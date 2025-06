Russland greift Kyjiw und Odessa an - Entbindungsklinik getroffen

WERBUNG

Russland hat in der Nacht zum Dienstag einen weiteren massiven Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine gestartet, der sich insbesondere gegen Kyjiw und Odessa richtete.

Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte berichteten am Dienstagmorgen, dass sie 284 von 322 von Moskau abgeschossenen Luftzielen abgefangen haben.

Russland setzte bei dem Angriff in der vergangenen Nacht 315 Kampfdrohnen vom Typ Shahed, verschiedene Arten von Täuschungsdrohnen, zwei ballistische Raketen vom Typ KN-23 und fünf Iskander-K-Marschflugkörper ein.

Der Angriff richtete sich vor allem gegen die ukrainische Hauptstadt. Der Kyjiwer Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete, dass die Rettungsdienste nach dem Angriff in mehreren Bezirken im Einsatz waren. Die Kyjiwer Behörden gaben am frühen Dienstagmorgen eine Warnung an die Einwohner heraus, in der sie erklärten, dass eine Welle von Drohnen auf die Stadt zusteuere, und forderten die Menschen auf, in den Luftschutzkellern zu bleiben.

Menschen in Kyjiw suchen Schutz in einer U-Bahn-Station. AP Photo

Auch in der südukrainischen Stadt Odessa wurden in der Nacht zwei Menschen bei dem Angriff getötet. Der Gouverneur von Odessa erklärte, das Verwaltungsgebäude einer medizinischen Notfallstation sei bei dem russischen Angriff "völlig zerstört" und eine Entbindungsklinik beschädigt worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es handele sich um "einen der größten Angriffe auf Kyjiw". Auch Odessa, die Region Dnipro und die Region Tschernihiw wurden angegriffen".

Russischer Raketen- und Drohnenangriff hat Wohnhäuser in der Hauptstadt Kyjiw beschädigt. AP Photo

Er wies darauf hin, dass von den sieben von Russland abgeschossenen Raketen zwei aus Nordkorea stammende ballistische Raketen waren.

"Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Welt auf diesen und andere ähnliche russische Angriffe nicht mit Schweigen, sondern mit konkreten Maßnahmen reagiert", sagte Selenskyj.

Maßnahmen seitens der USA, die die Macht haben, Russland zum Frieden zu zwingen. Maßnahmen von Europa, das keine andere Wahl hat, als stark zu sein. Maßnahmen von anderen Ländern der Welt, die zur Diplomatie und zur Beendigung des Krieges aufgerufen haben - und die von Russland ignoriert wurden.

"Um des Friedens willen muss starker Druck ausgeübt werden", schloss er.

Der erneute Luftangriff erfolgt nur einen Tag, nachdem Russland in der Nacht zum Montag eine Rekordzahl von 499 Drohnen und Raketen auf die Ukraine abgefeuert hat.