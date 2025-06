Tödlicher Unfall: Bär greift Wanderer in Griechenland an

WERBUNG

Ein Wanderer ist in Paranesti in der nordostgriechischen Region Ostmakedonien und Thrakiender von einem Bär angegriffen worden und stürzte mehr als 800 Meter in eine Schlucht. Er wurde bewusstlos aufgefunden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, doch leider kam jede Hilfe zu spät, er wurde für tot erklärt..

Das Gebiet ist unzugänglich, weshalb die Retter die Feuerwehr und die zusätzliche Hilfe eines Hubschraubers anfordern mussten. Nur so ist es ihnen überhaupt gelungen, den Wanderer zu bergen und zu transportieren.

So ereignete sich der Bärenangriff

Alles begann gegen vier Uhr am Montagnachmittag: Die beiden Kletterer wurden im Fraktos-Wald von einem Bären angegriffen.

Die beiden Männer wollten sich einem Kampfjet nähern, der 77 Jahre nach seinem Absturz in einer Schlucht mit dichten Bäumen gefunden worden war. Sie hatten Pfefferspray dabei und besprühten den Bären, doch das Tier griff einen der beiden an und schubste ihn über eine Klippe. Der andere Mann konnte auf einen Baum klettern und entkommen.

"Mein Hund hat mich gerettet"

Der zweite Kletterer, der gerettet wurde, sprach mit ERT über die Geschehnisse im Wald.

"Wir waren auf dem Rückweg zu unseren Autos. Irgendwann ging Christos auf den Rand zu. Da waren ein paar Klippen und so, er wollte ein bisschen die Aussicht genießen. Ich bin nicht in diese Richtung gegangen. Ich bin ein bisschen weiter geradeaus gegangen, keine zehn Meter, und er rief mir zu: 'Dimitri, ein Bär!"

Er konnte den Bär jedoch nicht sehen, bis der Bär plötzlich vor ihm stand und ihn angriff. "Ich hatte keine Zeit zu reagieren. Mein Hund kam und gab mir zwei bis drei Sekunden Zeit, mein Pfefferspray rechtzeitig zu zücken. Ich habe den Bär besprüht und er ging weg." Jedoch griff der Bär dann seinen Freund an, der am Rande der Klippe stand. "Der Bär gab ihm einen Schubs und er fiel hinunter", beschrieb er.

"Es war ein sehr großer Braunbär, der ihn mit großer Kraft stieß". Danach kehrte der Bär um, kam zu mir, ich besprühte ihn als nächstes, aber als er das zweite Mal zu mir kam, war wohl kein Spray mehr da. Als der Bär zu mir kam, stellte sich der Hund vor den Bären. Sobald er merkte, dass mein Leben bedroht war, trat er vor, um mich zu schützen. Der Hund ist trainiert. Er gab mir die paar Sekunden, die ich brauchte, um zu reagieren", sagte er und fügte hinzu, dass er unmittelbar nach dem Vorfall die Notrufnummern 112 und 166 anrief, die Koordinaten angab und Freunde mobilisierte, die die Gegend kennen, da sie sehr schwierig ist. Er fügte hinzu, dass vom Ort des Angriffs bis zur nächsten Straße ein zweieinhalbstündiger Fußmarsch mit Auf- und Abstiegen zurückzulegen ist.

"Sie wurden überrumpelt und haben wahrscheinlich nicht richtig reagiert".

Die beiden Bergsteiger scheinen, wie der Leiter des OFKATH (freiwilliges Rettungsteam), Christos Ramos, gegenüber thestival.gr erklärte, in die zerklüftete Gegend gegangen zu sein, um sich ein altes Kampfflugzeug der griechischen Luftwaffe anzusehen, das vor 77 Jahren in dem Wald abgestürzt war.

"Offenbar wurden sie von dem Bären überrascht und haben nicht richtig reagiert. Soweit ich informiert bin, wurde einer von ihnen von dem Bären angegriffen und der Mann stürzte in eine große Schlucht, während der zweite auf einem Baum war", sagte Ramos.

"Das Gebiet ist unwegsam und unsere Freiwilligen und Feuerwehrleute können sich nur zu Fuß nähern. Es dauert mehr als 1,5 Stunden zu Fuß, um die Stelle zu erreichen", fügte Ramos hinzu.