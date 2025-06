Trumps Einreiseverbot für Staatsbürger aus 12 Ländern tritt in Kraft

WERBUNG

Das von US-Präsident Donald Trump verhängte umfassende Einreiseverbot für Bürgerinnen und Bürger aus 12 Ländern ist am Montag in Kraft getreten, nachdem die Spannungen im Zusammenhang mit der Einwanderung zugenommen haben.

Zu den 12 betroffenen Ländern gehören Afghanistan, Myanmar, Tschad, die Republik Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen. Für Staatsangehörige aus Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela gelten teilweise Einschränkungen.

Am Mittwoch warnte Trump in einem Video, dass neue Länder auf die Liste gesetzt werden könnten, wenn "Bedrohungen in der Welt auftauchen".

Das Verbot kommt mehr als acht Jahre nach seinem ersten Einreiseverbot im Jahr 2017, das Bürgern aus überwiegend muslimischen Ländern die Einreise verweigerte, ein Chaos an zahlreichen Flughäfen auslöste und monatelange Rechtsstreitigkeiten nach sich zog.

Anders als bei Trumps erstem Verbot waren solche Störungen an Flughäfen und anderen Einreisepunkten nicht sofort zu erkennen.

Experten gehen davon aus, dass die Proklamation - die umfassender und sorgfältiger formuliert ist - juristischen Anfechtungen standhalten wird, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass sie sich auf das Visumantragsverfahren konzentriert.

Durch das Verbot werden Visa, die für die auf der Liste aufgeführten Länder ausgestellt wurden, nicht widerrufen. Allerdings wird der Antrag ab Montag abgelehnt, es sei denn, der Antragsteller erfüllt die engen Kriterien für eine Ausnahme von dem Verbot.

Reisende mit bereits erteilten Visa sollten auch nach Inkrafttreten des Verbots noch in die USA einreisen können.

Die Ankündigung, dass das Einreiseverbot am Montag in Kraft treten wird, wurde von anderen Einwanderungskämpfen überschattet, darunter auch von weitreichenden Protesten in Los Angeles gegen Trumps Abschieberazzien. Die Demonstrationen veranlassten den Einsatz der Nationalgarde - trotz der Einwände des kalifornischen Gouverneurs.

Die Politik zielt speziell auf Bürger aus Haiti und Afghanistan ab, obwohl sie Ausnahmen für Personen vorsieht, die während des zwei Jahrzehnte währenden Krieges eng mit der US-Regierung zusammengearbeitet haben.

Sie sieht auch strengere Maßnahmen für venezolanische Staatsangehörige vor, die in den letzten Monaten von der Trump-Administration verstärkt unter Druck gesetzt wurden - einschließlich abrupter Abschiebungen in eine Haftanstalt in El Salvador, die einen Rechtsstreit ausgelöst haben.

Die Maßnahme wurde von Gruppen angeprangert, die Flüchtlingen Hilfe und Unterstützung bei der Neuansiedlung bieten. "Bei dieser Politik geht es nicht um die nationale Sicherheit - es geht darum, Spaltung zu säen und Gemeinschaften zu verunglimpfen, die in den Vereinigten Staaten Sicherheit und Chancen suchen", sagte Abby Maxman, Präsidentin von Oxfam America.

Trump hat das Einreiseverbot damit gerechtfertigt, dass einige Länder "mangelhafte" Kontrollen von Pässen und anderen öffentlichen Dokumenten durchführen oder sich in der Vergangenheit geweigert haben, ihre eigenen Bürger zurückzunehmen.

Von den Staatsangehörigen der auf der Liste aufgeführten Länder gehe ein "Risiko für den Terrorismus" und die öffentliche Sicherheit" aus, außerdem bestehe die Gefahr, dass sie ihr Visum nicht einhalten.

Er brachte das Einreiseverbot auch mit einem Terroranschlag in Colorado in Verbindung, bei dem ein Dutzend Menschen verletzt wurde, und sagte, dies unterstreiche die Gefahren, die von Besuchern ausgehen, die ihre Visa in den USA nicht einhalten. Der bei dem Vorfall angeklagte Mann stammt aus Ägypten, einem Land, das nicht auf Trumps Liste steht.