom 7. Oktober 2023 auf Israel sein soll. Vergangenes Jahr wurde er von israelischen Streitkräften getötet.

In seiner Rede vor dem israelischen Parlament am Mittwoch nahm Netanjahu Sinwar in die Liste der bei israelischen Luftangriffen getöteten Hamas-Führer auf. "Wir haben Mohammed Sinwar eliminiert", sagte Netanjahu in einer Plenarsitzung des Parlaments.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht während einer Pressekonferenz in Jerusalem, Mittwoch, 21. Mai 2025. AP Photo

Die Hamas hat sich zum möglichen Tod von Mohammed Sinwar bisher nicht öffentlich geäußert. Israelische Medien berichteten Anfang des Monats, Sinwar sei am 13. Mai Ziel eines Angriffs auf ein Krankenhaus in Khan Younis gewesen.

Die Armee gab damals keinen Kommentar ab, sondern erklärte lediglich, sie habe ein "Kommando- und Kontrollzentrum" der Hamas angegriffen, das sich unter dem European Hospital befunden haben soll.

Israel greift verstärkt in Gaza an

Netanjahus Äußerungen erfolgten nach einer Meldung des palästinensischen Gesundheitsministeriums. Dieses teilte mit, dass mindestens ein Palästinenser getötet und 48 verwundert worden waren. Schüsse wurden in eine Menschenmenge abgefeuert, die eine Verteilungsstelle von Hilfsgütern umringte. Die Stelle war von einer Stiftung, die von Israel und den USA unterstützt wird, neu aufgebaut worden.

Unabhängig davon erklärte die israelische Armee am Mittwoch, sie habe in den vergangenen 48 Stunden "Dutzende von Zielen im gesamten Gazastreifen" angegriffen, darunter Waffenlager und Panzerabwehrraketenstellungen.

Israel hat angekündigt, die Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen und so lange zu kämpfen, bis die Hamas zerstört oder entwaffnet und ins Exil getrieben sei. Darüber hinaus solle die militante Gruppe die fehlenden 58 Geiseln zurückgeben, die bei dem Überfall am 7. Oktober, der den Krieg ausgelöst hat, entführt wurden.

Bei dem Angriff im Jahr 2023 töteten die von der Hamas angeführten Kämpfer rund 1.200 Menschen, zumeist Zivilisten, und entführten 251 Personen.

Bei der anschließenden israelischen Offensive wurden nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bis heute mindestens 54.000 Palästinenser getötet, vor allem Frauen und Kinder. Der Unterschied zwischen Kämpfern und Zivilisten ist dabei nicht aufgeführt.